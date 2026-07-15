https://sputnik-abkhazia.ru/20260715/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-16-iyulya-1064394564.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 июля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 15.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-15T19:00+0300

2026-07-15T19:00+0300

2026-07-16T01:04+0300

в абхазии

новости

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048695752_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e310211afdac53a6c179aedcc715686.jpg

СУХУМ, 15 июл – Sputnik. В четверг, 16 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью и утром возможны дожди различной интенсивности и грозы, сохранится высокий индекс ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, возможны порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +16°С до +21°С, днем – от +21°С до +26°С.Температура морской воды +26°С.Волнение моря слабое и умеренное – 1–2 балла.Относительная влажность воздуха – 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, абхазия, погода в абхазии