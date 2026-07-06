С днем рождения, Сухум! — как День города отметили в столице
"Для каждого жителя Абхазии Сухум — это не просто столица. Это символ нашей государственности, нашей истории, нашей культуры и нашей любви к Родине", — подчеркнул президент.
День города отметили в Сухуме 5 июля.
День города отметили в Сухуме 5 июля.
Столице Абхазии исполнилось 2510 лет.
Столице Абхазии исполнилось 2510 лет.
К празднованию юбилея для гостей и жителей Сухума подготовили разнообразную программу.
К празднованию юбилея для гостей и жителей Сухума подготовили разнообразную программу.
Маленькие жители столицы пели, танцевали и показывали свои спортивные достижения.
Маленькие жители столицы пели, танцевали и показывали свои спортивные достижения.
Для детей подготовили интерактивную программу с развлечениями и аниматорами.
Для детей подготовили интерактивную программу с развлечениями и аниматорами.
Можно было разукрасить себя, поиграть в игры, потанцевать и послушать песни на концерте.
Можно было разукрасить себя, поиграть в игры, потанцевать и послушать песни на концерте.
В Сухум из Самары приехал гроссмейстер, мастер международного класса Олег Дашков. Он провел сеанс одновременной игры в шашки со столичными шашистами.
В Сухум из Самары приехал гроссмейстер, мастер международного класса Олег Дашков. Он провел сеанс одновременной игры в шашки со столичными шашистами.
Ну, и какой праздник без старейшин в национальных костюмах?!
Ну, и какой праздник без старейшин в национальных костюмах?!
Традиционно у театральной площади состоялась выставка детских рисунков, посвященных столице.
Традиционно у театральной площади состоялась выставка детских рисунков, посвященных столице.
Выставка "Оды Сухуму" открылась в Центральном выставочном зале. Это пятая юбилейная выставка, организованная ЦВЗ в день рождения столицы.
Выставка "Оды Сухуму" открылась в Центральном выставочном зале. Это пятая юбилейная выставка, организованная ЦВЗ в день рождения столицы.
На набережной были выставлены ретро-машины.
На набережной были выставлены ретро-машины.
День был богат на выставки. Еще одна, "Голубь мира", состоялась на площади у памятника Неизвестному солдату в Сухуме. На ней были представлены 35 пород голубей, в том числе абхазская гривастая.
День был богат на выставки. Еще одна, "Голубь мира", состоялась на площади у памятника Неизвестному солдату в Сухуме. На ней были представлены 35 пород голубей, в том числе абхазская гривастая.
Красивым шествием пришли к месту концерта его участники – творческие коллективы Абхазии.
Красивым шествием пришли к месту концерта его участники – творческие коллективы Абхазии.
Национальные костюмы, флаги, шары – все создавало праздничную атмосферу.
Национальные костюмы, флаги, шары – все создавало праздничную атмосферу.
В день города администрация столицы подготовила концерт "Мой Сухум". Перед его началом с праздником жителей столицы поздравил президент Бадра Гунба.
В день города администрация столицы подготовила концерт "Мой Сухум". Перед его началом с праздником жителей столицы поздравил президент Бадра Гунба.
На сцене выступили музыкальные и танцевальные коллективы Абхазии.
На сцене выступили музыкальные и танцевальные коллективы Абхазии.
Звезды местной эстрады через песни признавались в любви к родному городу.
Звезды местной эстрады через песни признавались в любви к родному городу.
Послушать исполнителей на концерт пришли как жители Сухума, так и гости столицы.
Послушать исполнителей на концерт пришли как жители Сухума, так и гости столицы.
Грамотами и наградами администрация Сухума наградила выпускников, окончивших школу с золотой медалью.
Грамотами и наградами администрация Сухума наградила выпускников, окончивших школу с золотой медалью.
Одним из почетных гостей концерта стал Народный артист России Сергей Безруков.
Одним из почетных гостей концерта стал Народный артист России Сергей Безруков.