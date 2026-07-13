https://sputnik-abkhazia.ru/20260713/svo-rossiyskie-voyska-aktivno-prodvigayutsya-k-slavyansku-1064348923.html
СВО: российские войска активно продвигаются к Славянску
СВО: российские войска активно продвигаются к Славянску
Sputnik Абхазия
ВС России уверенно владеют инициативой на всей линии фронта, пишет военный эксперт Александр Хроленко. 13.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-13T22:24+0300
2026-07-13T22:24+0300
2026-07-13T22:24+0300
военная спецоперация рф в донбассе
мнение
авторы
колумнисты
россия
украина
донбасс
нато
сша
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/15/1053452100_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_a1032c063b54a0a7662e38934d0468fc.jpg
ВС России уверенно владеют инициативой на всей линии фронта, пишет военный эксперт Александр Хроленко.На 1300-километровом фронте Дружковско-Краматорско-Славянский участок остается самым горячим. Севернее Славянска – завершается зачистка отдельных очагов сопротивления противника в Красном Лимане. Российские войска улучшили положение в районе Святогорска, форсировали Северский Донец в районе села Пришиб, и укрепились в этом населенном пункте (в 14 км от Славянска).Южнее "последней крепости ВСУ" в Донбассе – линия фронта проходит в шести километрах от города Дружковка и в 11 километрах от Краматорска. Российская беспилотная "зона смерти" надежно накрыла гарнизон противника в Дружковке, а также основные линии логистики. Российские штурмовые группы активно действуют в городе Доброполье, в 12 км от границы Днепропетровской области.Восточнее – освобождение Малиновки приблизило фронт к Славянско-Краматорской агломерации на восемь километров. Противник отчаянно и безуспешно цепляется за каждый рубеж обороны. Несмотря на сосредоточение в районе Славянска и Краматорска до 100 тысяч бойцов ВСУ, полное освобождение Донбасса достаточно близко и необратимо.Даже натовские аналитики видят, что разворачивается "худший сценарий" для Киева: "Российские войска… неумолимо теснят украинскую армию". Исчерпание западных арсеналов ПВО приближает катастрофу. Британская газета The Telegraph ранее констатировала, что Константиновка была "ключевым опорным пунктом" ВСУ в Донбассе: "Для Москвы захват Константиновки очень важен, ведь это путь к другим городам – Краматорску и Славянску, которые также являются крупными опорными пунктами ВСУ в Донбассе. После потери этих городов Донбасс будет полностью потерян для Украины".Решимость МосквыКомплексные и групповые удары ВС России методично уничтожают командные пункты ВСУ, предприятия ВПК, сжигают склады западных вооружений – в Киеве, Одессе, Харькове, Сумах и других подконтрольных бандеровцам регионах. На Западе становится меньше желающих помогать киевскому режиму.Высокоточные российские ракеты и ударные БПЛА большой дальности 13 июля поразили в порту "Черноморск" пункт управления контейнерными перевозками, объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с ГСМ, склад с ракетным вооружением. Кроме того, в порту "Черноморск" выведены из строя плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов, два морских парома, контейнеровоз с грузами для ВСУ.Аналогичным ударом в ночь на 12 июля российские войска уничтожили в портах Одессы и Черноморска склады с натовским вооружением, сборочное производство дронов, промышленное и портовое оборудование, "которое не подлежит восстановлению". Цели в Одессе и области атаковали крылатыми ракетами истребители пятого поколения Су-57. Натовская логистика практически полностью обеспечивает нужды украинской прокси-войны, и уничтожение одесских портов – приоритет номер один. Удар за ударом, третьи сутки подряд ВС России практически полностью блокировали движение судов и работу портов в Одесском регионе и устье Дуная. Россия стремительно перечеркивает многомесячные "труды" НАТО.Чем больше денег расходуют на войну с Россией страны НАТО, тем меньше результатов приносит украинская прокси-армия. Заметим, Киев формирует новый корпус ВСУ на Черниговском направлении – для обороны. Ежедневно прилетает по Киеву, где уже признали способность Российской армии уничтожить всю тыловую инфраструктуру ВСУ, якобы лишь из-за дефицита зенитных ракет для комплексов Patriot. Жалкий лепет оправданья.Раньше в Киеве вещали о своей 40-дневной беспилотной операции "принуждении к миру". По информации агентства Reuters, усиление и масштабирование ударов ВСУ по объектам в глубине российской территории на фронтовую ситуацию не влияет. Таким образом "склонить Москву к миру" у Зеленского не получается, все выходит с точностью до наоборот. Акценты Reuters: удары ВСУ вглубь РФ лишь усилили решимость Москвы жестко добиваться целей военными средствами, решение об усилении наступательных действий на фронте и еще более массированным ударам по оперативному тылу ВСУ принял лично президент России Владимир Путин, и еще в Москве готовят новую масштабную наступательную операцию, которая состоится в ближайшие месяцы.Здесь важно понимать: Владимир Путин – Верховный главнокомандующий ВС России, именно он принимает стратегические решения. А российская наступательная операция уже идет, на фронте протяженностью около 1300 км – достаточно масштабно, "весомо, грубо, зримо" и убедительно. Россия задействовала не все возможные средства.Военный аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми считает, что Россия должна отреагировать на действия США и Европы усилением активности на фронте и в оперативном тылу ВСУ – у Москвы есть силы и средства для эскалации конфликта. С другой стороны (географически), Иран рекомендует России воспользоваться ближневосточным опытом, и расширить географию ударов за пределы украинского ТВД. По мнению иранцев, необходимо бить по объектам НАТО в европейских странах, которые фактически воюют против России: "Все красные линии давно уже не работают… Пока Россия не изменит свой подход к США и НАТО, и не начнет отвечать им напрямую, она и дальше будет сталкиваться с растущим числом ударов по своей территории". Практический совет имеет особую ценность.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260707/kak-osvobozhdenie-konstantinovki-vliyaet-na-masshtab-i-temp-svo-1064202957.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260709/sammit-nato-v-ankare-kurs-na-samoubiystvo-1064252513.html
россия
украина
донбасс
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/15/1053452100_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_6c79fdb03fad0907b2489f98874e1e86.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
мнение, авторы, колумнисты, россия, украина, донбасс, нато, сша
мнение, авторы, колумнисты, россия, украина, донбасс, нато, сша
ВС России уверенно владеют инициативой на всей линии фронта, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Освобождение Константиновки позволило войскам активнее продвигаться к Славянско-Краматорскому укрепрайону ВСУ с разных направлений. Массированные, групповые и авиационные удары по объектам противника в Киеве и логистике в черноморских портах приближают полное освобождение российского Донбасса.
На 1300-километровом фронте Дружковско-Краматорско-Славянский участок остается самым горячим. Севернее Славянска – завершается зачистка отдельных очагов сопротивления противника в Красном Лимане. Российские войска улучшили положение в районе Святогорска, форсировали Северский Донец в районе села Пришиб, и укрепились в этом населенном пункте (в 14 км от Славянска).
Южнее "последней крепости ВСУ" в Донбассе – линия фронта проходит в шести километрах от города Дружковка и в 11 километрах от Краматорска. Российская беспилотная "зона смерти" надежно накрыла гарнизон противника в Дружковке, а также основные линии логистики. Российские штурмовые группы активно действуют в городе Доброполье, в 12 км от границы Днепропетровской области.
Восточнее – освобождение Малиновки приблизило фронт к Славянско-Краматорской агломерации на восемь километров. Противник отчаянно и безуспешно цепляется за каждый рубеж обороны. Несмотря на сосредоточение в районе Славянска и Краматорска до 100 тысяч бойцов ВСУ, полное освобождение Донбасса достаточно близко и необратимо.
Даже натовские аналитики видят, что разворачивается "худший сценарий" для Киева: "Российские войска… неумолимо теснят украинскую армию". Исчерпание западных арсеналов ПВО приближает катастрофу. Британская газета The Telegraph ранее констатировала, что Константиновка была "ключевым опорным пунктом" ВСУ в Донбассе: "Для Москвы захват Константиновки очень важен, ведь это путь к другим городам – Краматорску и Славянску, которые также являются крупными опорными пунктами ВСУ в Донбассе. После потери этих городов Донбасс будет полностью потерян для Украины".
Комплексные и групповые удары ВС России методично уничтожают командные пункты ВСУ, предприятия ВПК, сжигают склады западных вооружений – в Киеве, Одессе, Харькове, Сумах и других подконтрольных бандеровцам регионах. На Западе становится меньше желающих помогать киевскому режиму.
Высокоточные российские ракеты и ударные БПЛА большой дальности 13 июля поразили в порту "Черноморск" пункт управления контейнерными перевозками, объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с ГСМ, склад с ракетным вооружением. Кроме того, в порту "Черноморск" выведены из строя плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов, два морских парома, контейнеровоз с грузами для ВСУ.
Аналогичным ударом в ночь на 12 июля российские войска уничтожили в портах Одессы и Черноморска склады с натовским вооружением, сборочное производство дронов, промышленное и портовое оборудование, "которое не подлежит восстановлению". Цели в Одессе и области атаковали крылатыми ракетами истребители пятого поколения Су-57. Натовская логистика практически полностью обеспечивает нужды украинской прокси-войны, и уничтожение одесских портов – приоритет номер один. Удар за ударом, третьи сутки подряд ВС России практически полностью блокировали движение судов и работу портов в Одесском регионе и устье Дуная. Россия стремительно перечеркивает многомесячные "труды" НАТО.
Чем больше денег расходуют на войну с Россией страны НАТО, тем меньше результатов приносит украинская прокси-армия. Заметим, Киев формирует новый корпус ВСУ на Черниговском направлении – для обороны. Ежедневно прилетает по Киеву, где уже признали способность Российской армии уничтожить всю тыловую инфраструктуру ВСУ, якобы лишь из-за дефицита зенитных ракет для комплексов Patriot. Жалкий лепет оправданья.
Раньше в Киеве вещали о своей 40-дневной беспилотной операции "принуждении к миру". По информации агентства Reuters, усиление и масштабирование ударов ВСУ по объектам в глубине российской территории на фронтовую ситуацию не влияет. Таким образом "склонить Москву к миру" у Зеленского не получается, все выходит с точностью до наоборот. Акценты Reuters: удары ВСУ вглубь РФ лишь усилили решимость Москвы жестко добиваться целей военными средствами, решение об усилении наступательных действий на фронте и еще более массированным ударам по оперативному тылу ВСУ принял лично президент России Владимир Путин, и еще в Москве готовят новую масштабную наступательную операцию, которая состоится в ближайшие месяцы.
Здесь важно понимать: Владимир Путин – Верховный главнокомандующий ВС России, именно он принимает стратегические решения. А российская наступательная операция уже идет, на фронте протяженностью около 1300 км – достаточно масштабно, "весомо, грубо, зримо" и убедительно. Россия задействовала не все возможные средства.
Военный аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми считает, что Россия должна отреагировать на действия США и Европы усилением активности на фронте и в оперативном тылу ВСУ – у Москвы есть силы и средства для эскалации конфликта. С другой стороны (географически), Иран рекомендует России воспользоваться ближневосточным опытом, и расширить географию ударов за пределы украинского ТВД. По мнению иранцев, необходимо бить по объектам НАТО в европейских странах, которые фактически воюют против России: "Все красные линии давно уже не работают… Пока Россия не изменит свой подход к США и НАТО, и не начнет отвечать им напрямую, она и дальше будет сталкиваться с растущим числом ударов по своей территории". Практический совет имеет особую ценность.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.