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Лионель Месси обновил личный рекорд по голам на одном чемпионате мира
Лионель Месси обновил личный рекорд по голам на одном чемпионате мира
Sputnik Абхазия
Матч Аргентина - Египет прошел на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте, США. 07.07.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Лионель Месси обновил личный рекорд по голам на одном чемпионате мира. Нападающий Аргентины забил мяч в матче с командой Египта, теперь на его счету 8 мячей. Он также стал первым игроком в истории ЧМ, забившим в шести матчах плей-офф подряд.Игра с египтянами была очень напряженной, уже к 79-й минуте счет был 0:2 в пользу Египта.Но к концу встречи Ромеро, Месси и Энцо Фернандес смогли забить три гола. Итог — 3:2 и Аргентина в четвертьфинале.
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футбол, чемпионат мира по футболу 2026, новости
футбол, чемпионат мира по футболу 2026, новости

Лионель Месси обновил личный рекорд по голам на одном чемпионате мира

21:56 07.07.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФутбол. ЧМ-2022. Матч Аргентина - Хорватия
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Матч Аргентина - Египет прошел на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте, США.
СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Лионель Месси обновил личный рекорд по голам на одном чемпионате мира.

Нападающий Аргентины забил мяч в матче с командой Египта, теперь на его счету 8 мячей. Он также стал первым игроком в истории ЧМ, забившим в шести матчах плей-офф подряд.

Игра с египтянами была очень напряженной, уже к 79-й минуте счет был 0:2 в пользу Египта.

Но к концу встречи Ромеро, Месси и Энцо Фернандес смогли забить три гола. Итог — 3:2 и Аргентина в четвертьфинале.
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