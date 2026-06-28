https://sputnik-abkhazia.ru/20260628/sputnik-nedeli-bal-vypusknikov-priezd-rukovodstva-fns-rossii-i-strelba-v-sukhume-1063981309.html

Sputnik недели: бал выпускников, приезд руководства ФНС России и стрельба в Сухуме

Sputnik недели: бал выпускников, приезд руководства ФНС России и стрельба в Сухуме

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 22 по 28 июня. 28.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-28T22:33+0300

2026-06-28T22:33+0300

2026-06-28T22:33+0300

в абхазии

новости

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/1b/1063966139_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_58c84f78950c85305090a3e7ed69bf25.jpg

О том, что обсудили президент Абхазии Бадра Гунба и глава ФНС России Даниил Егоров, как прошел бал выпускников и что получили золотые медалисты от государства, кто стал новым послом России в Абхазии, что произошло на набережной Сухума и кто открыл стрельбу в столице, читайте в материале Sputnik.SputnikНикто не забыт22 июня президент Абхазии Бадра Гунба обратился к народу республики в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны.Глава государства назвал 22 июня 1941 года одной из самых трагических дат XX века, отметив, что война стала тяжелейшим испытанием для миллионов граждан Советского Союза и затронула практически каждую семью.Гунба подчеркнул вклад выходцев из Абхазии в борьбу с нацизмом и отметил необходимость сохранения исторической правды о событиях Великой Отечественной войны, недопустимость попыток пересмотра ее итогов, искажения роли народов Советского Союза в разгроме фашизма и оправдания преступлений нацистов.Вечером того же дня в Сухуме у памятника Неизвестному солдату прошла акция "Свеча памяти". В ней приняли участие премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, глава администрации Сухума Тимур Агрба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин и представители общественности.Владимир Делба отметил, что 22 июня — один из самых печальных и одновременно героических дней, изменивший судьбы миллионов людей.Тесное взаимодействиеВопросы сотрудничества обсудили президент Бадра Гунба и глава ФНС России Даниил Егоров."Практический опыт взаимодействия, которое сегодня налаживается, уже дает результат. И мы очень надеемся, что это взаимодействие будет только наращиваться", — подчеркнул Гунба.Президент также поблагодарил Егорова и заместителя главы ФНС Юлию Шепелеву за поддержку, которую они оказывают абхазским коллегам.Он отметил, что Абхазии необходимы собственные прорывные решения для пополнения доходной части бюджета, и российский опыт в этом может помочь.Егоров сообщил, что запланированные в начале года совместные проекты реализуются в намеченные сроки.В республике уже началась установка онлайн-касс, и это только первый этап развития.Премьер-министр Владимир Делба назвал внедрение контрольно-кассовой техники новым этапом развития системы налогообложения Абхазии."Это лучшая практика на сегодняшний день, которая, безусловно, должна быть полностью изучена и внедрена на территории республики", — подчеркнул он.Первую онлайн-кассу запустили на КПП Рицинского нацпарка 26 июня. Ее протестировали министр по налогам и сборам Абхазии Эдгар Бения и глава ФНС России Даниил Егоров.Бал выпускниковРеспубликанский бал выпускников прошел в Сухуме 26 июня. Церемонию посетил президент Абхазии Бадра Гунба.В своем выступлении он отметил важность образованного молодого поколения для страны. Глава государства пожелал им добиваться намеченных планов и стать новой опорой для развития страны.В этом учебном году школу окончили 2843 выпускника. Пятеро из них были удостоены золотых медалей и получили от главы государства денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей.На балу также были вручены особые аттестаты за отличную учебу 81 выпускнику. Их торжественно вручили спикер Парламента Лаша Ашуба и министр просвещения Хана Гунба.Медалисты школ Абхазии прошлых лет, которым по разным причинам вовремя не вручили золотые и серебряные медали, также получили в тот день свои награды.Новый посолЭкс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначен послом России в Абхазии. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.Ранее его кандидатуру рекомендовал комитет Госдумы по делам СНГ.Гладков сменил на этом посту Михаила Шургалина, который был назначен послом в мае 2022 года.