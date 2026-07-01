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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20260701/svo-chem-otvetit-rossiya-na-yuzhnyy-desant-vsu-1064032183.html
СВО: чем ответит Россия на южный десант ВСУ
СВО: чем ответит Россия на южный десант ВСУ
Sputnik Абхазия
Вероятное десантирование противника на Кинбурнской косе Херсонской области или на северо-западном побережье Крыма российские войска способны предотвратить... 01.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-01T09:30+0300
2026-07-01T10:33+0300
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Вероятное десантирование противника на Кинбурнской косе Херсонской области или на северо-западном побережье Крыма российские войска способны предотвратить массированными ударами по Очакову – Николаеву – Одессе, либо трансформировать активность ВСУ в операцию утилизации "Крынки-2", пишет военный эксперт Александр Хроленко.Украинское командование под руководством британских военных советников готовит резервы в районах Одессы и Очакова для десантной операции в Херсонской области или на Крымском полуострове в июле 2026 года. Прибывают латиноамериканские наемники, которых размещают в учебных центрах морской пехоты, где ранее готовили бойцов к десантированию на побережье. Обжегшись на воде в Крынках, сегодня в Киеве надеются, что российские войска в Крыму не готовы к внезапной высадке воздушного десанта ВСУ. Вертолетов для тактического десанта у противника явно недостаточно. Возможно, планируется комбинированная операция.Если отдельно рассматривать "пропагандистско-стратегический" десант ВСУ на Кинбурнскую косу (от нее до Очакова по воде всего 5 км), этот плацдарм крайне уязвим для артиллерийских, ракетных и авиационных ударов российских войск. Поэтому дроны противника эпизодически "десантируют" на косу лишь украинские флаги. Неделей ранее на острове Первомайский – в 3 км от Кинбурнской косы – заметили британский спецназ. ВКС России оперативно уничтожили незваных гостей бомбовым ударом. Сегодня прилетело по Очаковскому ТЦК, в котором генетически русских людей пытались мобилизовать для войны с Россией.Полагаю, несмотря на близость к Очакову, британская возня в районе Кинбурнской косы служит лишь для отвлечения внимания от главного направления. Здесь равновероятны Крым и Энергодар (Запорожская АЭС). Как бы то ни было, летнее контрнаступление украинской прокси-армии большинство российских экспертов считают "вопросом решенным". Отвод с фронта 20 бригад ВСУ для пополнения живой силой и техникой неслучайно совпал с серией ударов БпЛА по российским НПЗ. Параллельно растут натовские оружейные поставки – только в ночь на 30 июня российские системы ПВО уничтожили над регионами РФ более 800 дронов ВСУ самолетного типа. И более 60 из них – на подлете к Москве.С другой стороны, российские войска методично наносят массированные удары по объектам противника: в Харькове горит воинский эшелон, в Запорожье – здание ОВА, в Днепропетровске – детонирует военный завод.Самоубийственные целиПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сегодня констатировал: ЕС может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года. Европа цинично использует Украину как таран. Киев получил от ЕС значительные финансовые и военные ресурсы на определенных условиях: беспилотные удары на всю глубину оперативного тыла ВС России, активная мобилизация, контрнаступление на фронте. План самоубийственный для ВСУ, однако цели Запада оторваны от интересов Украины. Задача киевских марионеток – максимальное ослабление России любой ценой накануне большой войны с прямым участием НАТО. Отсюда – безрассудные ультиматумы Минску, оскорбительные предложения Москве, 40-дневный план "принуждения России к миру", и множество других мертворожденных инициатив. Миллионы убитых украинцев – только сопутствующие потери, личный билет Зеленского в светлое будущее.Натовские удары по России руками специалистов ВСУ вышли за рамки прокси-войны: британские крылатые ракеты атаковали важнейшие предприятия ОПК в Воронеже и Волгограде. Полагаю, этого достаточно для российских поставок аналогичных ракет Новой Ирландской республиканской армии, которая борется с Британией за объединение Северной Ирландии и Республики Ирландия в единое государство. Почему-то целы все британские газопроводы с материка, хотя ни одна из пяти ударных ядерных субмарин британского флота не способна выйти в море, чтобы чего-то там защитить.По данным Financial Times, США продолжают передавать разведданные для беспилотных атак на Москву. Россия осуждает, а могла бы той же монетой, ведь США постоянно где-то воюют, рискуя "получить по рогам" от множества инкогнито-противников. Если ударные дроны, ракеты, катера-торпеды, космическая связь Starlink, спутниковое целеуказание – просто товар, который американцы продают Украине и третьим странам, Москва тоже могла бы активнее играть в эту доходную игру. Зачем стесняться? Вот, британский консервативный журнал The Spectator на днях сообщил: "Американская империя рухнула… Трамп подписал с Ираном пакт о капитуляции США". Ближайшие союзники без стеснения дают пинка бывшему "гегемону".В состоянии между приближающейся большой войной и уходящим старым миром промедление смерти подобно. Никколо Макиавелли пятьсот лет назад выразился точнее: "Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить – к выгоде вашего противника". Промедление России в глобальном вооруженном конфликте с Западом более рискованно, чем самое рискованное развитие инициативы ВС России на поле боя, которым становится планета – далеко за пределами Украины.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.
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россия, украина, министерство обороны рф, мнение, авторы, колумнисты
россия, украина, министерство обороны рф, мнение, авторы, колумнисты

