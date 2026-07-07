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Объем налоговых поступлений в Абхазии за 6 месяцев 2026 года

Объем налоговых поступлений в Абхазии за 6 месяцев 2026 года

Sputnik Абхазия

Более 3 млрд рублей налогов поступило в бюджет Абхазии за полгода, сообщает Министерство по налогам и сборам.План был рассчитан на 2,55 млрд рублей, он... 07.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-07T22:59+0300

2026-07-07T22:59+0300

2026-07-07T22:59+0300

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Более 3 млрд рублей налогов поступило в бюджет Абхазии за полгода, сообщает Министерство по налогам и сборам.План был рассчитан на 2,55 млрд рублей, он перевыполнен на 21%.По сравнению с прошлым годом, доходы в бюджет от налоговых поступлений выросли на 540 млн рублей.

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абхазия, налоги, экономика, мультимедиа, инфографика, инфографика