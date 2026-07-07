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Лионель Месси обновил личный рекорд по голам на одном чемпионате мира

Лионель Месси обновил личный рекорд по голам на одном чемпионате мира

Sputnik Абхазия

Матч Аргентина - Египет прошел на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте, США. 07.07.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Лионель Месси обновил личный рекорд по голам на одном чемпионате мира. Нападающий Аргентины забил мяч в матче с командой Египта, теперь на его счету 8 мячей. Он также стал первым игроком в истории ЧМ, забившим в шести матчах плей-офф подряд.Игра с египтянами была очень напряженной, уже к 79-й минуте счет был 0:2 в пользу Египта.Но к концу встречи Ромеро, Месси и Энцо Фернандес смогли забить три гола. Итог — 3:2 и Аргентина в четвертьфинале.

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