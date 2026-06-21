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Sputnik недели: топливный дефицит, проверка боеготовности и открытие ЦОД

Sputnik недели: топливный дефицит, проверка боеготовности и открытие ЦОД

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 15 по 21 июня. 21.06.2026, Sputnik Абхазия

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О том, с каким современным вооружением Абхазской армии ознакомился главнокомандующий, чем будет заниматься открывшийся Центр обработки данных, какие решения принял Парламент и есть ли в республике дефицит топлива, читайте в материале Sputnik.Присвоение госнаградПрезидент Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени по указу президента Абхазии Бадры Гунба.Награду он получил за личный вклад в укрепление театральных связей между Абхазией и Россией, развитие культурно-гуманитарного сотрудничества и подготовку профессиональных кадров для республики.Также почетное звание "Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия" присвоено главному режиссеру Малого театра России и заведующему кафедрой актерского мастерства училища имени Щепкина Алексею Дубровскому.Проверка вооруженияПрезидент Бадра Гунба ознакомился с новыми образцами вооружения и спецтехники Минобороны Абхазии, сообщили в ведомстве.Часть техники была передана Россией в рамках военно-технического сотрудничества. Это инженерное оборудование, современные средства общего назначения, а также имущество радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).Кроме того, глава государства осмотрел технику, которая уже стоит на боевом дежурстве и осваивается личным составом Вооруженных сил. Это комплексы связи, системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники.Он также проверил условия подготовки курсантов Сухумского училища и Учебного центра, понаблюдал за практическими занятиями подразделений БпЛА.На минувшей неделе делегация Минобороны Абхазии приняла участие в XIII Международном военно-морском салоне "ФЛОТ-2026" в Кронштадте, сообщили в ведомстве.На мероприятии прошла официальная встреча заместителей министра обороны республики Давида Бжания и Вадима Кортава с главнокомандующим ВМФ России Александром Моисеевым.Открытие ЦОДПрезидент Абхазии Бадра Гунба посетил церемонию открытия Центра обработки данных в четверг, 18 июня."Этот проект создает новые возможности для развития экономики. И это, безусловно, безопасность хранения данных. Если мы говорим об информационной безопасности страны, то ЦОД необходим", — отметил глава государства.ЦОД предназначен для цифровизации государственных услуг в Абхазии. Это позволит гражданам, госслужащим и предпринимателям получать информацию и пользоваться услугами удаленно.Он расположен в здании городской телевизионной станции в Сухуме. Проект реализован Госкомитетом по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.Президенту также доложили о том, что автоматизированная система контроля кассовой техники для налоговой службы может быть запущена в тестовом режиме в ближайшую неделю.Подготовка к детскому фестивалюРабочее совещание по подготовке к международной программе "ЭХО Большого детского фестиваля" в Абхазии провел вице-президент Беслан Бигвава 19 июня.В совещании приняли участие глава Администрации президента Беслан Эшба, мэр Сухума Тимур Агрба, замминистра культуры Динара Смыр и гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.Участники встречи обсудили организационные вопросы проведения фестиваля, в программу которого войдут театральные постановки, кинопоказы и творческие лаборатории для детей и подростков.По итогам совещания профильным ведомствам были даны поручения по подготовке мероприятия.Заседание ПарламентаДепутаты Народного собрания Абхазии провели внеочередное заседание в среду, 17 июня. Ими был рассмотрен и принят ряд законопроектов.Одним из вопросов для дискуссии стало изменение возрастного ценза для кандидатов в президенты и депутаты Парламента. Предлагаемые поправки предусматривали установление возрастного ценза в 30 лет для кандидатов в депутаты, а также нижней возрастной планки в 40 лет и верхней — в 70 лет для кандидатов в президенты. Обе поправки не набрали необходимого количества голосов, и законопроект был снят с рассмотрения.Поправки в Конституционный закон "О выборах депутатов Народного Собрания" и в Уголовный кодекс, касающиеся правонарушений в сфере избирательных прав, также были сняты с рассмотрения.Парламент Абхазии установил административную ответственность за отсутствие автомобильной страховки у иностранцев.Депутат Даут Хутаба отметил, что ранее в законе была закреплена обязанность оформления страховки, однако мера ответственности за ее отсутствие определена не была.Также депутаты приняли отчет о деятельности Банка Абхазии за 2025 год и утвердили ряд кандидатур на должности судей судов различной юрисдикции.Помочь селуЗаявки на оказание финансовой поддержки селам Абхазии начнут принимать с 22 июня, сообщил Кабмин республики. Прием продлится до 1 декабря 2026 года.