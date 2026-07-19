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Пробьют новую отметку: что будет с ценой на нефть

Пробьют новую отметку: что будет с ценой на нефть

Sputnik Абхазия

Эскалация на Ближнем Востоке снова толкает нефтяные котировки вверх — Brent тестирует отметку 85 за баррель. Аналитики констатируют: рынок опять накрыла... 19.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-19T14:19+0300

2026-07-19T14:19+0300

2026-07-19T14:19+0300

нефть

европа

сша

ближний восток

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Эскалация на Ближнем Востоке снова толкает нефтяные котировки вверх — Brent тестирует отметку 85 за баррель. Аналитики констатируют: рынок опять накрыла геополитическая турбулентность. Каких ждать последствий — для РИА Новости разбиралась Наталья Дембинская.На второй кругС февраля по май эталонная Brent торговалась в диапазоне 78-88 долларов за баррель. Подорожание увеличило доходы от российского экспорта. По данным ФТС, за январь-май страна заработала на этом 177,4 миллиарда долларов — на 8,5% больше, чем годом ранее.К концу июня на фоне открытия судоходства в Ормузском проливе и сделки Ирана с США, набранная за время конфликта геополитическая премия стала исчезать. Brent опустилась ниже 75.Однако перемирие оказалось недолгим. В первых числах июля атакам подверглись несколько супертанкеров. В частности, Министерство обороны ОАЭ заявило, что две иранские крылатые ракеты поразили суда ОАЭ "Момбаса" и "Аль-Бахия" в территориальных водах Омана. Также у побережья султаната обстреляли катарский газовоз.Дональд Трамп заявил: военная операция продолжится до тех пор, пока Тегеран не вернется за стол переговоров. США также возобновили морскую блокаду.Опять дорожаетНефть тут же достигла четырехнедельного максимума. Так, 14 июля фьючерсы Brent поставкой в ​​сентябре подскочили до 85,23 доллара за баррель, WTI — до 79,67.Аналитики констатируют: рынок, который с февраля уже прошел полный цикл (взлет к 120 долларам в апреле и провал ниже 70 к июлю), опять находится в фазе повышенной геополитической волатильности."Новый отскок к 85-86 после возобновления боевых действий — сигнал, что нефть торгуется с вероятностью эскалации в проливе, через который проходит примерно пятая часть мирового морского трафика", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Данные по запасам в США пока не подтверждают сокращения физических поставок: рынок реагирует на политические заявления и обмен ударами, а не на нехватку сырья, добавляет Дмитрий Пятыгин, финансовый директор НПФ "ГАЗФОНД ПН".Базовый сценарийВариант, при котором скачки перерастут в полноценное ценовое ралли, рассматривается как самый негативный. В базовом — конфликт не переходит в фазу реального перекрытия судоходства через пролив — котировки вряд ли удержатся выше 90 за баррель.Пока пролив под угрозой, Brent останется в коридоре 83-89, но при первых признаках деэскалации цены быстро упадут, потому что спрос их не удержит. Ралли окажется коротким и обратимым, полагает Ян Пинчук, заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird.Пробой за 90 возможен, но вряд ли надолго. Пока даже при активных боевых действиях трафик через Ормуз не прекращается, что само по себе ограничивает потолок роста по сравнению с апрельским пиком, отмечает Евгений Шатов.К осени, прогнозирует он, нефть постепенно вернется в диапазон 75-80. Если, конечно, не произойдет масштабной эскалации — то есть не просто обмен ударами, а реальная попытка Ирана заблокировать пролив физически. Или же если в противостояние полноценно втянутся другие страны Персидского залива.Угроза сохраняетсяТаким образом, рынок пока оценивает риск сдержанно. Тем не менее, если пролив не откроется в ближайшие несколько дней, Brent вполне может приблизиться к сотне за баррель.В то же время усиливаются риски распространения конфликта по всему региону, а низкие запасы ресурса в США снижают способность рынка нивелировать геополитические потрясения: механизм управления шоками при помощи "кубышки" уже практически недоступен.Сочетание этих негативных факторов указывает на высокий потенциал роста цен, подчеркивают аналитики финансового портала FXempirе. И даже полного перекрытия Ормуза не потребуется — достаточно продолжения атак на танкеры, задержек поставок и увеличения транспортных расходов.Как указали аналитики Международного валютного фонда (МВФ), к концу мая мировой рынок недополучал более 1,1 миллиона баррелей нефти, а масштаб дефицита уже превысил показатели нефтяного кризиса 1973 года, ирано-иракской войны и войны в Персидском заливе.В МВФ также предупредили, что дефицит нефти будет сокращаться медленно, а мировые запасы топлива — почти на операционном минимуме. При этом, как подчеркивают в МВФ, возможности смягчить последствия энергетического кризиса за счет резервов практически исчерпаны.

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