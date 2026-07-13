https://sputnik-abkhazia.ru/20260713/klimaticheskiy-ad-uchenye-vyyasnili-pochemu-na-samom-dele-ischezli-mayya-1064329127.html

"Климатический ад": Ученые выяснили, почему на самом деле исчезли майя

"Климатический ад": Ученые выяснили, почему на самом деле исчезли майя

Sputnik Абхазия

Археологи совершили уникальное открытие — нашли абсолютно нетронутый город майя. По словам исследователей, это может пролить свет на один из сложнейших научных... 13.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-13T12:33+0300

2026-07-13T12:33+0300

2026-07-13T12:46+0300

цивилизация майя

история

культура

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Археологи совершили уникальное открытие — нашли абсолютно нетронутый город майя. По словам исследователей, это может пролить свет на один из сложнейших научных вопросов. Загадочные артефакты, обнаруженные здесь, рассказывают о последних страницах истории легендарной цивилизации. Подробнее – в материале Сергея Проскурина для РИА Новости."Дороги нет"Команда ученых под руководством профессора Ивана Шпрайца из Словенской академии наук работает в заповеднике Калакмуль (Мексика) вот уже три десятка лет. Казалось, за это время в джунглях не осталось уголка, куда бы не ступала их нога.Однако минувший сезон преподнес сюрприз. Весной, получив очередную аэрофотосъемку полуострова Юкатан, исследователи обратили внимание на странную аномалию в джунглях. Под зеленым покровом проглядывались геометрически ровные квадраты и прямоугольники."По сравнению с другими местами, где мы работали, доступ сюда был намного сложнее, — объяснял Шпрайц журналистам. — Но мы вознаграждены: это настоящая сенсация".Чтобы добраться до нее, пришлось преодолеть десятки километров на квадроциклах, затем пешком углубиться в лес и, расчищая дорогу мачете, подниматься по крутому склону. Тем не менее игра стоила свеч.Но главное, город совершенно не тронут мародерами. Из-за труднодоступности, разумеется. Именно поэтому команда Шпрайца дала ему название Минанбэ, что в переводе с языка майя означает "Здесь нет дороги".Свидетель последних днейПервое, что бросилось в глаза при расчистке местности, — остатки ступенчатой пирамиды высотой около 13 метров. Искусная кладка; фасад, облицованный гладкими каменными панелями; отполированная до блеска лестница; богатый декор."Это один из наиболее хорошо сохранившихся храмов, с которыми мне приходилось работать", — отметил участник экспедиции, археолог Витан Вучнович.И добавил, что в первые дни раскопок вокруг пирамиды обнаружили с десяток других памятников — алтарей, стел, жертвенников."Такое обилие культовых сооружений в одном месте свидетельствует о том, что этот город был политически важным, отнюдь не второстепенным", — указывает консультант проекта, мексиканский историк Мария Елена Вега Вильялобос.На одной из стел в Минанбэ специалисты различили несколько дат. Первая соответствует концу VII века по европейскому летоисчислению. Рядом — изображение правителя, окруженного телами убитых людей.Вторая — 849 год по григорианскому календарю. Под ней — все те же барельефы массовых казней."Исходя из предварительных датировок остальных сооружений и памятников в Минанбэ, мы можем предположить, что весь город был построен в позднеклассический период, — рассуждает один из авторов исследования, специалист по иероглифике майя Октавио Эспарса. — Это неспокойное время, своего рода прелюдия к печально известному краху цивилизации майя, который произошел в X столетии".Незадолго до гибели легендарной империи в Минанбэ хлынул поток людей, делают вывод ученые в статье по результатам раскопок. Мигранты заселили труднодоступные районы, освоили здешние земли, сделав их пригодными для сельского хозяйства, и в результате ненадолго отсрочили приближающуюся катастрофу.Парадоксально, но объяснимоНынешнее открытие согласуется с тем, что было сделано чуть ранее, и косвенно подтверждает одну из гипотез внезапного исчезновения майя.В апреле группа специалистов из Монреальского университета обнаружила в лесах Гватемалы аналогичное Минанбэ последнее пристанище — город Ицан. Известно, что индейцы перебрались сюда из-за сильной засухи в середине IX века.Чтобы восстановить климатическую картину региона, ученые пробурили дно озера, близ которого находилось поселение. И получили пробы илистых отложений за тысячу лет. Анализ изотопов водорода в воске на листьях древних растений немало удивил.Настоящий рай посреди климатического ада.Тем не менее Ицан погиб одновременно с остальными городами. На определенном уровне почвенных проб видно резкое, почти одномоментное исчезновение следов сельскохозяйственной деятельности.Парадоксально. Но объяснимо. Ученые предположили, что гибель цивилизации вызвала не собственно катастрофическая перемена климата, а целая череда кризисов.Культура майя никогда не существовала в виде обособленных поселений, а представляла собой сеть городов-государств, связанных политически и экономически. И продолжавшаяся несколько лет засуха запустила цепочку необратимых событий. Сперва — удар по сельскому хозяйству. Как следствие — голод.Затем развернулась ожесточенная борьба за ограниченные ресурсы. При этом гигантская масса людей ринулась к относительно благополучным районам — в предгорья. С угасанием центров пришли в запустение торгово-социальные связи, главным образом дороги. Поэтому оазисы типа Ицана или Минанбэ испытывали колоссальную нагрузку. И в конце концов также канули в Лету.Эта гипотеза пока не получила всеобщего научного признания. Но у нее все больше материальных подтверждений. Не исключено, что вскоре мир наконец узнает, почему же на самом деле погибла легендарная цивилизация.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260607/raskryvaya-tayny-proshlogo-arkheologicheskie-raskopki-na-naberezhnoy-sukhuma-1063535364.html

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цивилизация майя, история, культура