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Внешний рынок и вызовы для абхазского бизнеса: интервью с президентом ТПП

Внешний рынок и вызовы для абхазского бизнеса: интервью с президентом ТПП

Sputnik Абхазия

Российский рынок остается главным направлением для большинства абхазских производителей. Но выйти на этот рынок не так просто. Какие возможности сегодня... 01.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-01T14:57+0300

2026-07-01T14:57+0300

2026-07-01T14:57+0300

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Российский рынок остается главным направлением для большинства абхазских производителей. Но выйти на этот рынок не так просто. Какие возможности сегодня открываются для бизнеса, в чем особенно заинтересованы российские потребители и какую поддержку предпринимателям может оказать Торгово-промышленная палата? Об этом побеседовали с новым президентом Торгово-промышленной палаты Абхазии Инаром Ладария. Также узнали, как дипломатический опыт, полученный на посту посла Абхазии в Никарагуа, помогает ему в новой работе. Послушайте подкаст.

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