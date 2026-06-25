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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 июня

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 июня

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет под влиянием барического поля пониженного давления. 25.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-25T18:30+0300

2026-06-25T18:30+0300

2026-06-25T18:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 июня – Sputnik. В пятницу, 26 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможны осадки локального характера, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью от +16 до +21°С, днем от +24 до +29°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии