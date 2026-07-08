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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 июля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг по-прежнему будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 08.07.2026, Sputnik Абхазия

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2026-07-08T18:30+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 июл – Sputnik. В четверг, 9 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, высокий индекс УФ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии