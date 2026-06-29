Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Абизнес адгылара аҭаразы апрограмма: аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Актәи акласс ахь ирыдыркыло ҭарҩит: Гәдоуҭа араион аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Аиқәырхаҩцәеи аӡхәыҵалаҩцәеи аԥхын русутә иацлоит: гәдоуҭатәи аинспектор ицәажәара
13:34
25 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Москва-Сухум: как продвигается сотрудничество ОП России и Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Госпремия имени Дзидзария: кто в списке номинантов?
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Абизнес адгылара аҭаразы апрограмма: аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
18:04
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Урыстәылеи Аԥсни КВН аушьҭымҭацәа еиқәшәоит Аҟәа: "Аԥснытәи Нарҭаа" ахаҭарнак ицәажәара
18:17
11 мин
Ашьхардац
18:28
2 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Актуальный комментарий
Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии?
18:33
4 мин
Такие обстоятельства
Глава ФНС России о внедрении онлайн-касс в Абхазии
18:38
22 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Абизнес адгылара аҭаразы апрограмма: аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
21:04
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Урыстәылеи Аԥсни КВН аушьҭымҭацәа еиқәшәоит Аҟәа: "Аԥснытәи Нарҭаа" ахаҭарнак ицәажәара
21:17
11 мин
Ашьхардац
21:28
2 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Актуальный комментарий
Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии?
21:33
4 мин
Такие обстоятельства
Глава ФНС России о внедрении онлайн-касс в Абхазии
21:38
22 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Такие обстоятельства
Кто защищал небо над Абхазией в годы ВОВ? Интервью с историком
14:44
2 мин
Актуальный комментарий
Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии?
14:46
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260629/1064012212.html
Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии?
Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии?
Sputnik Абхазия
Правительство Абхазии одобрило перечень продовольственных товаров, освобожденных от НДС. Цель решения - поддержка населения, сдерживание роста цен и... 29.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-29T18:33+0300
2026-06-30T10:03+0300
подкасты
абхазия
ндс
предпринимательство
налоги
кабинет министров абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/1e/1064012939_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_e7817a2df4dc7eede4bfbd967c4c6d8c.jpg
Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии?
Sputnik Абхазия
Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии?
Правительство Абхазии одобрило перечень продовольственных товаров, освобожденных от НДС. Цель решения - поддержка населения, сдерживание роста цен и обеспечение доступности социально значимых продуктов питания. В перечень включены мясо и мясные продукты, рыба, молочная продукция, корнеплоды, злаки и другие товары. Как это в конечном итоге должно отразиться на кошельках потребителей? Об этом – в интервью с ведущим специалистом Института экономики и права АНА, кандидатом экономических наук Фридой Лазба.Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/1e/1064012939_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_63cda2233953f64dbf0477d663c73f35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
подкасты, абхазия, ндс, предпринимательство, налоги, кабинет министров абхазии, аудио
подкасты, абхазия, ндс, предпринимательство, налоги, кабинет министров абхазии, аудио

Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии?

18:33 29.06.2026 (обновлено: 10:03 30.06.2026)
Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии?
Подписаться
Правительство Абхазии одобрило перечень продовольственных товаров, освобожденных от НДС.
Цель решения - поддержка населения, сдерживание роста цен и обеспечение доступности социально значимых продуктов питания. В перечень включены мясо и мясные продукты, рыба, молочная продукция, корнеплоды, злаки и другие товары. Как это в конечном итоге должно отразиться на кошельках потребителей? Об этом – в интервью с ведущим специалистом Института экономики и права АНА, кандидатом экономических наук Фридой Лазба.
Слушайте подкаст.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0