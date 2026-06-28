Sputnik недели: бал выпускников, приезд руководства ФНС России и стрельба в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукРеспубликанский бал выпускников прошел на набережной Сухума.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 22 по 28 июня.
О том, что обсудили президент Абхазии Бадра Гунба и глава ФНС России Даниил Егоров, как прошел бал выпускников и что получили золотые медалисты от государства, кто стал новым послом России в Абхазии, что произошло на набережной Сухума и кто открыл стрельбу в столице, читайте в материале Sputnik.
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Никто не забыт
22 июня президент Абхазии Бадра Гунба обратился к народу республики в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны.
Глава государства назвал 22 июня 1941 года одной из самых трагических дат XX века, отметив, что война стала тяжелейшим испытанием для миллионов граждан Советского Союза и затронула практически каждую семью.
Гунба подчеркнул вклад выходцев из Абхазии в борьбу с нацизмом и отметил необходимость сохранения исторической правды о событиях Великой Отечественной войны, недопустимость попыток пересмотра ее итогов, искажения роли народов Советского Союза в разгроме фашизма и оправдания преступлений нацистов.
Вечером того же дня в Сухуме у памятника Неизвестному солдату прошла акция "Свеча памяти". В ней приняли участие премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, глава администрации Сухума Тимур Агрба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин и представители общественности.
Владимир Делба отметил, что 22 июня — один из самых печальных и одновременно героических дней, изменивший судьбы миллионов людей.
Тесное взаимодействие
Вопросы сотрудничества обсудили президент Бадра Гунба и глава ФНС России Даниил Егоров.
"Практический опыт взаимодействия, которое сегодня налаживается, уже дает результат. И мы очень надеемся, что это взаимодействие будет только наращиваться", — подчеркнул Гунба.
Президент также поблагодарил Егорова и заместителя главы ФНС Юлию Шепелеву за поддержку, которую они оказывают абхазским коллегам.
Он отметил, что Абхазии необходимы собственные прорывные решения для пополнения доходной части бюджета, и российский опыт в этом может помочь.
Егоров сообщил, что запланированные в начале года совместные проекты реализуются в намеченные сроки.
В республике уже началась установка онлайн-касс, и это только первый этап развития.
"Это очень серьезный вызов для наших команд. С одной стороны, необходимо обеспечить справедливость налогообложения, а с другой — сделать все удобно и комфортно для налогоплательщиков, чтобы вся система была запущена и работала четко", — отметил он.
Премьер-министр Владимир Делба назвал внедрение контрольно-кассовой техники новым этапом развития системы налогообложения Абхазии.
"Это лучшая практика на сегодняшний день, которая, безусловно, должна быть полностью изучена и внедрена на территории республики", — подчеркнул он.
Первую онлайн-кассу запустили на КПП Рицинского нацпарка 26 июня. Ее протестировали министр по налогам и сборам Абхазии Эдгар Бения и глава ФНС России Даниил Егоров.
26 июня, 14:33
Бал выпускников
Республиканский бал выпускников прошел в Сухуме 26 июня. Церемонию посетил президент Абхазии Бадра Гунба.
В своем выступлении он отметил важность образованного молодого поколения для страны. Глава государства пожелал им добиваться намеченных планов и стать новой опорой для развития страны.
"От всей души поздравляю вас с одним из самых светлых и запоминающихся дней в жизни — с окончанием школы. Сегодня праздник объединяет более двух тысяч выпускников по всей стране. Начинается важный этап в вашей жизни. Позади школьные годы, наполненные дружбой, открытиями и незабываемыми впечатлениями", – подчеркнул президент.
В этом учебном году школу окончили 2843 выпускника. Пятеро из них были удостоены золотых медалей и получили от главы государства денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей.
На балу также были вручены особые аттестаты за отличную учебу 81 выпускнику. Их торжественно вручили спикер Парламента Лаша Ашуба и министр просвещения Хана Гунба.
Медалисты школ Абхазии прошлых лет, которым по разным причинам вовремя не вручили золотые и серебряные медали, также получили в тот день свои награды.
Новый посол
Экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначен послом России в Абхазии. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Ранее его кандидатуру рекомендовал комитет Госдумы по делам СНГ.
