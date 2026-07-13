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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20260713/svo-rossiyskie-voyska-aktivno-prodvigayutsya-k-slavyansku-1064348923.html
СВО: российские войска активно продвигаются к Славянску
СВО: российские войска активно продвигаются к Славянску
Sputnik Абхазия
ВС России уверенно владеют инициативой на всей линии фронта, пишет военный эксперт Александр Хроленко. 13.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-13T22:24+0300
2026-07-13T22:24+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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ВС России уверенно владеют инициативой на всей линии фронта, пишет военный эксперт Александр Хроленко.На 1300-километровом фронте Дружковско-Краматорско-Славянский участок остается самым горячим. Севернее Славянска – завершается зачистка отдельных очагов сопротивления противника в Красном Лимане. Российские войска улучшили положение в районе Святогорска, форсировали Северский Донец в районе села Пришиб, и укрепились в этом населенном пункте (в 14 км от Славянска).Южнее "последней крепости ВСУ" в Донбассе – линия фронта проходит в шести километрах от города Дружковка и в 11 километрах от Краматорска. Российская беспилотная "зона смерти" надежно накрыла гарнизон противника в Дружковке, а также основные линии логистики. Российские штурмовые группы активно действуют в городе Доброполье, в 12 км от границы Днепропетровской области.Восточнее – освобождение Малиновки приблизило фронт к Славянско-Краматорской агломерации на восемь километров. Противник отчаянно и безуспешно цепляется за каждый рубеж обороны. Несмотря на сосредоточение в районе Славянска и Краматорска до 100 тысяч бойцов ВСУ, полное освобождение Донбасса достаточно близко и необратимо.Даже натовские аналитики видят, что разворачивается "худший сценарий" для Киева: "Российские войска… неумолимо теснят украинскую армию". Исчерпание западных арсеналов ПВО приближает катастрофу. Британская газета The Telegraph ранее констатировала, что Константиновка была "ключевым опорным пунктом" ВСУ в Донбассе: "Для Москвы захват Константиновки очень важен, ведь это путь к другим городам – Краматорску и Славянску, которые также являются крупными опорными пунктами ВСУ в Донбассе. После потери этих городов Донбасс будет полностью потерян для Украины".Решимость МосквыКомплексные и групповые удары ВС России методично уничтожают командные пункты ВСУ, предприятия ВПК, сжигают склады западных вооружений – в Киеве, Одессе, Харькове, Сумах и других подконтрольных бандеровцам регионах. На Западе становится меньше желающих помогать киевскому режиму.Высокоточные российские ракеты и ударные БПЛА большой дальности 13 июля поразили в порту "Черноморск" пункт управления контейнерными перевозками, объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с ГСМ, склад с ракетным вооружением. Кроме того, в порту "Черноморск" выведены из строя плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов, два морских парома, контейнеровоз с грузами для ВСУ.Аналогичным ударом в ночь на 12 июля российские войска уничтожили в портах Одессы и Черноморска склады с натовским вооружением, сборочное производство дронов, промышленное и портовое оборудование, "которое не подлежит восстановлению". Цели в Одессе и области атаковали крылатыми ракетами истребители пятого поколения Су-57. Натовская логистика практически полностью обеспечивает нужды украинской прокси-войны, и уничтожение одесских портов – приоритет номер один. Удар за ударом, третьи сутки подряд ВС России практически полностью блокировали движение судов и работу портов в Одесском регионе и устье Дуная. Россия стремительно перечеркивает многомесячные "труды" НАТО.Чем больше денег расходуют на войну с Россией страны НАТО, тем меньше результатов приносит украинская прокси-армия. Заметим, Киев формирует новый корпус ВСУ на Черниговском направлении – для обороны. Ежедневно прилетает по Киеву, где уже признали способность Российской армии уничтожить всю тыловую инфраструктуру ВСУ, якобы лишь из-за дефицита зенитных ракет для комплексов Patriot. Жалкий лепет оправданья.