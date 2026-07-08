Жизнь после землетрясения: помощь пострадавшим и последняя надежда найти родных

24 июня Венесуэлу сотрясло двойное землетрясение. По последним официальным данным, число погибших достигло 3685 человек, пострадали 16 740. За сутки список жертв вырос ещё на 150.Из-под завалов спасателям удалось вызволить живыми 6462 человека, однако эта цифра не меняется уже четвёртые сутки. Без крова остались 17 907 граждан — для них развёрнуты 87 временных лагерей.В ликвидации последствий участвуют почти 30 тысяч местных спасателей, свыше 28 тысяч добровольцев и около 4,4 тысячи иностранных специалистов. Масштаб разрушений уже признан одним из крупнейших в новейшей истории страны.
24 июня Венесуэлу сотрясло двойное землетрясение. По последним официальным данным, число погибших достигло 3685 человек, пострадали 16 740. За сутки список жертв вырос ещё на 150.
Из-под завалов спасателям удалось вызволить живыми 6462 человека, однако эта цифра не меняется уже четвёртые сутки. Без крова остались 17 907 граждан — для них развёрнуты 87 временных лагерей.
В ликвидации последствий участвуют почти 30 тысяч местных спасателей, свыше 28 тысяч добровольцев и около 4,4 тысячи иностранных специалистов. Масштаб разрушений уже признан одним из крупнейших в новейшей истории страны.