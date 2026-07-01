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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 июля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 июля

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Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 01.07.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В четверг, 2 июля, ожидается переменная облачность без осадков, отмечается высокий уровень ультрафиолетового излучения.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, направление ветра — СЗ, З, В.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, а днем — от +26 до +31°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50–70%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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