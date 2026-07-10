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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 июля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 10.07.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. В выходные, 11 и 12 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу местами кратковременный дождь, гроза, в воскресенье без осадков. Высокий индекс УФИ.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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