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Прогноз погоды в Абхазии с 20 по 26 июля
Прогноз погоды в Абхазии с 20 по 26 июля
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Погода на Черноморском побережье Абхазии на новой рабочей неделе будет определяться барическим полем пониженного давления. 20.07.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. В течение недели, с 20 по 26 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность. В первой половине недели осадков не прогнозируется, во второй половине из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможны кратковременные осадки. В воскресенье, с прохождением атмосферного фронта с запада, ожидаются дожди различной интенсивности и грозы, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление будет нестабильным.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10–13 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +18°С до +23°С, днем — от +27°С до +32°С.Волнение моря умеренное и значительное — 2–3 балла.Температура морской воды — +25…+26°С.Относительная влажность воздуха — 60–90%.
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новости, абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии с 20 по 26 июля
18:13 20.07.2026 (обновлено: 18:14 20.07.2026)
Погода на Черноморском побережье Абхазии на новой рабочей неделе будет определяться барическим полем пониженного давления.
СУХУМ, 20 июл – Sputnik. В течение недели, с 20 по 26 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность. В первой половине недели осадков не прогнозируется, во второй половине из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможны кратковременные осадки.
В воскресенье, с прохождением атмосферного фронта с запада, ожидаются дожди различной интенсивности и грозы, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление будет нестабильным.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10–13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +18°С до +23°С, днем — от +27°С до +32°С.
Волнение моря умеренное и значительное — 2–3 балла.
Температура морской воды — +25…+26°С.
Относительная влажность воздуха — 60–90%.