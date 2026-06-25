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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 июня
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 июня
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет под влиянием барического поля пониженного давления. 25.06.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 июня – Sputnik. В пятницу, 26 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможны осадки локального характера, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью от +16 до +21°С, днем от +24 до +29°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 июня

18:30 25.06.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумская бухта и отдыхающие на набережной
Сухумская бухта и отдыхающие на набережной - Sputnik Абхазия, 1920, 25.06.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 26 июня – Sputnik. В пятницу, 26 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможны осадки локального характера, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.
Температура воздуха ночью от +16 до +21°С, днем от +24 до +29°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +20°С, днем +28°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +29°С.
Пицунда – ночью +19°С, днем +28°С.
Гудаута – ночью +19°С, днем +28°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +29°С.
Очамчыра – ночью +18°С, днем +27°С.
Гал – ночью +18°С, днем +27°С.
Ткуарчал – ночью +15°С, днем +24°С.
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