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С днем рождения, Сухум! — как День города отметили в столице
С днем рождения, Сухум! — как День города отметили в столице
Sputnik Абхазия
Столица Абхазии Сухум отметила 2510-летие 5 июля. В городе прошло множество праздничных мероприятий. 06.07.2026, Sputnik Абхазия
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В честь праздника в столице прошли выставки, концерты, интерактивные мероприятия для детей.Бадра Гунба поздравил сухумчан и всех граждан Абхазии с 2510-летием столицы."Для каждого жителя Абхазии Сухум — это не просто столица. Это символ нашей государственности, нашей истории, нашей культуры и нашей любви к Родине", — подчеркнул президент.Для жителей и гостей столицы была подготовлена развлекательная программа с участием воспитанников детских садов и гимнастов Детско-юношеской спортивной школы.У сухумской колоннады прошла выставка архивных фотографий, в ЦВЗ открылась выставка "Оды Сухуму". Сеанс одновременной игры в шашки с международным гроссмейстером Олегом Дашковым прошел на набережной Махаджиров. Завершилось все праздничным концертом "Мой Сухум" и салютом.
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мультимедиа, фото , абхазия, фото
мультимедиа, фото , абхазия, фото

С днем рождения, Сухум! — как День города отметили в столице

13:26 06.07.2026 (обновлено: 14:21 06.07.2026)
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Столица Абхазии Сухум отметила 2510-летие 5 июля. В городе прошло множество праздничных мероприятий.
В честь праздника в столице прошли выставки, концерты, интерактивные мероприятия для детей.
Бадра Гунба поздравил сухумчан и всех граждан Абхазии с 2510-летием столицы.

"Для каждого жителя Абхазии Сухум — это не просто столица. Это символ нашей государственности, нашей истории, нашей культуры и нашей любви к Родине", — подчеркнул президент.
Для жителей и гостей столицы была подготовлена развлекательная программа с участием воспитанников детских садов и гимнастов Детско-юношеской спортивной школы.
У сухумской колоннады прошла выставка архивных фотографий, в ЦВЗ открылась выставка "Оды Сухуму".
Сеанс одновременной игры в шашки с международным гроссмейстером Олегом Дашковым прошел на набережной Махаджиров.
Завершилось все праздничным концертом "Мой Сухум" и салютом.
© Sputnik / Томас Тхайцук

День города отметили в Сухуме 5 июля.

День города отметили в Сухуме 5 июля. - Sputnik Абхазия
1/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

День города отметили в Сухуме 5 июля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Столице Абхазии исполнилось 2510 лет.

Столице Абхазии исполнилось 2510 лет. - Sputnik Абхазия
2/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

Столице Абхазии исполнилось 2510 лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К празднованию юбилея для гостей и жителей Сухума подготовили разнообразную программу.

К празднованию юбилея для гостей и жителей Сухума подготовили разнообразную программу. - Sputnik Абхазия
3/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

К празднованию юбилея для гостей и жителей Сухума подготовили разнообразную программу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Маленькие жители столицы пели, танцевали и показывали свои спортивные достижения.

Маленькие жители столицы пели, танцевали и показывали свои спортивные достижения. - Sputnik Абхазия
4/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

Маленькие жители столицы пели, танцевали и показывали свои спортивные достижения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для детей подготовили интерактивную программу с развлечениями и аниматорами.

Для детей подготовили интерактивную программу с развлечениями и аниматорами. - Sputnik Абхазия
5/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для детей подготовили интерактивную программу с развлечениями и аниматорами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Можно было разукрасить себя, поиграть в игры, потанцевать и послушать песни на концерте.

Можно было разукрасить себя, поиграть в игры, потанцевать и послушать песни на концерте. - Sputnik Абхазия
6/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

Можно было разукрасить себя, поиграть в игры, потанцевать и послушать песни на концерте.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Сухум из Самары приехал гроссмейстер, мастер международного класса Олег Дашков. Он провел сеанс одновременной игры в шашки со столичными шашистами.

В Сухум из Самары приехал гроссмейстер, мастер международного класса Олег Дашков. Он провел сеанс одновременной игры в шашки со столичными шашистами. - Sputnik Абхазия
7/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Сухум из Самары приехал гроссмейстер, мастер международного класса Олег Дашков. Он провел сеанс одновременной игры в шашки со столичными шашистами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ну, и какой праздник без старейшин в национальных костюмах?!

