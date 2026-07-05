https://sputnik-abkhazia.ru/20260705/priznaki-falsifikata-meda-nazvali-v-roskachestve-1064151427.html
Признаки фальсификата меда назвали в Роскачестве
Признаки фальсификата меда назвали в Роскачестве
Sputnik Абхазия
В 2024 году в России вступили в силу поправки в федеральный закон о пчеловодстве, согласно которым мед определяется классификатором продукции, техрегламентами... 05.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-05T12:53+0300
2026-07-05T12:53+0300
2026-07-05T12:53+0300
россия
мед
роскачество
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Мутная консистенция, расслоение продукта, нетипичные запахи и вкусы, можут быть признаками фальсификата меда, рассказали РИА Новости в Роскачестве.Некоторые сорта меда, например, гречишный, могут горчить. Если мед - подделка или плохого качества, то в нем может быть карамельный или кислый привкус.Кроме того, обязательное условие для производителей меда - подтверждение документами, в том числе ветеринарным свидетельством."Кроме того, обращайте внимание на наличие на упаковке российского Знака качества — маркировка гарантирует соответствие продукта обязательным требованиям безопасности и повышенным стандартам качества", — советуют в организации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/1054991955.html
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россия, мед, роскачество
Признаки фальсификата меда назвали в Роскачестве
В 2024 году в России вступили в силу поправки в федеральный закон о пчеловодстве, согласно которым мед определяется классификатором продукции, техрегламентами и стандартами.
СУХУМ, 5 июл - Sputnik.
Мутная консистенция, расслоение продукта, нетипичные запахи и вкусы, можут быть признаками фальсификата меда, рассказали РИА Новости
в Роскачестве.
"Натуральный мед имеет жидкую или густую консистенцию. У подделки или меда плохого качества может наблюдаться мутная консистенция или расслоение, возможно присутствие осадка. Аромат натурального меда — легкий, приятный, характерный для сорта. У фальсификата же может быть посторонний запах", — сообщили в организации.
Некоторые сорта меда, например, гречишный, могут горчить. Если мед - подделка или плохого качества, то в нем может быть карамельный или кислый привкус.
Кроме того, обязательное условие для производителей меда - подтверждение документами, в том числе ветеринарным свидетельством.
"Кроме того, обращайте внимание на наличие на упаковке российского Знака качества — маркировка гарантирует соответствие продукта обязательным требованиям безопасности и повышенным стандартам качества", — советуют в организации.