Гладков сменил на этом посту Михаила Шургалина, который был назначен послом в мае 2022 года.
Мораторий и свалка в Алахадзы
Парламент Абхазии продлил мораторий на перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории с 1 июля до 1 ноября 2026 года.
Соответствующие изменения внесены в статью 1 закона "О временном приостановлении перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель" во втором и окончательном чтении.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, необходимость продления связана с подготовкой и принятием нового Земельного кодекса республики.
На минувшей неделе на заседании парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам также обсудили ликвидацию мусорного полигона в селе Алахадзы с участием премьер-министра Владимира Делба.
Правительство Абхазии не может самостоятельно решить эту проблему, сказал премьер-министр.
"Мы ищем, в том числе людей, которые могут привлечь средства для исправления этой ситуации. Собственными силами мы не сможем сделать это так, как необходимо", — отметил он.
По словам Делба, для решения проблемы требуются масштабный подход и значительные вложения.
Заседание в Кабмине
В Кабинете министров Абхазии в понедельник, 22 июня, состоялось заседание комиссии по реализации государственной программы "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2026–2028 годы".
Председатель комиссии, вице-премьер Джансух Нанба сообщил, что на участие в программе подано 34 заявления.
Министр экономики Теймураз Миквабия рассказал, что на данный момент нет ни одной заявки, полностью соответствующей установленному порядку отбора.
Нанба также отметил, что комиссия не может действовать вразрез с законодательством и установленными требованиями, однако эту проблему необходимо обсуждать.
Государственная программа утверждена указом президента Абхазии от 17 ноября 2025 года и реализует положения программы "Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2026–2030 годы".
Прибытие российских медиков
Врачи из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии имени Шумакова прибыли в Абхазию 25 июня.
На встрече с главным врачом Республиканской больницы Эриком Хатхва они обсудили оказание специализированной медицинской помощи пациентам из Абхазии.
"Визит коллег из России связан с тем, чтобы оценить наши возможности в плане диагностики и лечения пациентов с заболеваниями почек, а также возможность проведения трансплантации почки либо в условиях Абхазии, либо в центре имени Шумакова", — пояснил Хатхва.
Глава российской делегации, главный внештатный трансплантолог Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Шамиль Галеев отметил, что благодаря современным технологиям люди, нуждающиеся в гемодиализе, имеют шанс жить полноценной жизнью.
Российские медики пробыли в Абхазии два дня. За это время специалисты обследовали пациентов с почечной недостаточностью и обсудили с абхазскими коллегами маршрутизацию пациентов на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.
Топливный вопрос
Запасов топлива достаточно для текущих нужд республики, заявил министр энергетики Абхазии Батал Мушба на совещании у премьер-министра Владимира Делба по ситуации на топливном рынке страны в понедельник, 22 июня.
Он отметил, что партии ГСМ продолжают поступать и будут направляться на автозаправочные станции. Однако, по его словам, сложности на топливном рынке России влияют на скорость и возможности поставок нефтепродуктов в Абхазию.
Около 300 тонн топлива получил "Абхазтоп" и распределил по автозаправочным станциям республики, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор госкомпании Рамаз Джопуа 24 июня. Днем позже Батал Мушба заявил, что в Абхазии сформирован достаточный запас топлива.
Развитие малых средств размещения
Министерство экономики объявило дополнительный прием заявок на участие в программе развития малых средств размещения. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. Прием пройдет с 1 по 24 июля.
Основные требования: модульная некапитальная конструкция (в том числе контейнерная), круглогодичная эксплуатация, не более трех этажей и десяти номеров, соблюдение требований пожарной и технической безопасности.
Помощь предоставляется в виде субсидии — до 50% стоимости инвестпроекта, но не более 1,5 миллиона рублей на один номер.
Борьба с коррупцией
Вопросы борьбы с коррупцией обсудили на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в Генпрокуратуре Абхазии 25 июня.
Все работники прокуратуры обязаны выявлять и пресекать коррупционные преступления, заявил генпрокурор Абхазии Адгур Агрба.
