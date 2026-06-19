https://sputnik-abkhazia.ru/20260619/svo-chto-proiskhodit-v-krasnom-limane-1063803988.html

СВО: что происходит в Красном Лимане

СВО: что происходит в Красном Лимане

Sputnik Абхазия

Российские войска в зоне СВО наступают по всему фронту, ежедневно освобождают населенные пункты и методично сжимают "тиски" вокруг Славянско-Краматорской... 19.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-19T09:00+0300

2026-06-19T09:00+0300

2026-06-19T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

мнение

колумнисты

авторы

россия

украина

спецоперация

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/11/1055367117_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_50e82d16bd7eb7170a187a85342d0788.jpg

Севернее Славянска части ВСУ выбиты из Красного Лимана, идет зачистка очагов сопротивления в городских кварталах. Южнее Краматорска завершается освобождение Константиновки. Слухи о некой "переломной ситуации" на фронте в пользу ВСУ распространяются на Западе лишь для оправдания и продолжения прокси-войны с Москвой.Российские войска 17 июня с разных направлений штурмом овладели несколькими кварталами Красного Лимана. Они вышли к железнодорожным станциям Зеленый Клин и Новаторская, создали "огневой мешок" для остатков ВСУ в центральной части города, уничтожили подразделения "дроноводов". Противник практически утратил позиции в Красном Лимане — остатки гарнизона отступили к реке Северский Донец. Удары российской артиллерии и авиации не позволяют разрозненным украинским частям переправиться на правый берег и отойти к Славянску, расположенному в 15 километрах.Контратаки ВСУ практически исключены — Красный Лиман полностью отрезан от бандеровской логистики. По данным Минобороны РФ, 17 июня была уничтожена последняя переправа ВСУ через Северский Донец близ села Маяки (она использовалась для перевозки ГСМ, боекомплекта, продовольствия и ротации личного состава). Российский экипаж Су-34 высокоточным ударом авиабомбы калибра 3000 кг с УМПК уничтожил переправу без возможности ее восстановления. Войска 25-й армии делают все для полного и безоговорочного освобождения Красного Лимана в ближайшие дни. За минувшие сутки штурмовые группы зачистили несколько опорных пунктов и взяли под контроль еще 48 зданий.Группировка войск "Юг" 18 июня освободила село Рай-Александровка в девяти километрах к востоку от Славянска. ВСУ отчаянно пытаются противодействовать роями FPV-дронов, однако российские операторы БпЛА эффективно пресекают эти попытки. Формирование ударных плацдармов Российской армии под Красным Лиманом и в районе Константиновки необходимо и достаточно для завершения оперативно-стратегической задачи полного освобождения Донбасса от украинской оккупации.Пора перейти РубиконВС России в ночь на 18 июня нанесли очередной групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БпЛА большой дальности по украинским объектам топливно-энергетического комплекса, используемым ВСУ. Были поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Затурино Полтавской области. Прилеты "Искандеров" по объектам противника зафиксированы непосредственно в Киеве и Сумской области. Экипажи ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 с УМПК по пунктам дислокации ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях.Обстановка на фронте достаточно оптимистична. Помимо упомянутой выше Рай-Александровки, за минувшие три дня российские войска освободили населенные пункты Новый Донбасс, Подолы и Кутузовку. Факты — упрямая вещь. С точки зрения стратегии и геополитики "украинский проект" США и НАТО обречен.Китайское издание "Гуаньча" сегодня констатировало: "Как бы киевские власти, предавшие свою страну, ни пытались приукрасить ситуацию, срежиссированный Западом конфликт, в котором Украина в итоге будет выброшена на обочину, развивается в соответствии с законом истории и движется к неизбежному финалу… Виновата в этом не Россия, которая просто защищает стратегическую безопасность".Заметим: на пути к финалу большой враг не дремлет. Европа настаивает на продолжении украинского конфликта. Растут натовские поставки БпЛА. Только за минувшие сутки средства ПВО сбили над российскими регионами 992 дрона и четыре крылатые ракеты FP-5. На подлете к Москве в ночь на 18 июня были сбиты 180 ударных беспилотников ВСУ самолетного типа. Неслучайно первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев сегодня заявил о суровой необходимости "начать воевать всерьез" — уничтожить мосты через Днепр, тоннели, железнодорожные станции и руководителей киевского режима, которые мечтают в 2026 году произвести 10 млн БпЛА для войны с Россией.Действительно, проблема псевдоукраинских дронов и ракет сама собой не исчезнет. В обозримой перспективе натовского (американского) оружия и целеуказаний меньше не станет. На Западе все еще надеются перехватить стратегическую инициативу в прокси-войне с Россией. Лидеры стран G7 вчера договорились активизировать поставки на Украину дальнобойного оружия. С другой стороны, мирные переговоры по украинской проблематике зашли в тупик.Возможно, концепция "войны на истощение" оказалась недостаточно эффективной. Россия обладает всеми инструментами для технологического ускорения и масштабирования специальной военной операции. Пора перейти Рубикон.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX– и в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260616/svo-osvobozhdenie-konstantinovki-i-kieva-neobratimo-1063718114.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260618/1063794149.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260618/1063795816.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

мнение, колумнисты, авторы, россия, украина, спецоперация