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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 июля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием активного выноса теплых воздушных масс с юга. 20.07.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Во вторник, 21 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, днем преимущественно ясная и жаркая погода. Осадков не прогнозируется, уровень ультрафиолетового излучения будет высоким, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.Атмосферное давление нестабильное.Температура воздуха ночью составит от +18°С до +23°С, днем — от +28°С до +33°С.Температура морской воды +25°С.Волнение моря умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха — 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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