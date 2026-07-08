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Спасение вопреки: Квициния рассказал о работе МЧС Абхазии в пресс-центре Sputnik
Спасение вопреки: Квициния рассказал о работе МЧС Абхазии в пресс-центре Sputnik
Sputnik Абхазия
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия отметило в этом году 20-летие со дня образования. 08.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-08T16:08+0300
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Минувшие 20 лет с момента основания спасательного ведомства Абхазии пролетели как один день, поделился глава МЧС страны Лев Квициния в ходе пресс-конференции в Sputnik.Он отметил, что начиналось все с обычной пожарной службы, но уже сегодня ведомство обладает вертолетом, современной техникой для реагирования на чрезвычайные ситуации, медицинской и кинологической службами.Быть спасателем очень сложно, больно, и привыкнуть видеть человеческие трагедия невозможно, признался Квициния. Служба требует быть всегда в режиме работы, следить за поступающей информацией и быть готовым реагировать на ЧП. Он также добавил, что тяжелее всего приходится, когда трагедия происходит с детьми. Чаще всего причиной этому становится человеческая халатность. Квициния призвал всех быть более бдительными и внимательными.Кроме того, Кивицния рассказал о том, что с 2011 года работники ведомства проходят обучение в профильных образовательных учреждениях России, в том числе Академию МЧС России окончили 90 человек. В текущем году туда поступили девять курсантов из республики.
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абхазия, sputnik абхазия, мчс абхазии, видео, видео из пресс-центра, мультимедиа, видео
абхазия, sputnik абхазия, мчс абхазии, видео, видео из пресс-центра, мультимедиа, видео
Спасение вопреки: Квициния рассказал о работе МЧС Абхазии в пресс-центре Sputnik
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия отметило в этом году 20-летие со дня образования.
Минувшие 20 лет с момента основания спасательного ведомства Абхазии пролетели как один день, поделился глава МЧС страны Лев Квициния в ходе пресс-конференции в Sputnik.
Он отметил, что начиналось все с обычной пожарной службы, но уже сегодня ведомство обладает вертолетом, современной техникой для реагирования на чрезвычайные ситуации, медицинской и кинологической службами.
Быть спасателем очень сложно, больно, и привыкнуть видеть человеческие трагедия невозможно, признался Квициния. Служба требует быть всегда в режиме работы, следить за поступающей информацией и быть готовым реагировать на ЧП.
Он также добавил, что тяжелее всего приходится, когда трагедия происходит с детьми. Чаще всего причиной этому становится человеческая халатность. Квициния призвал всех быть более бдительными и внимательными.
Кроме того, Кивицния рассказал о том, что с 2011 года работники ведомства проходят обучение в профильных образовательных учреждениях России, в том числе Академию МЧС России окончили 90 человек. В текущем году туда поступили девять курсантов из республики.