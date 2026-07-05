Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро субботы на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Утро субботы на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аефир аҟны
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аефир аҟны
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260705/priznaki-falsifikata-meda-nazvali-v-roskachestve-1064151427.html
Признаки фальсификата меда назвали в Роскачестве
Признаки фальсификата меда назвали в Роскачестве
Sputnik Абхазия
В 2024 году в России вступили в силу поправки в федеральный закон о пчеловодстве, согласно которым мед определяется классификатором продукции, техрегламентами... 05.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-05T12:53+0300
2026-07-05T12:53+0300
россия
мед
роскачество
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/05/1064151257_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9a06d8967955153dc2e754912178ca37.jpg
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Мутная консистенция, расслоение продукта, нетипичные запахи и вкусы, можут быть признаками фальсификата меда, рассказали РИА Новости в Роскачестве.Некоторые сорта меда, например, гречишный, могут горчить. Если мед - подделка или плохого качества, то в нем может быть карамельный или кислый привкус.Кроме того, обязательное условие для производителей меда - подтверждение документами, в том числе ветеринарным свидетельством."Кроме того, обращайте внимание на наличие на упаковке российского Знака качества — маркировка гарантирует соответствие продукта обязательным требованиям безопасности и повышенным стандартам качества", — советуют в организации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/1054991955.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/05/1064151257_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_aef92f8ecefd474cd8ae8854ca7b0ce4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, мед, роскачество
россия, мед, роскачество

Признаки фальсификата меда назвали в Роскачестве

12:53 05.07.2026
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФорум пчеловодов в Москве
Форум пчеловодов в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 05.07.2026
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В 2024 году в России вступили в силу поправки в федеральный закон о пчеловодстве, согласно которым мед определяется классификатором продукции, техрегламентами и стандартами.
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Мутная консистенция, расслоение продукта, нетипичные запахи и вкусы, можут быть признаками фальсификата меда, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Натуральный мед имеет жидкую или густую консистенцию. У подделки или меда плохого качества может наблюдаться мутная консистенция или расслоение, возможно присутствие осадка. Аромат натурального меда — легкий, приятный, характерный для сорта. У фальсификата же может быть посторонний запах", — сообщили в организации.
Некоторые сорта меда, например, гречишный, могут горчить. Если мед - подделка или плохого качества, то в нем может быть карамельный или кислый привкус.
Кроме того, обязательное условие для производителей меда - подтверждение документами, в том числе ветеринарным свидетельством.
"Кроме того, обращайте внимание на наличие на упаковке российского Знака качества — маркировка гарантирует соответствие продукта обязательным требованиям безопасности и повышенным стандартам качества", — советуют в организации.
Производство и реализация меда в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 20.05.2025
Радио
Производство и реализация меда в Абхазии
20 мая 2025, 16:23
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0