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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 июля
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного давления. 09.07.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. В пятницу, 10 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, жаркая погода с высоким уровнем УФИ, поздним вечером возможны осадки локального характера, гроза.Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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новости, абхазия, погода в абхазии
новости, абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 июля

20:00 09.07.2026 (обновлено: 01:25 10.07.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛучи уходящего лета_лето 2025
Лучи уходящего лета_лето 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. В пятницу, 10 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, жаркая погода с высоким уровнем УФИ, поздним вечером возможны осадки локального характера, гроза.
Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +22°С, днем +31°С.
Гагра – ночью +22°С, днем +32°С.
Пицунда – ночью +22°С, днем +32°С.
Гудаута – ночью +22°С, днем +31°С.
Новый Афон – ночью +23°С, днем +31°С.
Очамчыра – ночью +21°С, днем +31°С.
Гал – ночью +21°С, днем +30°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +27°С.
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