В рамках кампании предусмотрено предоставление единовременной финансовой помощи каждому селу республики в размере не более 1 млн рублей для реализации локальных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры, условий жизни сельчан и развитие сельских территорий, сообщает Кабмин.2026 год объявлен в Абхазии Годом села.Критика МИД АбхазииМИД Абхазии раскритиковал грузинский образовательный проект для школьников "Когда я вернусь в Абхазию".Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные мероприятия являются частью многолетней политики грузинских властей, направленной на формирование искаженного представления об истории и государственности Республики Абхазия.Под лозунгами мира, диалога и христианских ценностей участникам подобных проектов предлагается односторонняя трактовка событий, которая способствует формированию у молодежи предвзятого взгляда на абхазо-грузинские отношения, в частности, отметили в МИД.Топливный дефицитВ последние дни на АЗС Абхазии наблюдаются очереди. В соцсетях появилась информация о временных лимитах выдачи топлива в одни руки.Запасов топлива в Абхазии достаточно для покрытия существующих потребностей населения и экономики, заявил министр энергетики Батал Мушба.Министр также сообщил, что в ближайшее время ожидается поступление очередной партии топлива, которая будет направлена на автозаправочные станции республики."Для решения вопросов логистики ведется ежедневное взаимодействие с российскими партнерами — прорабатываются вопросы ускорения отгрузки нефтепродуктов от поставщиков и продвижения уже отгруженных цистерн с топливом", — отметил он.Мушба призвал граждан не создавать ажиотажного спроса и воздержаться от покупки топлива впрок, в том числе для хранения в дополнительных емкостях, во избежание искусственного увеличения нагрузки на АЗС.Между тем АЗС "Подорожник" ввела временный лимит выдачи топлива — не более 30 литров за одну заправку.На заправочных станциях "АЗиД" дефицита топлива нет, лимит на выдачу бензина не введен, отметил в интервью Sputnik представитель компании Даур Ардзинба.Несмотря на это, по его словам, последние несколько дней на заправках наблюдаются очереди. Ардзинба отметил, что вскоре компания ожидает новые поставки, а имеющихся запасов должно хватить до поступления очередной партии.Памяти миротворцевЦеремония возложения цветов к памятнику российским миротворцам состоялась в Сухуме.Памятное мероприятие было посвящено 32-й годовщине ввода в Абхазию Коллективных сил СНГ по поддержанию мира.Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, выступая на митинге, напомнил, что российские миротворцы в один из самых сложных периодов истории Абхазии выполняли благородную и ответственную миссию — сохраняли мир, обеспечивали безопасность людей, создавали условия для мирной жизни и восстановления страны.Абхазия высоко ценит вклад России в сохранение мира и безопасности на нашей земле, подчеркнул вице-президент.В церемонии также приняли участие глава администрации Сухума Тимур Агрба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, представители министерств и ведомств, сотрудники дипломатических миссий.Сотрудничество СМИ"Апснымедиа" и "Комсомольская правда" заключили соглашение о сотрудничестве.Подписи под документом поставили гендиректор абхазского учреждения Роберт Джопуа и главный редактор, генеральный директор российского издательского дома Олеся Носова.Документ направлен на развитие профессионального взаимодействия между СМИ двух стран, повышение качества информационного контента, а также создание правовой основы для реализации совместных проектов, сообщил Апсныпресс.Лаборатория Алисы ГицбаЛауреаты IV Международного музыкального конкурса-лаборатории "Музыка — диалог без границ и расстояний" Алисы Гицба выступили в Абхазии.На концертах в Абхазской госфилармонии, Пицундском храме и Новоафонской пещере прозвучали арии, дуэты, сцены из опер и оперетт, а также неаполитанские песни. Зрители аплодировали произведениям Рахманинова, Чайковского, Пуччини, Бизе и других композиторов.Финальная часть конкурса проходила осенью прошлого года в Сухуме. 23 октября в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба состоялись гала-концерт и награждение лауреатов.Повышение без повышенияНа уходящей неделе в соцсетях начала распространяться информация о том, что стоимость проезда в маршрутных такси увеличилась до 50 рублей.Минэкономики Абхазии опровергло распространяемую в соцсетях информацию о повышении стоимости проезда в маршрутных такси Сухума.В ведомстве подчеркнули, что действует ранее установленный тариф — 40 рублей за поездку, а информация о повышении стоимости проезда не соответствует действительности.Как отметили в министерстве, в настоящее время проводится анализ экономической обоснованности возможного изменения тарифов с учетом текущих цен на горюче-смазочные материалы и других расходов, влияющих на стоимость пассажирских перевозок.Первый "заплыв"Сборная Абхазии по рафтингу впервые выступила на международных соревнованиях "Всемирные игры" в Адыгее.В турнире приняли участие 26 команд из Бразилии, Беларуси, Узбекистана и регионов России.Абхазская команда заняла пятое место в дисциплине RX MIX и девятое место в мужском зачете, сообщил Госкомспорта.

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