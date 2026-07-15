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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 июля
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Территория черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 15.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-15T19:00+0300
2026-07-15T19:00+0300
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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. В четверг, 16 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью и утром возможны дожди различной интенсивности и грозы, сохранится высокий индекс ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, возможны порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +16°С до +21°С, днем – от +21°С до +26°С.Температура морской воды +26°С.Волнение моря слабое и умеренное – 1–2 балла.Относительная влажность воздуха – 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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новости, абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 июля
19:00 15.07.2026 (обновлено: 01:04 16.07.2026)
Территория черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 15 июл – Sputnik. В четверг, 16 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью и утром возможны дожди различной интенсивности и грозы, сохранится высокий индекс ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, возможны порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +16°С до +21°С, днем – от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение моря слабое и умеренное – 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +20°С, днем +25°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +26°С.
Пицунда – ночью +21°С, днем +26°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +25°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +26°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +24°С.
Гал – ночью +20°С, днем +26°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +24°С.