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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 июля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием барического поля повышенного давления. 17.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-17T18:38+0300

2026-06-17T18:38+0300

2026-06-17T18:38+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. В четверг, 17 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в конце дня местами возможен слабый дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды +22°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 50–70%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии