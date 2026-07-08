https://sputnik-abkhazia.ru/20260708/top-5-importerov-yaits-iz-rossii-za-pyat-mesyatsev-2026-goda-1064213119.html
Топ-5 импортеров яиц из России за пять месяцев 2026 года
Топ-5 импортеров яиц из России за пять месяцев 2026 года
Sputnik Абхазия
За первые три месяца этого года Россия отправила товара на $6 млн, что превышает экспорт за тот же период 2025 года. Самыми крупными покупателями стали... 08.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-08T10:42+0300
2026-07-08T10:42+0300
2026-07-08T10:42+0300
новости
инфографика
мультимедиа
яйца
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/07/1064212507_0:131:2496:1535_1920x0_80_0_0_6f47ffb30f980bc136d06bffb8ca299b.png
За первые три месяца этого года Россия отправила товара на $6 млн, что превышает экспорт за тот же период 2025 года. Самыми крупными покупателями стали Монголия, ОАЭ и Казахстан. В пятерке импортеров также Абхазия и Киргизия.В России с начала года яйца подорожали на 18,7% из-за сезонных факторов, сообщили ранее в Минсельхозе.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/07/1064212507_138:0:2358:1665_1920x0_80_0_0_530b8a473138a8634834520e7f63dfd5.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, инфографика, мультимедиа, яйца, россия, инфографика
новости, инфографика, мультимедиа, яйца, россия, инфографика
Топ-5 импортеров яиц из России за пять месяцев 2026 года
За первые три месяца этого года Россия отправила товара на $6 млн, что превышает экспорт за тот же период 2025 года.
Самыми крупными покупателями стали Монголия, ОАЭ и Казахстан. В пятерке импортеров также Абхазия и Киргизия.
В России с начала года яйца подорожали на 18,7% из-за сезонных факторов, сообщили ранее в Минсельхозе.