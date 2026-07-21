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Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 июля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием барического поля пониженного давления. 21.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-21T18:30+0300

2026-07-21T18:30+0300

2026-07-21T18:30+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. В среду, 22 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Сохранится удушливо жаркая погода, высокий индекс ультрафиолетового излучения.Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 50–70%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии