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Как десять абитуриентов из Абхазии поступили в Щуку
Как десять абитуриентов из Абхазии поступили в Щуку
Sputnik Абхазия
Сегодня произошло знаменательное событие: 10 абитуриентов из Абхазии поступили в Театральный институт им. Бориса Щукина в Москве. Поступили на бюджет по... 08.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-08T14:30+0300
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Сегодня произошло знаменательное событие: 10 абитуриентов из Абхазии поступили в Театральный институт им. Бориса Щукина в Москве. Поступили на бюджет по целевому заказу. Такая замечательная идея возникла у ректора "Щуки" Евгения Князева в беседе со мной - я лично попросил его взять на обучение и ребят от Абхазского театра, для которых поступление именно в "Щуку" гарантировано не было. По моему личному запросу Театру Искандера была выделена квота, в том числе по линии Россотрудничества, позволявшая нам набрать до 12 абитуриентов. Такую же возможность, но уже только по линии Россотрудничества, по запросу Министерства культуры Абхазии предоставили Абхазскому театру. Таким образом, Театральный институт им. Бориса Щукина зарезервировал ("заказал") 24 места на Абхазию. При этом позиция ректора заключалась в том, что отбирать ВУЗ будет лучших - не просто чтобы заполнить места, а для выявления действительно талантливых и подготовленных ребят, которые смогут успешно учиться в легендарной "Щуке". В результате от Театра Искандера было отобрано 6 абитуриентов, от Абхазского театра - 4 абитуриента. Вот как сформировалась эта десятка счастливчиков. Никому не делалось никаких поблажек, скидок, предпочтений. К сожалению, больше половины мест остались неосвоенными, но это свидетельство высокого качества и блестящей организации процедуры отбора со стороны ВУЗа - лично худрука курса Эльдара Трамова и доцента Валерия Маркина.Ребята должны знать, что актерская профессия - это великая профессия, и чтобы претендовать на обучение в таком ВУЗе, как ТИ им. Щукина, нужна соответствующая подготовка к отборочным испытаниям и максимальное осознание верности избранного пути. Я искренне рад, что у нас все получилось! Будем наблюдать за успехами ребят, помогать им во всем. Огромное, искреннее спасибо Евгению Князеву и Театральному институту им. Бориса Щукина, Министерству культуры России и Россотрудничеству.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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социальные сети, абхазия
Сегодня произошло знаменательное событие: 10 абитуриентов из Абхазии поступили в Театральный институт им. Бориса Щукина в Москве. Поступили на бюджет по целевому заказу.
Знаменательно, что впервые абитуриенты от Театра Искандера и Абхазского театра будут обучаться совместно, как одна группа, чтобы с младых ногтей привить уважение друг к другу, воспитать единство, которое уже не смогут разрушить некомпетентные руководители, настраивающие коллективы против своих коллег.
Такая замечательная идея возникла у ректора "Щуки" Евгения Князева в беседе со мной - я лично попросил его взять на обучение и ребят от Абхазского театра, для которых поступление именно в "Щуку" гарантировано не было. По моему личному запросу Театру Искандера была выделена квота, в том числе по линии Россотрудничества, позволявшая нам набрать до 12 абитуриентов. Такую же возможность, но уже только по линии Россотрудничества, по запросу Министерства культуры Абхазии предоставили Абхазскому театру.
Таким образом, Театральный институт им. Бориса Щукина зарезервировал ("заказал") 24 места на Абхазию. При этом позиция ректора заключалась в том, что отбирать ВУЗ будет лучших - не просто чтобы заполнить места, а для выявления действительно талантливых и подготовленных ребят, которые смогут успешно учиться в легендарной "Щуке".
В результате от Театра Искандера было отобрано 6 абитуриентов, от Абхазского театра - 4 абитуриента. Вот как сформировалась эта десятка счастливчиков. Никому не делалось никаких поблажек, скидок, предпочтений. К сожалению, больше половины мест остались неосвоенными, но это свидетельство высокого качества и блестящей организации процедуры отбора со стороны ВУЗа - лично худрука курса Эльдара Трамова и доцента Валерия Маркина.
Ребята должны знать, что актерская профессия - это великая профессия, и чтобы претендовать на обучение в таком ВУЗе, как ТИ им. Щукина, нужна соответствующая подготовка к отборочным испытаниям и максимальное осознание верности избранного пути. Я искренне рад, что у нас все получилось! Будем наблюдать за успехами ребят, помогать им во всем. Огромное, искреннее спасибо Евгению Князеву и Театральному институту им. Бориса Щукина, Министерству культуры России и Россотрудничеству.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.