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Жизнь после землетрясения: помощь пострадавшим и последняя надежда найти родных

Жизнь после землетрясения: помощь пострадавшим и последняя надежда найти родных

Sputnik Абхазия

24 июня Венесуэлу сотрясло двойное землетрясение. По последним официальным данным, число погибших достигло 3685 человек, пострадали 16 740. За сутки список... 08.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-08T18:18+0300

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24 июня Венесуэлу сотрясло двойное землетрясение. По последним официальным данным, число погибших достигло 3685 человек, пострадали 16 740. За сутки список жертв вырос ещё на 150.Из-под завалов спасателям удалось вызволить живыми 6462 человека, однако эта цифра не меняется уже четвёртые сутки. Без крова остались 17 907 граждан — для них развёрнуты 87 временных лагерей.В ликвидации последствий участвуют почти 30 тысяч местных спасателей, свыше 28 тысяч добровольцев и около 4,4 тысячи иностранных специалистов. Масштаб разрушений уже признан одним из крупнейших в новейшей истории страны.

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