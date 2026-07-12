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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 июля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 июля

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Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 12.07.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. В понедельник, 13 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу местами кратковременный дождь, гроза, в воскресенье без осадков. Высокий индекс УФИ.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +23°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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