Раньше в Киеве вещали о своей 40-дневной беспилотной операции "принуждении к миру". По информации агентства Reuters, усиление и масштабирование ударов ВСУ по объектам в глубине российской территории на фронтовую ситуацию не влияет. Таким образом "склонить Москву к миру" у Зеленского не получается, все выходит с точностью до наоборот. Акценты Reuters: удары ВСУ вглубь РФ лишь усилили решимость Москвы жестко добиваться целей военными средствами, решение об усилении наступательных действий на фронте и еще более массированным ударам по оперативному тылу ВСУ принял лично президент России Владимир Путин, и еще в Москве готовят новую масштабную наступательную операцию, которая состоится в ближайшие месяцы.Здесь важно понимать: Владимир Путин – Верховный главнокомандующий ВС России, именно он принимает стратегические решения. А российская наступательная операция уже идет, на фронте протяженностью около 1300 км – достаточно масштабно, "весомо, грубо, зримо" и убедительно. Россия задействовала не все возможные средства.Военный аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми считает, что Россия должна отреагировать на действия США и Европы усилением активности на фронте и в оперативном тылу ВСУ – у Москвы есть силы и средства для эскалации конфликта. С другой стороны (географически), Иран рекомендует России воспользоваться ближневосточным опытом, и расширить географию ударов за пределы украинского ТВД. По мнению иранцев, необходимо бить по объектам НАТО в европейских странах, которые фактически воюют против России: "Все красные линии давно уже не работают… Пока Россия не изменит свой подход к США и НАТО, и не начнет отвечать им напрямую, она и дальше будет сталкиваться с растущим числом ударов по своей территории". Практический совет имеет особую ценность.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260707/kak-osvobozhdenie-konstantinovki-vliyaet-na-masshtab-i-temp-svo-1064202957.html
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Александр Хроленко
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мнение, авторы, колумнисты, россия, украина, донбасс, нато, сша

СВО: российские войска активно продвигаются к Славянску

22:24 13.07.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО.
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО. - Sputnik Абхазия, 1920, 13.07.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
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ВС России уверенно владеют инициативой на всей линии фронта, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Освобождение Константиновки позволило войскам активнее продвигаться к Славянско-Краматорскому укрепрайону ВСУ с разных направлений. Массированные, групповые и авиационные удары по объектам противника в Киеве и логистике в черноморских портах приближают полное освобождение российского Донбасса.
На 1300-километровом фронте Дружковско-Краматорско-Славянский участок остается самым горячим. Севернее Славянска – завершается зачистка отдельных очагов сопротивления противника в Красном Лимане. Российские войска улучшили положение в районе Святогорска, форсировали Северский Донец в районе села Пришиб, и укрепились в этом населенном пункте (в 14 км от Славянска).
Южнее "последней крепости ВСУ" в Донбассе – линия фронта проходит в шести километрах от города Дружковка и в 11 километрах от Краматорска. Российская беспилотная "зона смерти" надежно накрыла гарнизон противника в Дружковке, а также основные линии логистики. Российские штурмовые группы активно действуют в городе Доброполье, в 12 км от границы Днепропетровской области.
Восточнее – освобождение Малиновки приблизило фронт к Славянско-Краматорской агломерации на восемь километров. Противник отчаянно и безуспешно цепляется за каждый рубеж обороны. Несмотря на сосредоточение в районе Славянска и Краматорска до 100 тысяч бойцов ВСУ, полное освобождение Донбасса достаточно близко и необратимо.
Российские войска в районе города Изюм - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2026
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Как освобождение Константиновки влияет на масштаб и темп СВО
7 июля, 09:00
Даже натовские аналитики видят, что разворачивается "худший сценарий" для Киева: "Российские войска… неумолимо теснят украинскую армию". Исчерпание западных арсеналов ПВО приближает катастрофу. Британская газета The Telegraph ранее констатировала, что Константиновка была "ключевым опорным пунктом" ВСУ в Донбассе: "Для Москвы захват Константиновки очень важен, ведь это путь к другим городам – Краматорску и Славянску, которые также являются крупными опорными пунктами ВСУ в Донбассе. После потери этих городов Донбасс будет полностью потерян для Украины".

