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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 июля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 17.07.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 июл — Sputnik. В Абхазии в выходные, 18 и 19 июля, ожидается переменная облачность. В воскресенье местами возможны кратковременные дожди и грозы. Сохранится удушливо жаркая погода, высокий индекс ультрафиолетового излучения.Атмосферное давление — пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +16°С до +21°С, днем — от +26°С до +31°С.Температура морской воды — +26°С.Волнение моря слабое и умеренное, 1–2 балла.Относительная влажность воздуха — 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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