Мораторий и свалка в АлахадзыПарламент Абхазии продлил мораторий на перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории с 1 июля до 1 ноября 2026 года.Соответствующие изменения внесены в статью 1 закона "О временном приостановлении перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель" во втором и окончательном чтении.Как отмечается в пояснительной записке к документу, необходимость продления связана с подготовкой и принятием нового Земельного кодекса республики.На минувшей неделе на заседании парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам также обсудили ликвидацию мусорного полигона в селе Алахадзы с участием премьер-министра Владимира Делба.Правительство Абхазии не может самостоятельно решить эту проблему, сказал премьер-министр."Мы ищем, в том числе людей, которые могут привлечь средства для исправления этой ситуации. Собственными силами мы не сможем сделать это так, как необходимо", — отметил он.По словам Делба, для решения проблемы требуются масштабный подход и значительные вложения.Заседание в КабминеВ Кабинете министров Абхазии в понедельник, 22 июня, состоялось заседание комиссии по реализации государственной программы "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2026–2028 годы".Председатель комиссии, вице-премьер Джансух Нанба сообщил, что на участие в программе подано 34 заявления.Министр экономики Теймураз Миквабия рассказал, что на данный момент нет ни одной заявки, полностью соответствующей установленному порядку отбора.Нанба также отметил, что комиссия не может действовать вразрез с законодательством и установленными требованиями, однако эту проблему необходимо обсуждать.Государственная программа утверждена указом президента Абхазии от 17 ноября 2025 года и реализует положения программы "Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2026–2030 годы".Прибытие российских медиковВрачи из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии имени Шумакова прибыли в Абхазию 25 июня.На встрече с главным врачом Республиканской больницы Эриком Хатхва они обсудили оказание специализированной медицинской помощи пациентам из Абхазии.Глава российской делегации, главный внештатный трансплантолог Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Шамиль Галеев отметил, что благодаря современным технологиям люди, нуждающиеся в гемодиализе, имеют шанс жить полноценной жизнью.Российские медики пробыли в Абхазии два дня. За это время специалисты обследовали пациентов с почечной недостаточностью и обсудили с абхазскими коллегами маршрутизацию пациентов на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.Топливный вопросЗапасов топлива достаточно для текущих нужд республики, заявил министр энергетики Абхазии Батал Мушба на совещании у премьер-министра Владимира Делба по ситуации на топливном рынке страны в понедельник, 22 июня.Он отметил, что партии ГСМ продолжают поступать и будут направляться на автозаправочные станции. Однако, по его словам, сложности на топливном рынке России влияют на скорость и возможности поставок нефтепродуктов в Абхазию.Около 300 тонн топлива получил "Абхазтоп" и распределил по автозаправочным станциям республики, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор госкомпании Рамаз Джопуа 24 июня. Днем позже Батал Мушба заявил, что в Абхазии сформирован достаточный запас топлива.Развитие малых средств размещенияМинистерство экономики объявило дополнительный прием заявок на участие в программе развития малых средств размещения. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. Прием пройдет с 1 по 24 июля.Основные требования: модульная некапитальная конструкция (в том числе контейнерная), круглогодичная эксплуатация, не более трех этажей и десяти номеров, соблюдение требований пожарной и технической безопасности.Помощь предоставляется в виде субсидии — до 50% стоимости инвестпроекта, но не более 1,5 миллиона рублей на один номер.Борьба с коррупциейВопросы борьбы с коррупцией обсудили на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в Генпрокуратуре Абхазии 25 июня.Все работники прокуратуры обязаны выявлять и пресекать коррупционные преступления, заявил генпрокурор Абхазии Адгур Агрба.Он назвал коррупцию серьезной проблемой республики и напомнил, что в 2020–2022 годах было возбуждено множество уголовных дел по таким преступлениям, большая часть которых направлена в суд.Секретарь Совбеза Рауль Лолуа назвал борьбу с экономическими преступлениями вопросом национальной безопасности.Он добавил, что экономические преступления сложно доказывать, и власти будут поддерживать правоохранителей, раскрывающих факты коррупции.