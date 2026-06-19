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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 20, 21 июня

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 20, 21 июня

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет под влиянием барического поля повышенного давления. 19.06.2026, Sputnik Абхазия

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2026-06-19T18:00+0300

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. В выходные дни, 20 и 21 июня, на Черноморском побережье Абхазии ожидается, переменная облачность, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, с порывами до 10–15 метров.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды - 1–3 балла.Относительная влажность воздуха – 60–90%Прогноз погоды по городам Абхазии:

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