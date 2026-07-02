Помнить и созидать: июльская операция
© Foto / Фотоальбом "Аиааира"Тамышский морской десант
© Foto / Фотоальбом "Аиааира"
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Говорят, после того как мы покинем этот мир, наш Аватар (Аве) будет продолжать жить и генерировать нашу цифровую жизнь. Я хотела бы, чтобы мои потомки знали об этой дате. Есть смысл писать.
2 июля 1992 года. Мне 15, я в блокадном Ткуарчале. День летний, жаркий, синее небо. Стали привозить раненых и погибших из Тамыша в Ткуарчалский госпиталь. Собравшиеся люди во дворе больницы шепотом обсуждали высадку Тамышского десанта. Я не знала, что среди Тамышского десанта были два моих родных дяди -Тариел и Чач -и их племянник Руслан Блабба (Ӷәына ҳәа иаҳҳәон ԥсаҭа шкәакәа).
2 июля 1992 года. Мне 15, я в блокадном Ткуарчале. День летний, жаркий, синее небо. Стали привозить раненых и погибших из Тамыша в Ткуарчалский госпиталь. Собравшиеся люди во дворе больницы шепотом обсуждали высадку Тамышского десанта. Я не знала, что среди Тамышского десанта были два моих родных дяди -Тариел и Чач -и их племянник Руслан Блабба (Ӷәына ҳәа иаҳҳәон ԥсаҭа шкәакәа).
Сначала привезли Руслана — с ранением в голову, без сознания. Такой ещё юный, младше моих сыновей сейчас. Красивый, статный, с атлетическим сложением, сильный (сыбла дыхгылоуп). Помню, как мама гладила его стопы (ишьапы лхәон, уаҳа дызлаихәарыыз).
Его лицо было спокойное. Я пыталась найти там хоть какую-то мимику, реакцию, когда с ним говорили. На девятый день комы я заметила, как с его глаз пошла слеза. Нам сказали выйти из палаты. Руслан покинул этот мир. Герой Абхазии посмертно. Таким посвящают стихи, песни, фильмы. Он настоящий, самоотверженный, мужественный!
Момент, когда привезли раненого Тариела, я не помню. Забежала в палату. Жив, хотя и четыре пули "поймал". Первое, что спросил -про Руслана, как он. Но мы ему не стали рассказывать, что у Руслана тяжёлое ранение. Сказал, что Чач (другой дядя, он же Мушний) тоже с ним, жив ли он. Я даже не знала, где Чач. Но в голове отложилась картина: как раненого крупного и большого Тариела на спине тащил хрупкий и маленький Чач (братья). Было ли так на самом деле - не знаю. Но я себе это представляла именно так.
В этот день через горнилово ада прошли не только наши бойцы, но и мирные люди. Младшая сестра Беслана, моя золовка Элеонора, погибла от снаряда. Озверевшие грузинские гвардейцы, понимавшие, что с успешной операцией высадки Тамышского десанта они проиграют ими же развязанную войну, стали обстреливать сёла. Элеоноре было всего 14 лет. Она стояла во дворе и срывала свежесозревший орех. Грохнуло рядом. Кажется, она и не успела понять, что произошло, надеюсь, не успела… На глазах её матери, моей свекрови.
Мы избегаем обсуждения этой темы дома. Но хочу, чтобы наши потомки знали, какой ценой досталась эта победа и эта страна, наша Родина, наш Дом. Не для того чтобы плакать и страдать, а чтобы созидать, любить, творить, радоваться тому, что у нас есть, умножать и учиться, трудиться во благо. Быть счастливыми и делать счастливой нашу страну.
На фото - Тариел,Чач,Руслан перед отправлением в Тамышский десант. Я случайно нашла их в архиве АГТРК пару лет назад.
© Foto / Анна Гуния (архив)
Тариел Гуния
1/3
© Foto / Анна Гуния (архив)
Тариел Гуния
© Foto / Анна Гуния (архив)
Руслан Блабба
2/3
© Foto / Анна Гуния (архив)
Руслан Блабба
© Foto / Анна Гуния (архив)
Мушни Гуния (Чач)
3/3
© Foto / Анна Гуния (архив)
Мушни Гуния (Чач)
1/3
© Foto / Анна Гуния (архив)
Тариел Гуния
2/3
© Foto / Анна Гуния (архив)
Руслан Блабба
3/3
© Foto / Анна Гуния (архив)
Мушни Гуния (Чач)