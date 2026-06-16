https://sputnik-abkhazia.ru/20260616/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-17-iyunya-1063736870.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 июня

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 июня

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием барического поля повышенного давления. 16.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-16T18:49+0300

2026-06-16T18:49+0300

2026-06-16T18:49+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Во вторник, 17 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды +22°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 50–70%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии