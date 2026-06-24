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"Афырхаҵа имҩа": Владислав Арӡынба ихьӡ зху амузеи аҿы аекспозициа ҿыц еиҿкаахоит
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Аладатәии Аҩадатәии Уаԥстәыла еиҭа еидылоит: аҭоурыхтә хҭыс хҳәаа аиҭоит аполитолог
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 июня
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 июня
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием барического поля пониженного давления. 24.06.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 июня – Sputnik. В четверг, 25 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 10 м/с, северо-восточного, юго-западного, восточного направлений. Атмосферное давление – повышенное. Температура воздуха ночью от +16 до +21°С, днем от +22 до +27°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 50-70%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 июня

18:47 24.06.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукЛучи уходящего лета_лето 2025
Лучи уходящего лета_лето 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 25 июня – Sputnik. В четверг, 25 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 10 м/с, северо-восточного, юго-западного, восточного направлений.
Атмосферное давление – повышенное.
Температура воздуха ночью от +16 до +21°С, днем от +22 до +27°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +20°С, днем +27°С.
Гагра – ночью +20°С, днем +27°С.
Пицунда – ночью +20°С, днем +27°С.
Гудаута – ночью +19°С, днем +26°С.
Новый Афон – ночью +20°С, днем +27°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +26°С.
Гал – ночью +19°С, днем +26°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +25°С.
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