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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 июня
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 июня
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием барического поля повышенного давления. 16.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-16T18:49+0300
2026-06-16T18:49+0300
2026-06-16T18:49+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Во вторник, 17 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды +22°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 50–70%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Во вторник, 17 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50–70%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +18°С, днем +27°С.
Гагра – ночью +19°С, днем +28°С.
Пицунда – ночью +19°С, днем +28°С.
Гудаута – ночью +18°С, днем +27°С.
Новый Афон – ночью +19°С, днем +28°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +27°С.
Гал – ночью +16°С, днем +27°С.
Ткуарчал – ночью +16°С, днем +25°С.