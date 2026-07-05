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https://sputnik-abkhazia.ru/20260705/preparat-dlya-snizheniya-pobochnykh-effektov-pri-terapii-raka-sozdali-v-rossii-1064145204.html
Препарат для снижения побочных эффектов при терапии рака создали в России
Препарат для снижения побочных эффектов при терапии рака создали в России
Sputnik Абхазия
Средство может быть использовано при прохождении лучевой терапии, чтобы снизить ее воздействие на здоровые ткани. 05.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-05T12:19+0300
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Лекарство, снижающее побочные эффекты при лучевой терапии от онкологии разработали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного онколога, гендиректора НМИЦ радиологии Минздрава, академика РАН Андрей Каприн.Сейчас препарат проходит необходимые тестирования и экспертизу. Говорить о его широком применении пока рано, но результаты позволяют смотреть на эту перспективу "с осторожным оптимизмом", добавил Карпин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260607/innovatsionnye-metody-lecheniya-opukholi-mozga-razrabotali-v-rossii-1063531009.html
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наука, онкология, медицина, новости, россия
наука, онкология, медицина, новости, россия

Препарат для снижения побочных эффектов при терапии рака создали в России

12:19 05.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук Тестирование в мобильной лаборатории
Тестирование в мобильной лаборатории - Sputnik Абхазия, 1920, 05.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Средство может быть использовано при прохождении лучевой терапии, чтобы снизить ее воздействие на здоровые ткани.
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Лекарство, снижающее побочные эффекты при лучевой терапии от онкологии разработали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного онколога, гендиректора НМИЦ радиологии Минздрава, академика РАН Андрей Каприн.
"Одно из перспективных направлений связано с созданием радиопротекторного препарата, который предназначен для снижения негативного воздействия ионизирующего излучения на организм. Подобные средства особенно востребованы в лучевой терапии, где наша задача заключается не только в максимально эффективном воздействии на опухоль, но и в защите здоровых тканей", — рассказал он.
Сейчас препарат проходит необходимые тестирования и экспертизу. Говорить о его широком применении пока рано, но результаты позволяют смотреть на эту перспективу "с осторожным оптимизмом", добавил Карпин.
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы загружает образцы в лабораторную центрифугу - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2026
Инновационные методы лечения опухоли мозга разработали в России
7 июня, 10:30
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