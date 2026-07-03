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Воспитать зрителя: чем театр может привлечь ребенка
Воспитать зрителя: чем театр может привлечь ребенка
Sputnik Абхазия
В интервью радио Sputnik гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и начальник Управления гуманитарной политики Администрации президента Абхазии Виктория Бебия... 03.07.2026, Sputnik Абхазия
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В интервью радио Sputnik гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и начальник Управления гуманитарной политики Администрации президента Абхазии Виктория Бебия рассказали, как развивать детские культурные проекты и привлечь юного зрителя в театр.Абхазию ждет важное культурное событие, с 6 по 10 июля в республике состоится "ЭХО БДФ" - фестиваль искусства для детей и подростков под руководством Народного артиста России Сергея Безрукова. В программе спектакли, кино, мультфильмы, мастер-классы и много всего интересного для детей и взрослых.В преддверии важного детского культурного события эксперты в эфире радио Sputnik рассуждали, для чего нужно готовить зрителя с детства и чем привлечь его в театр, а также о значимости проведения подобных фестивалей в Абхазии.
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Воспитать зрителя: чем театр может привлечь ребенка

22:49 03.07.2026
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В интервью радио Sputnik гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и начальник Управления гуманитарной политики Администрации президента Абхазии Виктория Бебия рассказали, как развивать детские культурные проекты и привлечь юного зрителя в театр.
Абхазию ждет важное культурное событие, с 6 по 10 июля в республике состоится "ЭХО БДФ" - фестиваль искусства для детей и подростков под руководством Народного артиста России Сергея Безрукова.
В программе спектакли, кино, мультфильмы, мастер-классы и много всего интересного для детей и взрослых.
В преддверии важного детского культурного события эксперты в эфире радио Sputnik рассуждали, для чего нужно готовить зрителя с детства и чем привлечь его в театр, а также о значимости проведения подобных фестивалей в Абхазии.
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