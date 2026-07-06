https://sputnik-abkhazia.ru/20260706/na-solntse-zafiksirovali-rekordnoe-chislo-vspyshek-za-dva-goda-1064182054.html

На Солнце зафиксировали в сутки рекордное число вспышек за два года

На Солнце зафиксировали в сутки рекордное число вспышек за два года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. 5 июля на Солнце произошло рекордное за последние два года количество вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. 06.07.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. 5 июля на Солнце произошло рекордное за последние два года количество вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. За сутки ученые зарегистрировали до 26 вспышек.Сейчас активные области с солнечными пятнами сместились на обратную сторону Солнца, поэтому они уже почти не могут повлиять на Землю. По прогнозам ученых, солнечная активность начнет снижаться уже в ближайшие дни, а к середине недели Солнце может снова стать спокойным.Ожидается, что эти группы пятен могут вновь появиться в конце июля, однако, скорее всего, к тому времени они уже исчезнут.

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