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Непростую работу спасателей обсудили на пресс-конференции в Sputnik
Непростую работу спасателей обсудили на пресс-конференции в Sputnik
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СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Пресс-конференция к 20-летию МЧС Абхазии прошла в пресс-центре Sputnik в среду, 8 июля. 08.07.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Пресс-конференция к 20-летию МЧС Абхазии прошла в пресс-центре Sputnik в среду, 8 июля.Глава ведомства отметил, что работа спасателя очень сложная как физически, так и эмоционально.Квициния подчеркнул, что служба требует постоянной готовности, отслеживания информации, быстрой реакции на ЧП.Тяжелее всего, когда трагедии происходят с детьми. И чаще всего причиной этому становится человеческая халатность. Глава МЧС призвал граждан быть более бдительными и внимательными.На пресс-конференции зашла речь и о руководстве ведомством. Квициния работает в структуре МЧС уже 20 лет. Начинал в Управлении по чрезвычайным ситуациям, а когда оно было преобразовано в министерство, возглавил его."Я уже думаю о том, что время смены руководства ведомства на более молодых специалистов не за горами", — сказал он.Квициния признался, что будет тяжело оставить работу после стольких лет, но он готов продолжить помогать всеми имеющимися возможностями."За 20 лет это стало родным домом. Но при этом надо понимать, что молодые должны продолжить эти традиции", — сказал он и добавил, что в ведомстве много профессиональных молодых специалистов с богатым опытом работы.
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абхазия, мчс абхазии, новости, sputnik, лев квициния
СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Пресс-конференция к 20-летию МЧС Абхазии прошла в пресс-центре Sputnik в среду, 8 июля.
Глава ведомства отметил, что работа спасателя очень сложная как физически, так и эмоционально.
"Говорят, что люди привыкают к таким ситуациям, но все равно это очень больно. Все пропускаешь через себя. Честно говоря, за все эти 20 лет куда-то спокойно уехать и находиться у нас не получалось", — признался он.
Квициния подчеркнул, что служба требует постоянной готовности, отслеживания информации, быстрой реакции на ЧП.
Тяжелее всего, когда трагедии происходят с детьми. И чаще всего причиной этому становится человеческая халатность. Глава МЧС призвал граждан быть более бдительными и внимательными.
На пресс-конференции зашла речь и о руководстве ведомством. Квициния работает в структуре МЧС уже 20 лет. Начинал в Управлении по чрезвычайным ситуациям, а когда оно было преобразовано в министерство, возглавил его.
"Я уже думаю о том, что время смены руководства ведомства на более молодых специалистов не за горами", — сказал он.
Квициния признался, что будет тяжело оставить работу после стольких лет, но он готов продолжить помогать всеми имеющимися возможностями.
"За 20 лет это стало родным домом. Но при этом надо понимать, что молодые должны продолжить эти традиции", — сказал он и добавил, что в ведомстве много профессиональных молодых специалистов с богатым опытом работы.