Он назвал коррупцию серьезной проблемой республики и напомнил, что в 2020–2022 годах было возбуждено множество уголовных дел по таким преступлениям, большая часть которых направлена в суд.
Секретарь Совбеза Рауль Лолуа назвал борьбу с экономическими преступлениями вопросом национальной безопасности.
Он добавил, что экономические преступления сложно доказывать, и власти будут поддерживать правоохранителей, раскрывающих факты коррупции.
Бюджетное направление
Абхазия стала самым бюджетным зарубежным направлением для летнего отдыха россиян, следует из данных АТОР.
Стоимость туров в республику в июле начинается от 70–80 тысяч рублей на двоих за десять ночей с завтраками. Варианты по системе "все включено" стоят от 180 тысяч рублей.
Для сравнения: отдых в Турции и Египте в аналогичный период обойдется от 130–140 тысяч рублей на двоих, поездка на китайский остров Хайнань — от 140–150 тысяч рублей, а отдых в Азербайджане — от 210–220 тысяч рублей с завтраками.
Бизнес-миссия
В ТПП Абхазии прошла первая встреча с бизнес-миссией, организованной Центром поддержки экспорта Краснодарского края.
В ней приняли участие представители бизнеса Краснодарского края и Московской области.
Президент ТПП Инар Ладария отметил, что главная задача организации — содействие развитию бизнеса Абхазии и поддержка предпринимателей, приезжающих в республику.
Глава отдела международного сотрудничества Центра поддержки экспорта Кубани Надежда Волкова сообщила, что товарооборот между Абхазией и Краснодарским краем в 2025 году достиг 118 миллионов долларов, что на 12% больше показателя предыдущего года.
"Экспорт вырос на 8% по сравнению с прошлым годом, а импорт из Абхазии в Краснодарский край — на 30%", — подчеркнула она.
В рамках бизнес-миссии запланированы деловые переговоры между компаниями Абхазии и Краснодарского края, встречи с торговым представителем России, бизнес-ассоциациями и профильными союзами предпринимателей, а также выезды на предприятия.
Лаборатория предпринимательства
Лаборатория креативного предпринимательства открылась в Абхазии в пятницу, 26 июня.
Руководитель отдела креативной экономики и культурных индустрий Минкульта Абхазии Светлана Габуния рассказала, что среди участников проекта — бизнесмены, художники, блогеры, ремесленники и представители медиасферы.
По ее словам, образовательная программа включает цикл лекций и воркшопов, направленных на развитие компетенций предпринимателей и помощь в реализации проектов — от идеи до готового продукта.
Программа рассчитана на два месяца и предусматривает еженедельные встречи.
Проект реализуется агентством ABART совместно с российским обществом "Знание".
Концерт в Турции
Абхазские музыканты выступили в Стамбуле с концертом "Piano Duo & Orchestra".
В программе приняли участие фортепианный дуэт Piano Duo — народная артистка Абхазии Нинель Бжания и заслуженная артистка Абхазии Гулиза Авидзба — в сопровождении Государственного камерного оркестра республики под управлением главного дирижера, народного артиста Абхазии Давида Терзяна.
В концерте также участвовали музыканты из России и Турции, в том числе известный турецкий дирижер Орхан Шалиель, который вместе с Терзяном работал с оркестром при подготовке программы.
Акт вандализма
Неизвестные разрисовали гранитный парапет на реконструируемой набережной Сухума.
Администрация города заявила о недопустимости порчи объектов благоустройства и призвала жителей и гостей столицы бережно относиться к городскому имуществу.
Власти также напомнили, что восстановление набережной ведется при поддержке российских коллег и призвано сделать прогулочную зону более комфортной, современной и привлекательной как для жителей Сухума, так и для гостей города.
Огонь по ногам
Стрельба произошла в Сухуме в четверг, 25 июня, сообщили в МВД Абхазии.
32-летний Беслан Кишмария вступил в перепалку со знакомым около 09:40 возле магазина "Шамахант" в районе Центрального рынка.
Из незаконно приобретенного оружия Кишмария выстрелил оппоненту в ноги и скрылся.
Пострадавшего доставили в больницу. Беслана Кишмария разыскивают правоохранительные органы.
25 июня, 21:37