https://sputnik-abkhazia.ru/20260705/preparat-dlya-snizheniya-pobochnykh-effektov-pri-terapii-raka-sozdali-v-rossii-1064145204.html

Препарат для снижения побочных эффектов при терапии рака создали в России

Препарат для снижения побочных эффектов при терапии рака создали в России

Sputnik Абхазия

Средство может быть использовано при прохождении лучевой терапии, чтобы снизить ее воздействие на здоровые ткани. 05.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-05T12:19+0300

2026-07-05T12:19+0300

2026-07-05T12:19+0300

наука

онкология

медицина

новости

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/01/1036549423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25bb59e08d3cc6214cf77b4f78e076fa.jpg

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Лекарство, снижающее побочные эффекты при лучевой терапии от онкологии разработали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного онколога, гендиректора НМИЦ радиологии Минздрава, академика РАН Андрей Каприн.Сейчас препарат проходит необходимые тестирования и экспертизу. Говорить о его широком применении пока рано, но результаты позволяют смотреть на эту перспективу "с осторожным оптимизмом", добавил Карпин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260607/innovatsionnye-metody-lecheniya-opukholi-mozga-razrabotali-v-rossii-1063531009.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

наука, онкология, медицина, новости, россия