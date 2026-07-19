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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 июля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 июля
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 19.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-19T11:00+0300
2026-07-19T11:00+0300
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СУХУМ, 19 июл — Sputnik. В понедельник, 20 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Сохранится удушливо жаркая погода, высокий индекс ультрафиолетового излучения.Атмосферное давление — пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +18°С до +23°С, днем — от +28°С до +33°С.Температура морской воды — +26°С.Волнение моря слабое и умеренное, 1–2 балла.Относительная влажность воздуха — 50–70%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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новости, абхазия, погода в абхазии
новости, абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 19 июл — Sputnik. В понедельник, 20 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Сохранится удушливо жаркая погода, высокий индекс ультрафиолетового излучения.
Атмосферное давление — пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +18°С до +23°С, днем — от +28°С до +33°С.
Температура морской воды — +26°С.
Волнение моря слабое и умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха — 50–70%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум — ночью +22°С, днем +32°С.
Гагра — ночью +23°С, днем +32°С.
Пицунда — ночью +23°С, днем +32°С.
Гудаута — ночью +22°С, днем +31°С.
Новый Афон — ночью +23°С, днем +32°С.
Очамчыра — ночью +22°С, днем +32°С.
Гал — ночью +21°С, днем +31°С.
Ткуарчал — ночью +20°С, днем +32°С.