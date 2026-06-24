https://sputnik-abkhazia.ru/20260624/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-25-iyunya-1063903538.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 июня

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 июня

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием барического поля пониженного давления. 24.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-24T18:47+0300

2026-06-24T18:47+0300

2026-06-24T18:47+0300

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 июня – Sputnik. В четверг, 25 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 10 м/с, северо-восточного, юго-западного, восточного направлений. Атмосферное давление – повышенное. Температура воздуха ночью от +16 до +21°С, днем от +22 до +27°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 50-70%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

погода в абхазии