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Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ: прямая трансляция
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Только начало: Европу замкнуло из-за кризиса в Ормузе
Только начало: Европу замкнуло из-за кризиса в Ормузе
Sputnik Абхазия
Контракты с поставкой электричества в зимние месяцы в ЕС резко подорожали, цены превысили пики энергетического кризиса 2022 года. Чтобы избежать коллапса... 05.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-05T13:34+0300
2026-06-05T13:34+0300
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Контракты с поставкой электричества в зимние месяцы в ЕС резко подорожали, цены превысили пики энергетического кризиса 2022 года. Чтобы избежать коллапса, запасы газа нужно успеть пополнить к ноябрю, что в нынешних условиях крайне сложная задача. О том, как развивается ситуация, для РИА Новости написала Наталья Дембинская.Ценовой всплескВ Германии и Италии контракты на базовую зимнюю нагрузку торгуются выше 110 и 120 евро / мегаватт-час. Прогнозная цена на 2027-й, по данным London Stock Exchange Group (LSEG), — 92 и 104 евро / мегаватт-час.Особенно уязвимы Греция и Балканы — там энергетика слабо диверсифицирована, уточняет он.С конца февраля судоходство в Ормузском проливе, ключевой водной артерии для глобальных потоков энергоносителей, практически прекратилось. Перебои в поставках разогнали цены на нефть и газ, подорожало электричество.Для сглаживания неоднородности внутри ЕС проложены крупные магистральные ЛЭП, обеспечивающие переток электроэнергии из профицитных (Франция и Норвегия) стран в дефицитные, напоминает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Однако дефицит СПГ на мировом рынке ускорил рост котировок. Генерирующие компании заложили это в тарифную ставку, оптовые цены увеличились.Низкие запасыГидроэнергетические резервы сокращаются, подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены в среднем на 38,2% при сезонной норме в 52%.К 1 ноября должно быть 90%, чтобы благополучно пройти зимний период. Для этого темпы закачки нужно увеличить почти вдвое. А это очень непросто.Летом Китай, Индия, Япония примутся активно закупать топливо. Европе придется платить премию и к азиатскому индексу JKM, чтобы привлечь танкеры."Вдобавок замедляется ввод новых мощностей по сжижению газа в США — инфраструктурные задержки. Не стоит забывать и об экономической логике самих трейдеров: сужение спреда между летними и зимними ценами делает закачку в подземные хранилища менее рентабельной", — рассуждает Надежда Капустина, профессор Финансового университета при правительстве России.Шаткое положениеФизический дефицит электричества в ЕС, конечно, маловероятен.По оценке Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии, общеевропейский баланс мощности "в целом благоприятен".Однако в зоне риска Кипр, Ирландия, Мальта, а на континенте — Финляндия, Эстония и Литва при сочетании холодной погоды, аварий и слабых межсистемных перетоков, отмечает Вадим Петров, заместитель директора Единого научного центра Минприроды России "ВНИИ Экология"."Оптовые цены вышли на плато, дальнейшее удорожание возможно исключительно из-за роста котировок СПГ. В горизонте трех-четырех месяцев все стабилизируется, поскольку в менее жаркие периоды многие страны (Германия, Бельгия, Нидерланды) перепроизводят электроэнергию и опт уходит в минус", — поясняет Марышев.Ключевым риском остаются перебои с газом при сохранении блокировки Ормузского пролива.По оценке Equinor, если перебои продлятся еще один-три месяца, Европа столкнется уже с критической нехваткой голубого топлива.Грибанов обращает внимание и на то, что цены на газ на хабе TTF (сейчас 46 евро / мегаватт-час) пока не учитывают зимнюю премию — то есть основная волна удорожания энергоносителей для европейской промышленности и населения еще впереди.С учетом всех ограничений зиму ЕС рискует встретить с ПХГ, наполненными на 70-75%. Этого явно недостаточно для отопительного сезона. Придется идти на ряд жестких мер, в частности, принудительно ограничивать спрос, в том числе и для крупных промышленных потребителей, что сулит новые сложности европейским энергоемким производствам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260526/sorvalos-v-posledniy-moment-kiev-provalil-krupnuyu-operatsiyu-protiv-moskvy-1063268450.html
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аналитика, европа, россия, экономика
аналитика, европа, россия, экономика

Только начало: Европу замкнуло из-за кризиса в Ормузе

13:34 05.06.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - Sputnik Абхазия, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Контракты с поставкой электричества в зимние месяцы в ЕС резко подорожали, цены превысили пики энергетического кризиса 2022 года. Чтобы избежать коллапса, запасы газа нужно успеть пополнить к ноябрю, что в нынешних условиях крайне сложная задача. О том, как развивается ситуация, для РИА Новости написала Наталья Дембинская.

