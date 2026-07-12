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Российские ученые создали новую технологию для восстановления роговицы глаза

Российские ученые создали новую технологию для восстановления роговицы глаза

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Специалисты Института цитологии РАН совместно с Физико-техническим институтом имени Иоффе разработали новую методику выращивания... 12.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-12T13:09+0300

2026-07-12T13:09+0300

2026-07-12T13:09+0300

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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Специалисты Института цитологии РАН совместно с Физико-техническим институтом имени Иоффе разработали новую методику выращивания клеток роговицы, которая может повысить эффективность восстановления повреждений органов зрения. Об этом сообщили в пресс-службе Института цитологии РАН.Ученые предложили доступный способ изготовления коллагеновых матриц, используемых в регенеративной медицине для восстановления тканей и органов.По словам руководителя группы тканевой инженерии Института цитологии РАН Юлии Нащекиной, исследования показали, что коллагеновые пленки после имплантации способны не только стимулировать размножение клеток на поверхности роговицы, но и способствовать их активной миграции из неповрежденных участков, ускоряя процессы заживления.Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда. В перспективе разработка может стать основой для новых методов регенеративной терапии в офтальмологии.

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