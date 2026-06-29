https://sputnik-abkhazia.ru/20260629/1064012212.html

Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии?

Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии?

Sputnik Абхазия

Правительство Абхазии одобрило перечень продовольственных товаров, освобожденных от НДС. Цель решения - поддержка населения, сдерживание роста цен и... 29.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-29T18:33+0300

2026-06-29T18:33+0300

2026-06-30T10:03+0300

подкасты

абхазия

ндс

предпринимательство

налоги

кабинет министров абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/1e/1064012939_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_e7817a2df4dc7eede4bfbd967c4c6d8c.jpg

Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии? Sputnik Абхазия Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии?

Правительство Абхазии одобрило перечень продовольственных товаров, освобожденных от НДС. Цель решения - поддержка населения, сдерживание роста цен и обеспечение доступности социально значимых продуктов питания. В перечень включены мясо и мясные продукты, рыба, молочная продукция, корнеплоды, злаки и другие товары. Как это в конечном итоге должно отразиться на кошельках потребителей? Об этом – в интервью с ведущим специалистом Института экономики и права АНА, кандидатом экономических наук Фридой Лазба.Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, ндс, предпринимательство, налоги, кабинет министров абхазии, аудио