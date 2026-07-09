https://sputnik-abkhazia.ru/20260709/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-10-iyulya-1064276456.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного давления. 09.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-09T20:00+0300

2026-07-09T20:00+0300

2026-07-10T01:25+0300

в абхазии

новости

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0b/1057463734_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eafc576bb737b26e8b0155ca295238f8.jpg

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. В пятницу, 10 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, жаркая погода с высоким уровнем УФИ, поздним вечером возможны осадки локального характера, гроза.Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, абхазия, погода в абхазии