https://sputnik-abkhazia.ru/20260705/priznaki-falsifikata-meda-nazvali-v-roskachestve-1064151427.html

Признаки фальсификата меда назвали в Роскачестве

Признаки фальсификата меда назвали в Роскачестве

Sputnik Абхазия

В 2024 году в России вступили в силу поправки в федеральный закон о пчеловодстве, согласно которым мед определяется классификатором продукции, техрегламентами... 05.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-05T12:53+0300

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2026-07-05T12:53+0300

россия

мед

роскачество

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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Мутная консистенция, расслоение продукта, нетипичные запахи и вкусы, можут быть признаками фальсификата меда, рассказали РИА Новости в Роскачестве.Некоторые сорта меда, например, гречишный, могут горчить. Если мед - подделка или плохого качества, то в нем может быть карамельный или кислый привкус.Кроме того, обязательное условие для производителей меда - подтверждение документами, в том числе ветеринарным свидетельством."Кроме того, обращайте внимание на наличие на упаковке российского Знака качества — маркировка гарантирует соответствие продукта обязательным требованиям безопасности и повышенным стандартам качества", — советуют в организации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/1054991955.html

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