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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 июня
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 июня
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием барического поля пониженного давления. 24.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-24T18:47+0300
2026-06-24T18:47+0300
2026-06-24T18:47+0300
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 июня – Sputnik. В четверг, 25 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 10 м/с, северо-восточного, юго-западного, восточного направлений. Атмосферное давление – повышенное. Температура воздуха ночью от +16 до +21°С, днем от +22 до +27°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 50-70%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 25 июня – Sputnik. В четверг, 25 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 10 м/с, северо-восточного, юго-западного, восточного направлений.
Атмосферное давление – повышенное.
Температура воздуха ночью от +16 до +21°С, днем от +22 до +27°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +20°С, днем +27°С.
Гагра – ночью +20°С, днем +27°С.
Пицунда – ночью +20°С, днем +27°С.
Гудаута – ночью +19°С, днем +26°С.
Новый Афон – ночью +20°С, днем +27°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +26°С.
Гал – ночью +19°С, днем +26°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +25°С.