https://sputnik-abkhazia.ru/20260716/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-17-iyulya-1064407066.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу будет под влиянием теплого сектора циклона с юга. 16.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-16T18:42+0300
2026-07-16T18:42+0300
2026-07-16T18:42+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/10/1064397355_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f0b1625190d42fc5acf90034ef328647.jpg
СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В пятницу, 17 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление в норме, 758 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +25°С до +30°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/10/1064397355_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_b07b506ec34601a19ba050310129c3b6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 июля
Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу будет под влиянием теплого сектора циклона с юга.
СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В пятницу, 17 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, жаркая погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в норме, 758 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +20°С, днем +29°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +30°С.
Пицунда – ночью +20°С, днем +30°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +29°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +30°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +28°С.
Гал – ночью +19°С, днем +28°С.
Ткуарчал – ночью +16°С, днем +25°С.