СВО: чем ответит Россия на южный десант ВСУ

09:30 01.07.2026 (обновлено: 10:33 01.07.2026)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов ЦВО на Авдеевском направлении в ДНР
Боевая работа танкистов ЦВО на Авдеевском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
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Вероятное десантирование противника на Кинбурнской косе Херсонской области или на северо-западном побережье Крыма российские войска способны предотвратить массированными ударами по Очакову – Николаеву – Одессе, либо трансформировать активность ВСУ в операцию утилизации "Крынки-2", пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Возможно, Генштаб ВС России располагает и другими вариантами реагирования. Успех бандеровцев невозможен.
Украинское командование под руководством британских военных советников готовит резервы в районах Одессы и Очакова для десантной операции в Херсонской области или на Крымском полуострове в июле 2026 года. Прибывают латиноамериканские наемники, которых размещают в учебных центрах морской пехоты, где ранее готовили бойцов к десантированию на побережье. Обжегшись на воде в Крынках, сегодня в Киеве надеются, что российские войска в Крыму не готовы к внезапной высадке воздушного десанта ВСУ. Вертолетов для тактического десанта у противника явно недостаточно. Возможно, планируется комбинированная операция.
Если отдельно рассматривать "пропагандистско-стратегический" десант ВСУ на Кинбурнскую косу (от нее до Очакова по воде всего 5 км), этот плацдарм крайне уязвим для артиллерийских, ракетных и авиационных ударов российских войск. Поэтому дроны противника эпизодически "десантируют" на косу лишь украинские флаги. Неделей ранее на острове Первомайский – в 3 км от Кинбурнской косы – заметили британский спецназ. ВКС России оперативно уничтожили незваных гостей бомбовым ударом. Сегодня прилетело по Очаковскому ТЦК, в котором генетически русских людей пытались мобилизовать для войны с Россией.
Полагаю, несмотря на близость к Очакову, британская возня в районе Кинбурнской косы служит лишь для отвлечения внимания от главного направления. Здесь равновероятны Крым и Энергодар (Запорожская АЭС). Как бы то ни было, летнее контрнаступление украинской прокси-армии большинство российских экспертов считают "вопросом решенным". Отвод с фронта 20 бригад ВСУ для пополнения живой силой и техникой неслучайно совпал с серией ударов БпЛА по российским НПЗ. Параллельно растут натовские оружейные поставки – только в ночь на 30 июня российские системы ПВО уничтожили над регионами РФ более 800 дронов ВСУ самолетного типа. И более 60 из них – на подлете к Москве.
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С другой стороны, российские войска методично наносят массированные удары по объектам противника: в Харькове горит воинский эшелон, в Запорожье – здание ОВА, в Днепропетровске – детонирует военный завод.

Самоубийственные цели

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сегодня констатировал: ЕС может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года. Европа цинично использует Украину как таран. Киев получил от ЕС значительные финансовые и военные ресурсы на определенных условиях: беспилотные удары на всю глубину оперативного тыла ВС России, активная мобилизация, контрнаступление на фронте. План самоубийственный для ВСУ, однако цели Запада оторваны от интересов Украины. Задача киевских марионеток – максимальное ослабление России любой ценой накануне большой войны с прямым участием НАТО. Отсюда – безрассудные ультиматумы Минску, оскорбительные предложения Москве, 40-дневный план "принуждения России к миру", и множество других мертворожденных инициатив. Миллионы убитых украинцев – только сопутствующие потери, личный билет Зеленского в светлое будущее.
Натовские удары по России руками специалистов ВСУ вышли за рамки прокси-войны: британские крылатые ракеты атаковали важнейшие предприятия ОПК в Воронеже и Волгограде. Полагаю, этого достаточно для российских поставок аналогичных ракет Новой Ирландской республиканской армии, которая борется с Британией за объединение Северной Ирландии и Республики Ирландия в единое государство. Почему-то целы все британские газопроводы с материка, хотя ни одна из пяти ударных ядерных субмарин британского флота не способна выйти в море, чтобы чего-то там защитить.
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По данным Financial Times, США продолжают передавать разведданные для беспилотных атак на Москву. Россия осуждает, а могла бы той же монетой, ведь США постоянно где-то воюют, рискуя "получить по рогам" от множества инкогнито-противников. Если ударные дроны, ракеты, катера-торпеды, космическая связь Starlink, спутниковое целеуказание – просто товар, который американцы продают Украине и третьим странам, Москва тоже могла бы активнее играть в эту доходную игру. Зачем стесняться? Вот, британский консервативный журнал The Spectator на днях сообщил: "Американская империя рухнула… Трамп подписал с Ираном пакт о капитуляции США". Ближайшие союзники без стеснения дают пинка бывшему "гегемону".
В состоянии между приближающейся большой войной и уходящим старым миром промедление смерти подобно. Никколо Макиавелли пятьсот лет назад выразился точнее: "Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить – к выгоде вашего противника". Промедление России в глобальном вооруженном конфликте с Западом более рискованно, чем самое рискованное развитие инициативы ВС России на поле боя, которым становится планета – далеко за пределами Украины.
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