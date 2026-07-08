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Ажәабжьқәа 13:30
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
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Жизнь после землетрясения: помощь пострадавшим и последняя надежда найти родных
Жизнь после землетрясения: помощь пострадавшим и последняя надежда найти родных
Sputnik Абхазия
24 июня Венесуэлу сотрясло двойное землетрясение. По последним официальным данным, число погибших достигло 3685 человек, пострадали 16 740. За сутки список... 08.07.2026, Sputnik Абхазия
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24 июня Венесуэлу сотрясло двойное землетрясение. По последним официальным данным, число погибших достигло 3685 человек, пострадали 16 740. За сутки список жертв вырос ещё на 150.Из-под завалов спасателям удалось вызволить живыми 6462 человека, однако эта цифра не меняется уже четвёртые сутки. Без крова остались 17 907 граждан — для них развёрнуты 87 временных лагерей.В ликвидации последствий участвуют почти 30 тысяч местных спасателей, свыше 28 тысяч добровольцев и около 4,4 тысячи иностранных специалистов. Масштаб разрушений уже признан одним из крупнейших в новейшей истории страны.
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фото, венесуэла, фото , мультимедиа
фото, венесуэла, фото , мультимедиа

Жизнь после землетрясения: помощь пострадавшим и последняя надежда найти родных

18:18 08.07.2026
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24 июня Венесуэлу сотрясло двойное землетрясение. По последним официальным данным, число погибших достигло 3685 человек, пострадали 16 740. За сутки список жертв вырос ещё на 150.
Из-под завалов спасателям удалось вызволить живыми 6462 человека, однако эта цифра не меняется уже четвёртые сутки. Без крова остались 17 907 граждан — для них развёрнуты 87 временных лагерей.
В ликвидации последствий участвуют почти 30 тысяч местных спасателей, свыше 28 тысяч добровольцев и около 4,4 тысячи иностранных специалистов. Масштаб разрушений уже признан одним из крупнейших в новейшей истории страны.
© AP Photo Ariana Cubillos

Землетрясение, произошедшее 24 июля, стало трагедией в истории Венесуэлы.

Землетрясение, произошедшее 24 июля, стало трагедией в истории Венесуэлы. - Sputnik Абхазия
1/12
© AP Photo Ariana Cubillos

Землетрясение, произошедшее 24 июля, стало трагедией в истории Венесуэлы.

© REUTERS Pablo Sanhueza

Два толчка магнитудой 7,2 и 7,5 оставили без крова 17 тысяч человек.

Два толчка магнитудой 7,2 и 7,5 оставили без крова 17 тысяч человек. - Sputnik Абхазия
2/12
© REUTERS Pablo Sanhueza

Два толчка магнитудой 7,2 и 7,5 оставили без крова 17 тысяч человек.

© REUTERS Marian Carrasquero

Люди вынуждены ютиться во временных центрах.

Люди вынуждены ютиться во временных центрах. - Sputnik Абхазия
3/12
© REUTERS Marian Carrasquero

Люди вынуждены ютиться во временных центрах.

© AP Photo Ariana Cubillos

Землетрясение стерло с лица земли целые кварталы.

Землетрясение стерло с лица земли целые кварталы. - Sputnik Абхазия
4/12
© AP Photo Ariana Cubillos

Землетрясение стерло с лица земли целые кварталы.

© REUTERS Pablo Sanhueza

Денно и нощно в работе по ликвидации его последствий и поиску выживших участвуют тысячи спасателей и добровольцев.

Денно и нощно в работе по ликвидации его последствий и поиску выживших участвуют тысячи спасателей и добровольцев. - Sputnik Абхазия
5/12
© REUTERS Pablo Sanhueza

Денно и нощно в работе по ликвидации его последствий и поиску выживших участвуют тысячи спасателей и добровольцев.

© AP Photo Ariana Cubillos

Самое большое счастье в этой ситуации - просто остаться в живых...

Самое большое счастье в этой ситуации - просто остаться в живых... - Sputnik Абхазия
6/12
© AP Photo Ariana Cubillos

Самое большое счастье в этой ситуации - просто остаться в живых...

© REUTERS Marian Carrasquero

...и воссоединиться с семьей.

...и воссоединиться с семьей. - Sputnik Абхазия
7/12
© REUTERS Marian Carrasquero

...и воссоединиться с семьей.

© REUTERS Leonardo Fernandez Viloria

В стране развернуты 87 временных лагерей для пострадавших.

В стране развернуты 87 временных лагерей для пострадавших. - Sputnik Абхазия
8/12
© REUTERS Leonardo Fernandez Viloria

В стране развернуты 87 временных лагерей для пострадавших.

© AP Photo Matias Delacroix

В них оказывают помощь, кормят и лечат.

В них оказывают помощь, кормят и лечат. - Sputnik Абхазия
9/12
© AP Photo Matias Delacroix

В них оказывают помощь, кормят и лечат.

© REUTERS Pablo Sanhueza

Для получения продуктов и самого необходимого люди выстраиваются в километровые очереди.

Для получения продуктов и самого необходимого люди выстраиваются в километровые очереди. - Sputnik Абхазия
10/12
© REUTERS Pablo Sanhueza

Для получения продуктов и самого необходимого люди выстраиваются в километровые очереди.

© REUTERS Pablo Sanhueza

Среди пострадавших распределено 9603 тонны продовольствия и более 8,32 миллиона литров воды.

Среди пострадавших распределено 9603 тонны продовольствия и более 8,32 миллиона литров воды. - Sputnik Абхазия
11/12
© REUTERS Pablo Sanhueza

Среди пострадавших распределено 9603 тонны продовольствия и более 8,32 миллиона литров воды.

© AP Photo Pedro Mattey

Память о погибших друзьях, родственниках и согражданах, навсегда останется в сердцах жителей Венесуэлы.

Память о погибших друзьях, родственниках и согражданах, навсегда останется в сердцах жителей Венесуэлы. - Sputnik Абхазия
12/12
© AP Photo Pedro Mattey

Память о погибших друзьях, родственниках и согражданах, навсегда останется в сердцах жителей Венесуэлы.

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