Решимость Москвы

Комплексные и групповые удары ВС России методично уничтожают командные пункты ВСУ, предприятия ВПК, сжигают склады западных вооружений – в Киеве, Одессе, Харькове, Сумах и других подконтрольных бандеровцам регионах. На Западе становится меньше желающих помогать киевскому режиму.
Высокоточные российские ракеты и ударные БПЛА большой дальности 13 июля поразили в порту "Черноморск" пункт управления контейнерными перевозками, объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с ГСМ, склад с ракетным вооружением. Кроме того, в порту "Черноморск" выведены из строя плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов, два морских парома, контейнеровоз с грузами для ВСУ.
Аналогичным ударом в ночь на 12 июля российские войска уничтожили в портах Одессы и Черноморска склады с натовским вооружением, сборочное производство дронов, промышленное и портовое оборудование, "которое не подлежит восстановлению". Цели в Одессе и области атаковали крылатыми ракетами истребители пятого поколения Су-57. Натовская логистика практически полностью обеспечивает нужды украинской прокси-войны, и уничтожение одесских портов – приоритет номер один. Удар за ударом, третьи сутки подряд ВС России практически полностью блокировали движение судов и работу портов в Одесском регионе и устье Дуная. Россия стремительно перечеркивает многомесячные "труды" НАТО.
Чем больше денег расходуют на войну с Россией страны НАТО, тем меньше результатов приносит украинская прокси-армия. Заметим, Киев формирует новый корпус ВСУ на Черниговском направлении – для обороны. Ежедневно прилетает по Киеву, где уже признали способность Российской армии уничтожить всю тыловую инфраструктуру ВСУ, якобы лишь из-за дефицита зенитных ракет для комплексов Patriot. Жалкий лепет оправданья.
Эмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2026
Саммит НАТО в Анкаре: курс на самоубийство
9 июля, 10:31
Раньше в Киеве вещали о своей 40-дневной беспилотной операции "принуждении к миру". По информации агентства Reuters, усиление и масштабирование ударов ВСУ по объектам в глубине российской территории на фронтовую ситуацию не влияет. Таким образом "склонить Москву к миру" у Зеленского не получается, все выходит с точностью до наоборот. Акценты Reuters: удары ВСУ вглубь РФ лишь усилили решимость Москвы жестко добиваться целей военными средствами, решение об усилении наступательных действий на фронте и еще более массированным ударам по оперативному тылу ВСУ принял лично президент России Владимир Путин, и еще в Москве готовят новую масштабную наступательную операцию, которая состоится в ближайшие месяцы.
Здесь важно понимать: Владимир Путин – Верховный главнокомандующий ВС России, именно он принимает стратегические решения. А российская наступательная операция уже идет, на фронте протяженностью около 1300 км – достаточно масштабно, "весомо, грубо, зримо" и убедительно. Россия задействовала не все возможные средства.
Военный аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми считает, что Россия должна отреагировать на действия США и Европы усилением активности на фронте и в оперативном тылу ВСУ – у Москвы есть силы и средства для эскалации конфликта. С другой стороны (географически), Иран рекомендует России воспользоваться ближневосточным опытом, и расширить географию ударов за пределы украинского ТВД. По мнению иранцев, необходимо бить по объектам НАТО в европейских странах, которые фактически воюют против России: "Все красные линии давно уже не работают… Пока Россия не изменит свой подход к США и НАТО, и не начнет отвечать им напрямую, она и дальше будет сталкиваться с растущим числом ударов по своей территории". Практический совет имеет особую ценность.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.
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