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Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 июля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием барического поля пониженного давления. 21.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-21T18:30+0300
2026-07-21T18:30+0300
2026-07-21T18:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. В среду, 22 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Сохранится удушливо жаркая погода, высокий индекс ультрафиолетового излучения.Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 50–70%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 июля
Территория черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 21 июл – Sputnik. В среду, 22 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Сохранится удушливо жаркая погода, высокий индекс ультрафиолетового излучения.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50–70%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +22°С, днем +31°С.
Гагра – ночью +23°С, днем +32°С.
Пицунда – ночью +23°С, днем +32°С.
Гудаута – ночью +22°С, днем +31°С.
Новый Афон – ночью +23°С, днем +32°С.
Очамчыра – ночью +22°С, днем +32°С.
Гал – ночью +21°С, днем +31°С.
Ткуарчал – ночью +20°С, днем +32°С.