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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 15.07.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 июл – Sputnik. В четверг, 16 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью и утром возможны дожди различной интенсивности и грозы, сохранится высокий индекс ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, возможны порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +16°С до +21°С, днем – от +21°С до +26°С.Температура морской воды +26°С.Волнение моря слабое и умеренное – 1–2 балла.Относительная влажность воздуха – 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 июля

19:00 15.07.2026 (обновлено: 01:04 16.07.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукПоездка в Кодорское ущелье
Поездка в Кодорское ущелье - Sputnik Абхазия, 1920, 15.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 15 июл – Sputnik. В четверг, 16 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью и утром возможны дожди различной интенсивности и грозы, сохранится высокий индекс ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, возможны порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +16°С до +21°С, днем – от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение моря слабое и умеренное – 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +20°С, днем +25°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +26°С.
Пицунда – ночью +21°С, днем +26°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +25°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +26°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +24°С.
Гал – ночью +20°С, днем +26°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +24°С.
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