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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу будет под влиянием теплого сектора циклона с юга. 16.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-16T18:42+0300

2026-07-16T18:42+0300

2026-07-16T18:42+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В пятницу, 17 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление в норме, 758 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +25°С до +30°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

погода в абхазии