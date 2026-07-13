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Кавказ ажәларқәа рфестиваль хыркәшоуп Ҭырқәтәыла: аихшьаала алахәылацәа рҟынтә
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Аиҿцәажәара
Џьырхәа ақыҭан аԥсшьацәа рыдкылара рҽазыҟарҵоит: апроект автор иҿцәажәара
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Адепутатцәа ирзырхоу Аԥсны ахада изакәанԥҵаратә аԥшьгамҭа ҿыцқәа: азиндырҩы ихҳәаа
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Ажурналист Екатерина Бебиа лышәҟә ҿыц "Ииасхьоу аиаша" аӡыргара мҩаԥысит: автор лцәажәара
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"Воздух для мамы": в Абхазии запускают инициативу помощи родителям детей с инвалидностью
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Камкия об инициативе президента по дополнительным требованиям к кандидатам в депутаты
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Адепутатцәа ирзырхоу Аԥсны ахада изакәанԥҵаратә аԥшьгамҭа ҿыцқәа: азиндырҩы ихҳәаа
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Ажурналист Екатерина Бебиа лышәҟә ҿыц "Ииасхьоу аиаша" аӡыргара мҩаԥысит: автор лцәажәара
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Камкия об инициативе президента по дополнительным требованиям к кандидатам в депутаты
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 июля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 июля
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием барического поля пониженного давления. 13.07.2026, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 13 июля – Sputnik. Во вторник, 14 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью преимущественно без осадков, днем временами осадки локального характера, возможна гроза Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление – 758 метров ртутного столба, будет медленно повышаться.Температура воздуха ночью от +18 до +23°С, днем от +23 до +28°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 июля

21:23 13.07.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПогода в Абхазии
Погода в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 13.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 13 июля – Sputnik. Во вторник, 14 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью преимущественно без осадков, днем временами осадки локального характера, возможна гроза
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.
Атмосферное давление – 758 метров ртутного столба, будет медленно повышаться.
Температура воздуха ночью от +18 до +23°С, днем от +23 до +28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +22°С, днем +27°С.
Гагра – ночью +23°С, днем +28°С.
Пицунда – ночью +22°С, днем +27°С.
Гудаута – ночью +22°С, днем +27°С.
Новый Афон – ночью +23°С, днем +28°С.
Очамчыра – ночью +21°С, днем +26°С.
Гал – ночью +21°С, днем +26°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +23°С.
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