Ну, и какой праздник без старейшин в национальных костюмах?! - Sputnik Абхазия
8/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ну, и какой праздник без старейшин в национальных костюмах?!

© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно у театральной площади состоялась выставка детских рисунков, посвященных столице.

Традиционно у театральной площади состоялась выставка детских рисунков, посвященных столице. - Sputnik Абхазия
9/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно у театральной площади состоялась выставка детских рисунков, посвященных столице.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка "Оды Сухуму" открылась в Центральном выставочном зале. Это пятая юбилейная выставка, организованная ЦВЗ в день рождения столицы.

Выставка &quot;Оды Сухуму&quot; открылась в Центральном выставочном зале. Это пятая юбилейная выставка, организованная ЦВЗ в день рождения столицы. - Sputnik Абхазия
10/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка "Оды Сухуму" открылась в Центральном выставочном зале. Это пятая юбилейная выставка, организованная ЦВЗ в день рождения столицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной были выставлены ретро-машины.

На набережной были выставлены ретро-машины. - Sputnik Абхазия
11/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной были выставлены ретро-машины.

© Sputnik / Томас Тхайцук

День был богат на выставки. Еще одна, "Голубь мира", состоялась на площади у памятника Неизвестному солдату в Сухуме. На ней были представлены 35 пород голубей, в том числе абхазская гривастая.

День был богат на выставки. Еще одна, &quot;Голубь мира&quot;, состоялась на площади у памятника Неизвестному солдату в Сухуме. На ней были представлены 35 пород голубей, в том числе абхазская гривастая. - Sputnik Абхазия
12/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

День был богат на выставки. Еще одна, "Голубь мира", состоялась на площади у памятника Неизвестному солдату в Сухуме. На ней были представлены 35 пород голубей, в том числе абхазская гривастая.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Красивым шествием пришли к месту концерта его участники – творческие коллективы Абхазии.

Красивым шествием пришли к месту концерта его участники – творческие коллективы Абхазии. - Sputnik Абхазия
13/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

Красивым шествием пришли к месту концерта его участники – творческие коллективы Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Национальные костюмы, флаги, шары – все создавало праздничную атмосферу.

Национальные костюмы, флаги, шары – все создавало праздничную атмосферу. - Sputnik Абхазия
14/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

Национальные костюмы, флаги, шары – все создавало праздничную атмосферу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В день города администрация столицы подготовила концерт "Мой Сухум". Перед его началом с праздником жителей столицы поздравил президент Бадра Гунба.

В день города администрация столицы подготовила концерт &quot;Мой Сухум&quot;. Перед его началом с праздником жителей столицы поздравил президент Бадра Гунба. - Sputnik Абхазия
15/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

В день города администрация столицы подготовила концерт "Мой Сухум". Перед его началом с праздником жителей столицы поздравил президент Бадра Гунба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене выступили музыкальные и танцевальные коллективы Абхазии.

На сцене выступили музыкальные и танцевальные коллективы Абхазии. - Sputnik Абхазия
16/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене выступили музыкальные и танцевальные коллективы Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Звезды местной эстрады через песни признавались в любви к родному городу.

Звезды местной эстрады через песни признавались в любви к родному городу. - Sputnik Абхазия
17/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

Звезды местной эстрады через песни признавались в любви к родному городу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Послушать исполнителей на концерт пришли как жители Сухума, так и гости столицы.

Послушать исполнителей на концерт пришли как жители Сухума, так и гости столицы. - Sputnik Абхазия
18/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

Послушать исполнителей на концерт пришли как жители Сухума, так и гости столицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Грамотами и наградами администрация Сухума наградила выпускников, окончивших школу с золотой медалью.

Грамотами и наградами администрация Сухума наградила выпускников, окончивших школу с золотой медалью. - Sputnik Абхазия
19/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

Грамотами и наградами администрация Сухума наградила выпускников, окончивших школу с золотой медалью.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одним из почетных гостей концерта стал Народный артист России Сергей Безруков.

Одним из почетных гостей концерта стал Народный артист России Сергей Безруков. - Sputnik Абхазия
20/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одним из почетных гостей концерта стал Народный артист России Сергей Безруков.

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