https://sputnik-abkhazia.ru/20260708/top-5-importerov-yaits-iz-rossii-za-pyat-mesyatsev-2026-goda-1064213119.html

Топ-5 импортеров яиц из России за пять месяцев 2026 года

Топ-5 импортеров яиц из России за пять месяцев 2026 года

Sputnik Абхазия

За первые три месяца этого года Россия отправила товара на $6 млн, что превышает экспорт за тот же период 2025 года. Самыми крупными покупателями стали... 08.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-08T10:42+0300

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За первые три месяца этого года Россия отправила товара на $6 млн, что превышает экспорт за тот же период 2025 года. Самыми крупными покупателями стали Монголия, ОАЭ и Казахстан. В пятерке импортеров также Абхазия и Киргизия.В России с начала года яйца подорожали на 18,7% из-за сезонных факторов, сообщили ранее в Минсельхозе.

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