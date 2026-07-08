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Топ-5 импортеров яиц из России за пять месяцев 2026 года
Топ-5 импортеров яиц из России за пять месяцев 2026 года
Sputnik Абхазия
За первые три месяца этого года Россия отправила товара на $6 млн, что превышает экспорт за тот же период 2025 года. Самыми крупными покупателями стали... 08.07.2026, Sputnik Абхазия
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За первые три месяца этого года Россия отправила товара на $6 млн, что превышает экспорт за тот же период 2025 года. Самыми крупными покупателями стали Монголия, ОАЭ и Казахстан. В пятерке импортеров также Абхазия и Киргизия.В России с начала года яйца подорожали на 18,7% из-за сезонных факторов, сообщили ранее в Минсельхозе.
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новости, инфографика, мультимедиа, яйца, россия, инфографика

Топ-5 импортеров яиц из России за пять месяцев 2026 года

10:42 08.07.2026
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За первые три месяца этого года Россия отправила товара на $6 млн, что превышает экспорт за тот же период 2025 года.

Самыми крупными покупателями стали Монголия, ОАЭ и Казахстан. В пятерке импортеров также Абхазия и Киргизия.

В России с начала года яйца подорожали на 18,7% из-за сезонных факторов, сообщили ранее в Минсельхозе.
Импорт яиц и яичных продуктов из России - Sputnik Абхазия
Импорт яиц и яичных продуктов из России - Sputnik Абхазия
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