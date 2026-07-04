https://sputnik-abkhazia.ru/20260704/vstrecha-vypusknikov-kvn-zavershilas-na-naberezhnoy-makhadzhirov-1064123155.html

"Встреча выпускников КВН" завершилась на набережной Махаджиров

"Встреча выпускников КВН" завершилась на набережной Махаджиров

Sputnik Абхазия

Выступление сборных Абхазии и России проходило на сцене у Абхазского театра. 04.07.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. "Встреча выпускников КВН" завершилась на набережной Махаджиров.Победитель остался тайной и станет известен только после трансляции выступлений на "Первом канале"."Когда только возникла идея о том, что КВН приедет в Абхазию, и здесь будет совместная игра, честно говоря, в это никто не мог поверить. Но, как видите, когда за дело берутся команды увлеченные, когда это действительно профессиональные люди с обеих сторон, тогда любая фантазия, любая мечта становится былью", — сказал руководитель российского Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.Карманов рассказал, что ПФКИ поддержал 10 проектов в Абхазии, и уже в августе в республике состоится крупный музыкальный фестиваль с участием Николая Расторгуева из "Любэ"."Это огромный импульс для двух стран, вместе, объединяя культуры, дальше идти к всеобщему процветанию. Потому что только культура является объединяющим фактором и служит общему единению", — добавил он.Блогер Валя Карнавал, приехавшая в Сухум, успела искупаться в море, позагорать, и поработать членом жюри "Встречи выпускников КВН"."Я сегодня много смеялась. Удивительные, веселые, смешные были ребята из сборной России, сборной Абхазии", — рассказала она.Еще один член жюри, певец Shaman, назвал вечер великолепным."Я уверен, что я еще раз приеду сюда, но уже со своим сольным концептом", — сказал он.Праздник юмора в Сухуме состоялся, сказал член жюри встречи сборных КВН Абхазии и России Эдгард Запашный.Игра состоявшиеся в столице Абхазии — это самое обсуждаемое событие дня, добавил Запашный.Музыкант Сергей Жилин, который также оценивал выступления юмористо,в отметил, что от встречи команд у него остались очень положительные эмоции. "Во-первых, сама площадка на свежем воздухе, рядом с "Брехаловкой" и драматическим театром — это культовое место, где такого шоу не было никогда", — сказал он.Знаменитый певец из Абхазии и член жюри Александр Шоуа подчеркнул, что выступить на площади у Абхазского театра — мечта каждого творческого человека, проживающего в республике. "Сидя в жюри я крайне завидовал тем, кто сегодня вышел на сцену и покорял зрителей своим мастерством, своим талантом, шутками и актуальными проблемами", — заявил он.В составе жюри был и телеведущий Анатолий Кузичев, который тоже поделился своими впечатлениями от игры. "У меня максимальное количество эмоций, я такое редко когда испытываю. Атмосферно, весело, талантливо, живо — это была просто фантастика. Мне кажется, что это можно повторить но невозможно превзойти", — говорит он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260703/1064117575.html

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