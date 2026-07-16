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Ҳаамҭазтәи адепутат ихаҿра зеиԥшроу: Баҭал Табаӷәуа иҿцәажәара
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"Раԥхьатәи ашьакаҭәара": 1989 шықәсазтәи аԥсуааи ақырҭцәеи реидыслара иазкны
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Депутатский ценз в Абхазии: мнение общественного деятеля
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Каман иӡыргоуп Аԥсныи Урыстәылеи рсахьаҭыхыҩцәа рсахьақәа: ахҳәаа
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"Раԥхьатәи ашьакаҭәара": 1989 шықәсазтәи аԥсуааи ақырҭцәеи реидыслара иазкны
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"Раԥхьатәи ашьакаҭәара": 1989 шықәсазтәи аԥсуааи ақырҭцәеи реидыслара иазкны
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1989-тәи ашықәс азы иҟаз аԥсуа-ақырҭуа еидысларақәа Апполон Думаа игәалашәараҿы
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Адепутатцәа ирзырхоу Аԥсны ахада изакәанԥҵаратә аԥшьгамҭа ҿыцқәа: азиндырҩы ихҳәаа
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Ԥсҳәы амҩа бгеит: аиҭашьақәыргыларатә усурақәа шцо еилаҳкаауеит
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу будет под влиянием теплого сектора циклона с юга. 16.07.2026, Sputnik Абхазия
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погода в абхазии
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СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В пятницу, 17 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление в норме, 758 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +25°С до +30°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 июля

18:42 16.07.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПляж в г.Гагра и набережная
Пляж в г.Гагра и набережная - Sputnik Абхазия, 1920, 16.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу будет под влиянием теплого сектора циклона с юга.
СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В пятницу, 17 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в норме, 758 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +20°С, днем +29°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +30°С.
Пицунда – ночью +20°С, днем +30°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +29°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +30°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +28°С.
Гал – ночью +19°С, днем +28°С.
Ткуарчал – ночью +16°С, днем +25°С.
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