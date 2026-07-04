"Встреча выпускников КВН" завершилась на набережной Махаджиров
00:22 04.07.2026 (обновлено: 00:23 04.07.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук"Встреча выпускников КВН"
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Выступление сборных Абхазии и России проходило на сцене у Абхазского театра.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. "Встреча выпускников КВН" завершилась на набережной Махаджиров.
Победитель остался тайной и станет известен только после трансляции выступлений на "Первом канале".
"Когда только возникла идея о том, что КВН приедет в Абхазию, и здесь будет совместная игра, честно говоря, в это никто не мог поверить. Но, как видите, когда за дело берутся команды увлеченные, когда это действительно профессиональные люди с обеих сторон, тогда любая фантазия, любая мечта становится былью", — сказал руководитель российского Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
"Когда только возникла идея о том, что КВН приедет в Абхазию, и здесь будет совместная игра, честно говоря, в это никто не мог поверить. Но, как видите, когда за дело берутся команды увлеченные, когда это действительно профессиональные люди с обеих сторон, тогда любая фантазия, любая мечта становится былью", — сказал руководитель российского Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
Карманов рассказал, что ПФКИ поддержал 10 проектов в Абхазии, и уже в августе в республике состоится крупный музыкальный фестиваль с участием Николая Расторгуева из "Любэ".
"Это огромный импульс для двух стран, вместе, объединяя культуры, дальше идти к всеобщему процветанию. Потому что только культура является объединяющим фактором и служит общему единению", — добавил он.
"Это огромный импульс для двух стран, вместе, объединяя культуры, дальше идти к всеобщему процветанию. Потому что только культура является объединяющим фактором и служит общему единению", — добавил он.
Блогер Валя Карнавал, приехавшая в Сухум, успела искупаться в море, позагорать, и поработать членом жюри "Встречи выпускников КВН".
"Я сегодня много смеялась. Удивительные, веселые, смешные были ребята из сборной России, сборной Абхазии", — рассказала она.
"Я сегодня много смеялась. Удивительные, веселые, смешные были ребята из сборной России, сборной Абхазии", — рассказала она.
Еще один член жюри, певец Shaman, назвал вечер великолепным.
"Я уверен, что я еще раз приеду сюда, но уже со своим сольным концептом", — сказал он.
"Я уверен, что я еще раз приеду сюда, но уже со своим сольным концептом", — сказал он.
Праздник юмора в Сухуме состоялся, сказал член жюри встречи сборных КВН Абхазии и России Эдгард Запашный.
"Была замечательная атмосфера, прекрасная организация, великолепная абхазская публика. Были как местные так и туристы", — уточнил он.
Игра состоявшиеся в столице Абхазии — это самое обсуждаемое событие дня, добавил Запашный.
Музыкант Сергей Жилин, который также оценивал выступления юмористо,в отметил, что от встречи команд у него остались очень положительные эмоции.
"Во-первых, сама площадка на свежем воздухе, рядом с "Брехаловкой" и драматическим театром — это культовое место, где такого шоу не было никогда", — сказал он.
Музыкант Сергей Жилин, который также оценивал выступления юмористо,в отметил, что от встречи команд у него остались очень положительные эмоции.
"Во-первых, сама площадка на свежем воздухе, рядом с "Брехаловкой" и драматическим театром — это культовое место, где такого шоу не было никогда", — сказал он.
Знаменитый певец из Абхазии и член жюри Александр Шоуа подчеркнул, что выступить на площади у Абхазского театра — мечта каждого творческого человека, проживающего в республике.
"Сидя в жюри я крайне завидовал тем, кто сегодня вышел на сцену и покорял зрителей своим мастерством, своим талантом, шутками и актуальными проблемами", — заявил он.
В составе жюри был и телеведущий Анатолий Кузичев, который тоже поделился своими впечатлениями от игры.
"У меня максимальное количество эмоций, я такое редко когда испытываю. Атмосферно, весело, талантливо, живо — это была просто фантастика. Мне кажется, что это можно повторить но невозможно превзойти", — говорит он.
"Сидя в жюри я крайне завидовал тем, кто сегодня вышел на сцену и покорял зрителей своим мастерством, своим талантом, шутками и актуальными проблемами", — заявил он.
В составе жюри был и телеведущий Анатолий Кузичев, который тоже поделился своими впечатлениями от игры.
"У меня максимальное количество эмоций, я такое редко когда испытываю. Атмосферно, весело, талантливо, живо — это была просто фантастика. Мне кажется, что это можно повторить но невозможно превзойти", — говорит он.