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На Солнце зафиксировали в сутки рекордное число вспышек за два года
На Солнце зафиксировали в сутки рекордное число вспышек за два года
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. 5 июля на Солнце произошло рекордное за последние два года количество вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. 06.07.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. 5 июля на Солнце произошло рекордное за последние два года количество вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. За сутки ученые зарегистрировали до 26 вспышек.Сейчас активные области с солнечными пятнами сместились на обратную сторону Солнца, поэтому они уже почти не могут повлиять на Землю. По прогнозам ученых, солнечная активность начнет снижаться уже в ближайшие дни, а к середине недели Солнце может снова стать спокойным.Ожидается, что эти группы пятен могут вновь появиться в конце июля, однако, скорее всего, к тому времени они уже исчезнут.
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новости, в мире
На Солнце зафиксировали в сутки рекордное число вспышек за два года
11:37 06.07.2026 (обновлено: 12:38 06.07.2026)
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. 5 июля на Солнце произошло рекордное за последние два года количество вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
За сутки ученые зарегистрировали до 26 вспышек.
Сейчас активные области с солнечными пятнами сместились на обратную сторону Солнца, поэтому они уже почти не могут повлиять на Землю. По прогнозам ученых, солнечная активность начнет снижаться уже в ближайшие дни, а к середине недели Солнце может снова стать спокойным.
Ожидается, что эти группы пятен могут вновь появиться в конце июля, однако, скорее всего, к тому времени они уже исчезнут.