Бюджетное направлениеАбхазия стала самым бюджетным зарубежным направлением для летнего отдыха россиян, следует из данных АТОР.Стоимость туров в республику в июле начинается от 70–80 тысяч рублей на двоих за десять ночей с завтраками. Варианты по системе "все включено" стоят от 180 тысяч рублей.Для сравнения: отдых в Турции и Египте в аналогичный период обойдется от 130–140 тысяч рублей на двоих, поездка на китайский остров Хайнань — от 140–150 тысяч рублей, а отдых в Азербайджане — от 210–220 тысяч рублей с завтраками.Бизнес-миссияВ ТПП Абхазии прошла первая встреча с бизнес-миссией, организованной Центром поддержки экспорта Краснодарского края.В ней приняли участие представители бизнеса Краснодарского края и Московской области.Президент ТПП Инар Ладария отметил, что главная задача организации — содействие развитию бизнеса Абхазии и поддержка предпринимателей, приезжающих в республику.Глава отдела международного сотрудничества Центра поддержки экспорта Кубани Надежда Волкова сообщила, что товарооборот между Абхазией и Краснодарским краем в 2025 году достиг 118 миллионов долларов, что на 12% больше показателя предыдущего года."Экспорт вырос на 8% по сравнению с прошлым годом, а импорт из Абхазии в Краснодарский край — на 30%", — подчеркнула она.В рамках бизнес-миссии запланированы деловые переговоры между компаниями Абхазии и Краснодарского края, встречи с торговым представителем России, бизнес-ассоциациями и профильными союзами предпринимателей, а также выезды на предприятия.Лаборатория предпринимательстваЛаборатория креативного предпринимательства открылась в Абхазии в пятницу, 26 июня.Руководитель отдела креативной экономики и культурных индустрий Минкульта Абхазии Светлана Габуния рассказала, что среди участников проекта — бизнесмены, художники, блогеры, ремесленники и представители медиасферы.По ее словам, образовательная программа включает цикл лекций и воркшопов, направленных на развитие компетенций предпринимателей и помощь в реализации проектов — от идеи до готового продукта.Программа рассчитана на два месяца и предусматривает еженедельные встречи.Проект реализуется агентством ABART совместно с российским обществом "Знание".Концерт в ТурцииАбхазские музыканты выступили в Стамбуле с концертом "Piano Duo & Orchestra".В программе приняли участие фортепианный дуэт Piano Duo — народная артистка Абхазии Нинель Бжания и заслуженная артистка Абхазии Гулиза Авидзба — в сопровождении Государственного камерного оркестра республики под управлением главного дирижера, народного артиста Абхазии Давида Терзяна.В концерте также участвовали музыканты из России и Турции, в том числе известный турецкий дирижер Орхан Шалиель, который вместе с Терзяном работал с оркестром при подготовке программы.Акт вандализмаНеизвестные разрисовали гранитный парапет на реконструируемой набережной Сухума.Администрация города заявила о недопустимости порчи объектов благоустройства и призвала жителей и гостей столицы бережно относиться к городскому имуществу.Власти также напомнили, что восстановление набережной ведется при поддержке российских коллег и призвано сделать прогулочную зону более комфортной, современной и привлекательной как для жителей Сухума, так и для гостей города.Огонь по ногамСтрельба произошла в Сухуме в четверг, 25 июня, сообщили в МВД Абхазии.32-летний Беслан Кишмария вступил в перепалку со знакомым около 09:40 возле магазина "Шамахант" в районе Центрального рынка.Из незаконно приобретенного оружия Кишмария выстрелил оппоненту в ноги и скрылся.Пострадавшего доставили в больницу. Беслана Кишмария разыскивают правоохранительные органы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260622/1063842269.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260626/1063943776.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260626/1063945982.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260622/zemelnyy-moratoriy-pochemu-v-abkhazii-prodlili-zapret-na-izmenenie-naznacheniya-zemel-1063861290.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260624/1063911374.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260624/1063890510.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260623/1063880574.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260627/1063960649.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260626/1063939848.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260625/1063930467.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, абхазия