Ценовой всплеск

В Германии и Италии контракты на базовую зимнюю нагрузку торгуются выше 110 и 120 евро / мегаватт-час. Прогнозная цена на 2027-й, по данным London Stock Exchange Group (LSEG), — 92 и 104 евро / мегаватт-час.
"Эти страны — крупнейшие рынки, зависящие одновременно от газовой генерации и импорта гидроэлектроэнергии из альпийских и скандинавских государств, которые сами испытывают наибольший дефицит гидрологического баланса", — указывает Сергей Грибанов, основатель компании — разработчика систем автоматизации зданий.
Особенно уязвимы Греция и Балканы — там энергетика слабо диверсифицирована, уточняет он.
С конца февраля судоходство в Ормузском проливе, ключевой водной артерии для глобальных потоков энергоносителей, практически прекратилось. Перебои в поставках разогнали цены на нефть и газ, подорожало электричество.
Для сглаживания неоднородности внутри ЕС проложены крупные магистральные ЛЭП, обеспечивающие переток электроэнергии из профицитных (Франция и Норвегия) стран в дефицитные, напоминает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.
Однако дефицит СПГ на мировом рынке ускорил рост котировок. Генерирующие компании заложили это в тарифную ставку, оптовые цены увеличились.

Низкие запасы

Гидроэнергетические резервы сокращаются, подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены в среднем на 38,2% при сезонной норме в 52%.
К 1 ноября должно быть 90%, чтобы благополучно пройти зимний период. Для этого темпы закачки нужно увеличить почти вдвое. А это очень непросто.
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Летом Китай, Индия, Япония примутся активно закупать топливо. Европе придется платить премию и к азиатскому индексу JKM, чтобы привлечь танкеры.
"Вдобавок замедляется ввод новых мощностей по сжижению газа в США — инфраструктурные задержки. Не стоит забывать и об экономической логике самих трейдеров: сужение спреда между летними и зимними ценами делает закачку в подземные хранилища менее рентабельной", — рассуждает Надежда Капустина, профессор Финансового университета при правительстве России.

Шаткое положение

Физический дефицит электричества в ЕС, конечно, маловероятен.
По оценке Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии, общеевропейский баланс мощности "в целом благоприятен".
Однако в зоне риска Кипр, Ирландия, Мальта, а на континенте — Финляндия, Эстония и Литва при сочетании холодной погоды, аварий и слабых межсистемных перетоков, отмечает Вадим Петров, заместитель директора Единого научного центра Минприроды России "ВНИИ Экология".
"Оптовые цены вышли на плато, дальнейшее удорожание возможно исключительно из-за роста котировок СПГ. В горизонте трех-четырех месяцев все стабилизируется, поскольку в менее жаркие периоды многие страны (Германия, Бельгия, Нидерланды) перепроизводят электроэнергию и опт уходит в минус", — поясняет Марышев.
Ключевым риском остаются перебои с газом при сохранении блокировки Ормузского пролива.
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По оценке Equinor, если перебои продлятся еще один-три месяца, Европа столкнется уже с критической нехваткой голубого топлива.
Грибанов обращает внимание и на то, что цены на газ на хабе TTF (сейчас 46 евро / мегаватт-час) пока не учитывают зимнюю премию — то есть основная волна удорожания энергоносителей для европейской промышленности и населения еще впереди.
С учетом всех ограничений зиму ЕС рискует встретить с ПХГ, наполненными на 70-75%. Этого явно недостаточно для отопительного сезона. Придется идти на ряд жестких мер, в частности, принудительно ограничивать спрос, в том числе и для крупных промышленных потребителей, что сулит новые сложности европейским энергоемким производствам.
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