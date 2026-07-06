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С днем рождения, Сухум! — как День города отметили в столице

С днем рождения, Сухум! — как День города отметили в столице

Sputnik Абхазия

Столица Абхазии Сухум отметила 2510-летие 5 июля. В городе прошло множество праздничных мероприятий. 06.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-06T13:26+0300

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В честь праздника в столице прошли выставки, концерты, интерактивные мероприятия для детей.Бадра Гунба поздравил сухумчан и всех граждан Абхазии с 2510-летием столицы."Для каждого жителя Абхазии Сухум — это не просто столица. Это символ нашей государственности, нашей истории, нашей культуры и нашей любви к Родине", — подчеркнул президент.Для жителей и гостей столицы была подготовлена развлекательная программа с участием воспитанников детских садов и гимнастов Детско-юношеской спортивной школы.У сухумской колоннады прошла выставка архивных фотографий, в ЦВЗ открылась выставка "Оды Сухуму". Сеанс одновременной игры в шашки с международным гроссмейстером Олегом Дашковым прошел на набережной Махаджиров. Завершилось все праздничным концертом "Мой Сухум" и салютом.

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