https://sputnik-abkhazia.ru/20260714/strasti-po-parlamentu-start-dan-1064340170.html

Страсти по Парламенту: старт дан

Страсти по Парламенту: старт дан

Sputnik Абхазия

Выборы в Народное Собрание Республики Абхазия пройдут в марте следующего года. Но предвыборные страсти уже в полном разгаре. 14.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-14T16:09+0300

2026-07-14T16:09+0300

2026-07-14T16:27+0300

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Выборы в Народное Собрание Республики Абхазия пройдут в марте следующего года. Но предвыборные страсти уже в полном разгаре. Особенно настойчиво показывают свои амбиции переизбраться действующие депутаты. Многих из таких мы пытались найти за эти четыре с половиной года в публичной сфере (что крайне важно для народного избранника), но слышим их только сейчас. Странно это, конечно, но поглядим, удастся ли им объяснить свое "молчание" после стольких лет деятельности и, что самое важное, обосновать свою непубличность. Может, они просто из-за неуместной в данном случае скромности не оглашали результаты всей своей плодотворной работы, а мы тут к ним с какими-то претензиями. Это, конечно, сарказм, но я убежден, что пост депутата такого представительного органа, как Парламент, просто обязывает любого быть, условно говоря, на виду и на постоянной связи с избирателями через прессу, через телевидение, через встречи. Для этого у депутатов есть все возможности, и даже предусмотрен немалый бюджет, это закреплено законодательно.Мы наблюдаем очень активных аналитиков в сети, которые уже начинают обрабатывать общественное мнение на предмет того, каким должен стать будущий парламентарий и каким точно не должен быть. Мысли льются, как из рога изобилия. И от тех людей, которых мы условно называем "лидерами общественного мнения", и от тех, кому лучше было бы промолчать.Чтобы предлагать свое видение избирателям, необходимо пройти большой жизненный путь, совершить ряд значимых поступков, даже пару раз "споткнуться", "набить шишки" и только потом претендовать на знание алгоритмов жизнедеятельности такого значимого органа государственной власти, как Народное Собрание, и того, каким должен быть народный избранник.Пусть избиратель уже сегодня прислушивается, приглядывается к тем, чьи имена и фамилии, скорее всего, увидит в бюллетене. Чтобы потом не гадать, чтобы не ошибаться. Остается пожелать, чтобы наши граждане смогли четко определиться, кто перед ними – просто сладкоголосый популист, прагматичный авантюрист или действительно авторитетный, ответственный, грамотный, болеющий за Родину человек, который готов пожертвовать личными интересами для общего блага. Наше будущее, как никогда, за последними. И пусть любой человек, который найдет в себе силы, желание баллотироваться, отнесется к этому очень скрупулезно. Он должен отчетливо понимать, какую реальную пользу он принесет своему народу в Парламенте, почему его присутствие там необходимо.Меня очень настораживает, что появились некие группы влияния, которые, пользуясь определенными рычагами, уже сейчас активно пытаются, образно говоря, "расчистить" себе дорогу в Парламент за счет создания нарративов в обществе, и даже через законотворчество. Это очень контрпродуктивно. Фонтанировать идеями (против конкретно кого-то или за) надо было в предыдущие годы, а не именно сейчас. Это чревато поспешными, непродуманными решениями, негативными последствиями, созданием нехороших прецедентов, которые обязательно нанесут ущерб общей идее государственности и суверенитета.И чего особенно не хочется видеть, так это активизации ремонтно-восстановительных работ под эгидой будущих претендентов на депутатский мандат. Это точно нездоровая и недобросовестная конкуренция. Это и есть подкуп избирателей, хоть и завуалированный. Пусть этой рутиной каждый день занимается исполнительная власть и ее органы на местах. Мы не выбираем прорабов, мы выбираем депутатов Народного Собрания Республики Абхазия.Но знаете, что самое интересное? Может получиться так, что не суть важно, какой он, наш претендент на депутатское кресло. Все решится в незримой борьбе между циничными и прагматичными с романтиками и идеалистами, которым достанутся в день выборов бюллетени. Именно так. У избирателей своя истина, свои ориентиры и свои интересы.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260708/kruglyy-stol-ob-obraze-buduschego-parlamentariya-organizovala-edinaya-abkhaziya-1064251675.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260714/1064351596.html

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абхазия, мнение, авторы, колумнисты, парламент, парламент абхазии