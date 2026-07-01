https://sputnik-abkhazia.ru/20260701/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-2-iyulya-1064058077.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 01.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-01T20:00+0300
2026-07-01T20:00+0300
2026-07-01T23:56+0300
в абхазии
новости
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/08/1063547980_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7dd555079b07235261b127052bdc26ea.jpg
СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В четверг, 2 июля, ожидается переменная облачность без осадков, отмечается высокий уровень ультрафиолетового излучения.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, направление ветра — СЗ, З, В.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, а днем — от +26 до +31°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50–70%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/08/1063547980_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_4d8f68a1473e0349e73009ae835d87d2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, абхазия, погода в абхазии
новости, абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 июля
20:00 01.07.2026 (обновлено: 23:56 01.07.2026)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В четверг, 2 июля, ожидается переменная облачность без осадков, отмечается высокий уровень ультрафиолетового излучения.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, направление ветра — СЗ, З, В.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, а днем — от +26 до +31°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50–70%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +21°С, днем +30°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +31°С.
Пицунда – ночью +21°С, днем +31°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +30°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +31°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +30°С.
Гал – ночью +19°С, днем +29°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +28°С.