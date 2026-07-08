Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 июля

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Хра злоу ахҭысқәа
Алагерь "Ахьышьҭра" актәи ахәҭа ахыркәшарахь инеиуеит: ахҳәаа
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14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ахаланапхгараҭаратә усбарҭақәа ирызкыз аконференциа мҩаԥган Аҟәа: адепутат лцәажәара
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
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Ииультәи ажәылара аибашьцәа рфотоқәа рыла: Гәдоуҭа амузеи аҿы еиҿкаауп ацәыргақәҵа
13:33
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Иактуалтәу ахҳәаа
"Аҩны": Наала Мықәԥҳа авторс дызмоу апроект ӡырган Бадра Гәынбеи Сергеи Кириенкои рҿаԥхьа
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Женеватәи аиҿцәажәарақәа реихшьаала: ахҳәаа
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12 мин
Аиҿцәажәара
Ииультәи ажәылара аибашьцәа рфотоқәа рыла: Гәдоуҭа амузеи аҿы еиҿкаауп ацәыргақәҵа
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Аиҿцәажәара
Женеватәи аиҿцәажәарақәа реихшьаала: ахҳәаа
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Аиҿцәажәара
Ииультәи ажәылара аибашьцәа рфотоқәа рыла: Гәдоуҭа амузеи аҿы еиҿкаауп ацәыргақәҵа
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Ашьхарыжь сынтәатәи аҽаҩреи ахаҭабзиареи: анаплакы аиҳабы ицәажәара
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәаҳәаҩ Одиссеи Аџьынџьал Аҟәа иконцерт мҩаԥысуеит: артист иҿцәажәара
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Пресс-конференция министра ЧС Абхазии
Спасателем становится не каждый: глава МЧС Абхазии о юбилее ведомства и ковке кадров
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Актуальный комментарий
Новый стандарт: перспективы Многоотраслевого колледжа после модернизации
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Атроллеибустә нхамҩа автопарк харҭәаахеит: анаплакы аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
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Аҵара аминистрра еиҿнакааит аԥхынтәи ахәыҷтәы лагерқәа: ахҳәаа
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Пресс-конференция министра ЧС Абхазии
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Аҵара аминистрра еиҿнакааит аԥхынтәи ахәыҷтәы лагерқәа: ахҳәаа
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 июля
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг по-прежнему будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 08.07.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 июл – Sputnik. В четверг, 9 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, высокий индекс УФ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 июля

18:30 08.07.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПогода в Абхазии
Погода в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг по-прежнему будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 8 июл – Sputnik. В четверг, 9 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, высокий индекс УФ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +20°С, днем +27°С.
Гагра – ночью +20°С, днем +26°С.
Пицунда – ночью +20°С, днем +26°С.
Гудаута – ночью +19°С, днем +25°С.
Новый Афон – ночью +20°С, днем +26°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +24°С.
Гал – ночью +19°С, днем +26°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +24°С.
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