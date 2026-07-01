Внешний рынок и вызовы для абхазского бизнеса: интервью с президентом ТПП

Абхазия
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Амҩақәеи афымцаԥхьаӡагақәеи: Очамчыра араион аҿы ицо аусурақәа еилаҳкаауеит
13:04
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа 2510 шықәса ахыҵуеит: аныҳәа шазгәаҭахо еилаҳкаауеит
13:33
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апедагогикатә ҟазара ашкол аусура еиҭахацнаркит Аԥсны: аиҿцәажәара
13:48
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Главные темы
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Турбаза
Вне сезона: как перезапустить активный туризм в Абхазии
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Такие обстоятельства
Кто защищал небо над Абхазией в годы ВОВ? Интервью с историком
14:33
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Актуальный комментарий
Минус НДС: подешевеют ли некоторые продукты в Абхазии?
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Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны онлаин -касса рышьақәыргылара иалагахьеит: апроект аус шауа еилаҳкаауеит
18:04
22 мин
Исахьарку ажәа
Кәыҷа Лакрба: Абзиара ашьҭахь абзиара ыҟаӡам
18:26
3 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как запустить свой проект: о Лаборатории креативного предпринимательства в Абхазии
18:34
16 мин
Турбаза
Вне сезона: как перезапустить активный туризм в Абхазии
18:51
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны онлаин -касса рышьақәыргылара иалагахьеит: апроект аус шауа еилаҳкаауеит
21:04
22 мин
Исахьарку ажәа
Кәыҷа Лакрба: Абзиара ашьҭахь абзиара ыҟаӡам
21:26
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Такие обстоятельства
Как запустить свой проект: о Лаборатории креативного предпринимательства в Абхазии
21:34
16 мин
Турбаза
Вне сезона: как перезапустить активный туризм в Абхазии
21:51
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Ашьыжь Sputnik аҿы
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Ажәабжьқәа 13:00
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Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсныҟа иаауа адәыӷбақәа рахь аԥхынтәи аблеҭқәа 90% инацны иҭииуп: ахҳәаа
13:04
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ақыҭанхамҩатә дгьылҵакырақәа рыҿиара 2026 шықәса": апрограмма иаҵанакуа еилаҳкаауеит
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Еицырдыруа ахьыӡқәа
Омар Беигәаа диижьҭеи иҵит 125 шықәса: Маҳинур Папааԥҳа лыҿцәажәара
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Аиҿцәажәара
Аԥснытәи аволонтиорцәа рԥышәа еиздырҳаит: еилаҳкаауеит избан
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Внешний рынок и вызовы для абхазского бизнеса: интервью с президентом ТПП
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Внешний рынок и вызовы для абхазского бизнеса: интервью с президентом ТПП
Внешний рынок и вызовы для абхазского бизнеса: интервью с президентом ТПП
Sputnik Абхазия
Российский рынок остается главным направлением для большинства абхазских производителей. Но выйти на этот рынок не так просто. Какие возможности сегодня... 01.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-01T14:57+0300
2026-07-01T14:57+0300
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Российский рынок остается главным направлением для большинства абхазских производителей. Но выйти на этот рынок не так просто. Какие возможности сегодня открываются для бизнеса, в чем особенно заинтересованы российские потребители и какую поддержку предпринимателям может оказать Торгово-промышленная палата? Об этом побеседовали с новым президентом Торгово-промышленной палаты Абхазии Инаром Ладария. Также узнали, как дипломатический опыт, полученный на посту посла Абхазии в Никарагуа, помогает ему в новой работе. Послушайте подкаст.
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подкасты, посредник, торговля, аудио
подкасты, посредник, торговля, аудио

Внешний рынок и вызовы для абхазского бизнеса: интервью с президентом ТПП

14:57 01.07.2026
Внешний рынок и вызовы для абхазского бизнеса: интервью с президентом ТПП
Внешний рынок и вызовы для абхазского бизнеса: интервью с президентом ТПП - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2026
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Российский рынок остается главным направлением для большинства абхазских производителей. Но выйти на этот рынок не так просто. Какие возможности сегодня открываются для бизнеса, в чем особенно заинтересованы российские потребители и какую поддержку предпринимателям может оказать Торгово-промышленная палата? Об этом побеседовали с новым президентом Торгово-промышленной палаты Абхазии Инаром Ладария. Также узнали, как дипломатический опыт, полученный на посту посла Абхазии в Никарагуа, помогает ему в новой работе.
Послушайте подкаст.
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