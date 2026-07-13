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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 июля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием барического поля пониженного давления. 13.07.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 июля – Sputnik. Во вторник, 14 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью преимущественно без осадков, днем временами осадки локального характера, возможна гроза Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление – 758 метров ртутного столба, будет медленно повышаться.Температура воздуха ночью от +18 до +23°С, днем от +23 до +28°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии