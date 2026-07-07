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Как освобождение Константиновки влияет на масштаб и темп СВО

Как освобождение Константиновки влияет на масштаб и темп СВО

Sputnik Абхазия

Российская армия наступает, преодолевая консолидированное противодействие десятков стран НАТО. 07.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-07T09:00+0300

2026-07-07T09:00+0300

2026-07-07T09:00+0300

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Массированные высокоточные удары по Киеву способны медийно затмить успех российского наступления в Донбассе, Запорожье и Харьковской области, однако на Западе видят поражение украинских марионеток и осознают опасность антироссийской политики. Судьба войны и мира определяется на линии фронта — это главное. Освобождение Константиновки важнее даже самого массированного и эффективного удара по объектам противника в Киеве, ведь "голова" и ВПК украинской прокси-армии находятся далеко за пределами Украины.ВС России 3 июля освободили Константиновку — важный рубеж полного очищения российского Донбасса от украинских войск. В этом городе к осени 2025 года был создан мощный укрепрайон ВСУ: два пригородных рубежа обороны протяженностью около 30 км и глубиной до 8 км, всего — более 150 км траншей и рвов, прикрытых минными полями. Непосредственно в Константиновке противник оборудовал свыше 80 участков заграждений и 50 укрепленных узлов обороны с опорой на 10 заводов, железнодорожный вокзал, а также 37 зданий детских садов и школ. Насыщенность оперативного пространства разведывательными и ударными FPV-дронами также способствовала боевой устойчивости группировки ВСУ численностью более 15 тысяч военнослужащих.Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской подробно рассказал об освобождении Константиновки на брифинге 4 июля. Наступательные действия штурмовых подразделений Южной группировки войск сковали противника боями за восточную и юго-восточную части города, обеспечили охват с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения ВСУ. После изоляции украинского гарнизона российские войска развили наступление в городской черте и полностью овладели Константиновкой. При этом противник потерял убитыми 13 500 военнослужащих, 14 танков, 200 артиллерийских орудий, восемь РСЗО, 283 боевые бронированные машины и 1400 автомобилей.Впереди — "города-крепости" Дружковка, Краматорск и Славянск. Однако украинской прокси-армии (НАТО) противопоставить на фронте нечего: российские войска отработали безупречную тактику взлома укрепрайонов и эшелонированной обороны. Ожидается ускорение продвижения на запад.Итог сражения за Константиновку укрепил решимость Москвы выйти "за пределы СВО", и неслучайно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 июля прямо заявил о превращении спецоперации в "настоящую войну", потому что "за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон". Уничтожение ВСУ и мифологии Запада о причинах войны на Украине не обещает США и НАТО ничего хорошего.Факты — упрямая вещьНаступление российских войск продолжается на всех участках фронта. Наиболее высокие темпы — в зонах ответственности группировок "Север" и "Восток", которые продолжают расширять полосу безопасности в приграничных с Россией Сумской и Харьковской областях, уверенно продвигаясь в Запорожской и Днепропетровской областях. Группировка войск "Запад" также успешно развивает наступление в своей полосе ответственности в Харьковской области и северной части Донбасса.Предварительные итоги: в июне ВС России освободили 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территории, а с начала года — 133 населенных пункта и свыше 3000 квадратных километров. Киев уже несколько суток находится в огне, и, похоже, это лишь начало нового этапа возвращения Украины в Россию.ВС РФ в ночь на 6 июля нанесли еще один массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА по объектам ВПК и топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.В Киеве поражены:В Киевской области горят и детонируют:Завод "Визар" долго горел и детонировал — ВСУ лишились значительного запаса ракет "Нептун", серийное производство которых здесь пытались наладить.Накануне саммита НАТО в Турции западные СМИ огорчены происходящим, однако не могут игнорировать факты. Запад в недоумении: столько денег вложено в "стратегическое поражение" России, а на выходе — уничтожение украинской прокси-армии, дрейф стран ЕС и НАТО к саморазрушению.Агентство Bloomberg отмечает, что Россия нанесла массированный удар по Украине и Киеву за день до саммита НАТО в Турции. Перспективы возобновления мирных переговоров (на условиях Запада) остаются призрачными. Более того, по данным газеты The New York Times, во время посещения зоны боевых действий российский президент Владимир Путин "пообещал захватить новые территории Украины" и раскритиковал мнимые театрализованные достижения ВСУ. В реальности Путин говорил о нейтрализации внешних (натовских) угроз, российская стратегия с 2022 года не изменилась.В интерпретации The New York Times ВСУ вынуждены периодически проводить "тактические отходы", чтобы избежать неоправданных потерь из-за нехватки личного состава. Вместе с тем NYT признает: "Несмотря на удары беспилотниками по российским тыловым объектам, украинские подразделения продолжают испытывать дефицит личного состава, боеприпасов и собственных дронов. Одновременно Россия сохраняет преимущество в применении управляемых авиабомб". ВС РФ побеждают.Британская газета Financial Times констатировала: Москва по-прежнему требует от Вашингтона выполнения обязательств по принуждению Киева к выводу ВСУ из Донбасса. Россия не намерена вступать в мирные переговоры до 2027 года и готова военными средствами освободить Донбасс до конца 2026 года.Европейские лидеры призывают к возобновлению усилий США и Европы по организации мирных переговоров между Россией и Украиной — на условиях НАТО. На Западе все еще пытаются уйти от ответственности за активное ведение войны с РФ и представить конфликт "российско-украинским". Напрасные старания.На Западе боятся заглянуть в недалекое будущее, в котором Россия станет громить натовские армии на территории Германии, Франции и Британии. Между тем некто Зеленский намерен убедить США помочь Украине поставками необходимого оружия во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Турции. Вице-президент США Джей Ди Вэнс советует Украине отказаться от наступательных операций и перейти к оборонительной тактике. Не поможет. Коллективный Запад и его прокси-армия на Украине обречены на поражение.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.

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мнение, авторы, колумнисты, россия, украина, нато