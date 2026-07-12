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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260712/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-13-iyulya-1064298357.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 июля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 12.07.2026, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. В понедельник, 13 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу местами кратковременный дождь, гроза, в воскресенье без осадков. Высокий индекс УФИ.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +23°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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новости, абхазия, погода в абхазии
новости, абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 июля

10:00 12.07.2026
© Sputnik / Леон Адлейба Погода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 12.07.2026
© Sputnik / Леон Адлейба
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Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 10 июл – Sputnik. В понедельник, 13 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу местами кратковременный дождь, гроза, в воскресенье без осадков. Высокий индекс УФИ.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +23°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +22°С, днем +25°С.
Гагра – ночью +23°С, днем +26°С.
Пицунда – ночью +23°С, днем +26°С.
Гудаута – ночью +22°С, днем +25°С.
Новый Афон – ночью +23°С, днем +26°С.
Очамчыра – ночью +22°С, днем +24°С.
Гал – ночью +22°С, днем +26°С.
Ткуарчал – ночью +20°С, днем +24°С.
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