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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 июня
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 июня
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет под влиянием барического поля повышенного давления. 19.06.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. В понедельник, 22 июня, погода на Черноморском побережье Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь, гроза.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, с порывами до 10–15 метров.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла.Относительная влажность воздуха – 50–70%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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новости, абхазия, погода в абхазии
новости, абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 июня

19:00 19.06.2026 (обновлено: 01:25 21.06.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук Осень встретила дождем
Осень встретила дождем - Sputnik Абхазия, 1920, 19.06.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. В понедельник, 22 июня, погода на Черноморском побережье Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь, гроза.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, с порывами до 10–15 метров.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50–70%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +20°С, днем +27°С.
Гагра – ночью +20°С, днем +28°С.
Пицунда – ночью +20°С, днем +28°С.
Гудаута – ночью +19°С, днем +27°С.
Новый Афон – ночью +19°С, днем +28°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +27°С.
Гал – ночью +19°С, днем +27°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +25°С.
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