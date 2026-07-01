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"Ақыҭанхамҩатә дгьылҵакырақәа рыҿиара 2026 шықәса": апрограмма иаҵанакуа еилаҳкаауеит
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 01.07.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В четверг, 2 июля, ожидается переменная облачность без осадков, отмечается высокий уровень ультрафиолетового излучения.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, направление ветра — СЗ, З, В.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, а днем — от +26 до +31°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50–70%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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новости, абхазия, погода в абхазии
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 июля

20:00 01.07.2026 (обновлено: 23:56 01.07.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукОтдыхающие на набережной и пляже Сухума
Отдыхающие на набережной и пляже Сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В четверг, 2 июля, ожидается переменная облачность без осадков, отмечается высокий уровень ультрафиолетового излучения.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, направление ветра — СЗ, З, В.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, а днем — от +26 до +31°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50–70%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +21°С, днем +30°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +31°С.
Пицунда – ночью +21°С, днем +31°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +30°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +31°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +30°С.
Гал – ночью +19°С, днем +29°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +28°С.
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