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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 июля
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг по-прежнему будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 08.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-08T18:30+0300
2026-07-08T18:30+0300
2026-07-08T18:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 июл – Sputnik. В четверг, 9 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, высокий индекс УФ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг по-прежнему будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 8 июл – Sputnik. В четверг, 9 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, высокий индекс УФ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +20°С, днем +27°С.
Гагра – ночью +20°С, днем +26°С.
Пицунда – ночью +20°С, днем +26°С.
Гудаута – ночью +19°С, днем +25°С.
Новый Афон – ночью +20°С, днем +26°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +24°С.
Гал – ночью +19°С, днем +26°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +24°С.