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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 июля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 июля
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Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием активного выноса теплых воздушных масс с юга. 20.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-20T18:30+0300
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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Во вторник, 21 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, днем преимущественно ясная и жаркая погода. Осадков не прогнозируется, уровень ультрафиолетового излучения будет высоким, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.Атмосферное давление нестабильное.Температура воздуха ночью составит от +18°С до +23°С, днем — от +28°С до +33°С.Температура морской воды +25°С.Волнение моря умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха — 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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новости, абхазия, погода в абхазии
новости, абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием активного выноса теплых воздушных масс с юга.
СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Во вторник, 21 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, днем преимущественно ясная и жаркая погода. Осадков не прогнозируется, уровень ультрафиолетового излучения будет высоким, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Атмосферное давление нестабильное.
Температура воздуха ночью составит от +18°С до +23°С, днем — от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение моря умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха — 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум — ночью +22°С, днем +32°С.
Гагра — ночью +22°С, днем +33°С.
Пицунда — ночью +21°С, днем +33°С.
Гудаута — ночью +21°С, днем +32°С.
Новый Афон — ночью +23°С, днем +33°С.
Очамчыра — ночью +20°С, днем +31°С.
Гал — ночью +20°С, днем +31°С.
Ткуарчал — ночью +18°С, днем +29°С.