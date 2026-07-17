Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 июля

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Ихадоу атемақәа
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Иактуалтәу ахҳәаа
1989-тәи ашықәс азы иҟаз аԥсуа-ақырҭуа еидысларақәа Апполон Думаа игәалашәараҿы
13:04
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адепутатцәа ирзырхоу Аԥсны ахада изакәанԥҵаратә аԥшьгамҭа ҿыцқәа: азиндырҩы ихҳәаа
13:07
10 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсҳәы амҩа бгеит: аиҭашьақәыргыларатә усурақәа шцо еилаҳкаауеит
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гагра иаарту ахәыҷбаҳчақәа араион аҭахра ахьынӡахадырҭәааз: ахҳәаа
13:33
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Астудентцәа-абиологцәа Баӷрыԥсҭа апрактика иахысуеит: анапхгаҩы лыҿцәажәара
13:46
13 мин
Новости 14.00
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Главный четверг
Итоги визита президента и насущные проблемы: зампред Собрания Гагрского района
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26 мин
Новости 14.30
Главные темы
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Такие обстоятельства
Эхо 1989-го: Ричард Чкадуа о забастовках, отце и неизбежности войны в Абхазии
14:33
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Ажәабжьқәа
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ахәыҷтәы аомбудсмен иусура иазырхоу аԥкаанҵа аԥсахрақәа алагалоуп: аиҿцәажәара
18:04
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсҳәы амҩа бгеит: аиҭашьақәыргыларатә усурақәа шцо еилаҳкаауеит
18:16
13 мин
Аԥсуа жәаԥҟа
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Новости
Главные темы
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3 мин
Такие обстоятельства
Эхо 1989-го: Ричард Чкадуа о забастовках, отце и неизбежности войны в Абхазии
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Ахәыҷтәы аомбудсмен иусура иазырхоу аԥкаанҵа аԥсахрақәа алагалоуп: аиҿцәажәара
21:04
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсҳәы амҩа бгеит: аиҭашьақәыргыларатә усурақәа шцо еилаҳкаауеит
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13 мин
Аԥсуа жәаԥҟа
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ақыҭанхамҩа аԥхасҭа азҭо ахәаҷақәа рықәхразы аусурақәа цоит Очамчыра: ахҳәаа
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13 мин
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Аопера "Кармен" РУСДРАМ асценаҟны идырбан ахәаԥшцәа: Жәлар рартист ицәажәара
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Аиҿцәажәара
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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 июля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 июля
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 17.07.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 июл — Sputnik. В Абхазии в выходные, 18 и 19 июля, ожидается переменная облачность. В воскресенье местами возможны кратковременные дожди и грозы. Сохранится удушливо жаркая погода, высокий индекс ультрафиолетового излучения.Атмосферное давление — пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +16°С до +21°С, днем — от +26°С до +31°С.Температура морской воды — +26°С.Волнение моря слабое и умеренное, 1–2 балла.Относительная влажность воздуха — 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 июля

18:56 17.07.2026 (обновлено: 18:59 17.07.2026)
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 17 июл — Sputnik. В Абхазии в выходные, 18 и 19 июля, ожидается переменная облачность. В воскресенье местами возможны кратковременные дожди и грозы. Сохранится удушливо жаркая погода, высокий индекс ультрафиолетового излучения.
Атмосферное давление — пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +16°С до +21°С, днем — от +26°С до +31°С.
Температура морской воды — +26°С.
Волнение моря слабое и умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха — 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум — ночью +20°С, днем +30°С.
Гагра — ночью +21°С, днем +30°С.
Пицунда — ночью +21°С, днем +30°С.
Гудаута — ночью +20°С, днем +29°С.
Новый Афон — ночью +21°С, днем +30°С.
Очамчыра — ночью +19°С, днем +29°С.
Гал — ночью +20°С, днем +29°С.
Ткуарчал — ночью +18°С, днем +28°С.
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