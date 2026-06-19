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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 июня

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 июня

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет под влиянием барического поля повышенного давления. 19.06.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. В понедельник, 22 июня, погода на Черноморском побережье Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь, гроза.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, с порывами до 10–15 метров.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла.Относительная влажность воздуха – 50–70%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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