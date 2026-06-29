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Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии?
Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии?
Sputnik Абхазия
Правительство Абхазии одобрило перечень продовольственных товаров, освобожденных от НДС. Цель решения - поддержка населения, сдерживание роста цен и... 29.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-29T18:33+0300
2026-06-29T18:33+0300
2026-06-30T10:03+0300
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Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии?
Sputnik Абхазия
Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии?
Правительство Абхазии одобрило перечень продовольственных товаров, освобожденных от НДС. Цель решения - поддержка населения, сдерживание роста цен и обеспечение доступности социально значимых продуктов питания. В перечень включены мясо и мясные продукты, рыба, молочная продукция, корнеплоды, злаки и другие товары. Как это в конечном итоге должно отразиться на кошельках потребителей? Об этом – в интервью с ведущим специалистом Института экономики и права АНА, кандидатом экономических наук Фридой Лазба.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, ндс, предпринимательство, налоги, кабинет министров абхазии, аудио
подкасты, абхазия, ндс, предпринимательство, налоги, кабинет министров абхазии, аудио
Правительство Абхазии одобрило перечень продовольственных товаров, освобожденных от НДС.
Цель решения - поддержка населения, сдерживание роста цен и обеспечение доступности социально значимых продуктов питания. В перечень включены мясо и мясные продукты, рыба, молочная продукция, корнеплоды, злаки и другие товары. Как это в конечном итоге должно отразиться на кошельках потребителей? Об этом – в интервью с ведущим специалистом Института экономики и права АНА, кандидатом экономических наук Фридой Лазба.