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Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 июля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 14.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-14T18:30+0300
2026-07-14T18:30+0300
2026-07-14T18:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. В среду, 15 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, высокий индекс УФ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, возможны порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +21°С до +26°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 июля
Территория черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 14 июл – Sputnik. В среду, 15 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, высокий индекс УФ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, возможны порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +20°С, днем +25°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +26°С.
Пицунда – ночью +21°С, днем +26°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +25°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +26°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +24°С.
Гал – ночью +20°С, днем +26°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +24°С.