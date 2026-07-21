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СВО: морская логистика НАТО идет ко дну

СВО: морская логистика НАТО идет ко дну

Sputnik Абхазия

Бандеровская попытка изоляции Крыма беспилотниками американского производства привела к жесткой блокаде Вооруженными силами РФ одесских и дунайских портов... 21.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-21T09:00+0300

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Бандеровская попытка изоляции Крыма беспилотниками американского производства привела к жесткой блокаде Вооруженными силами РФ одесских и дунайских портов противника, значительному расширению боевых действий на море, уничтожению судов "теневого флота НАТО" в акватории от Очакова до острова Змеиный.SputnikЗаход балкеров и сухогрузов в одесские и дунайские порты становится задачей практически невыполнимой. Российские удары по береговым объектам противника с середины июля дополнены огневым поражением судов, используемых Западом в интересах ВСУ. Таким образом, Москва фактически закрыла украинские порты, блокировала основной поток натовской логистики.Российские операторы беспилотных систем утром 20 июля поразили дронами "Герань-4" судно типа балкер на внешнем рейде порта Одесса. Днем ранее ударами противокорабельных ракет "Оникс" и ракетами воздушного базирования выведены из строя четыре сухогруза "теневого флота НАТО": два поражены на рейде порта Одесса, два – севернее острова Змеиный. А 18 июля в порту "Черноморск" Одесской области уничтожен контейнеровоз, с которого выгружали боеприпасы для ВСУ.Вооруженные силы РФ 20 июля продолжили массированные удары по одесским портам, задействованным в интересах противника. Высокоточными ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами поражены резервуары ГСМ в порту Одесса. За минувшие сутки уничтожены цех сборки БПЛА дальнего действия и бензовозы на стоянке в порту Одесса, склад военного имущества ВСУ (поставки НАТО) в порту Южный, пять резервуаров с горюче-смазочными материалами.Методичные российские удары по украинским портам и судам с грузами для ВСУ свидетельствуют о расширении боевых действий на море. Судоходство и грузооборот сокращаются, а Запад не способен компенсировать Киеву потери и другие последствия морской блокады. Горящие от Очакова до острова Змеиный украинские порты и сухогрузы разрушают планы НАТО на длительную прокси-войну с Россией, снижают устойчивость фронта и живучесть оперативного тыла ВСУ. Инициированная западными военными советниками "кампания блокады Крыма" лишает бандеровцев последних надежд на выживание. Одновременно с морской блокадой Россия наращивает удары по объектам ВПК, ТЭК, логистики – непосредственно в Киеве.Переломный моментВооруженные силы РФ в ночь на 19 июля нанесли по украинской столице мощнейший за время СВО ракетный удар. По информации американского журнала Military Watch, это был "крупнейший в истории страны ракетный удар – около 50 баллистических ракет в рамках скоординированной операции, направленной на военно-промышленную и логистическую инфраструктуру в Киеве".История – в развитии, а в Киеве разобраны по кирпичику:Список ежедневно пополняется, и отражает сгоревшие надежды киевских марионеток вести бесконечную войну с Россией во благо НАТО, "испепелить Москву".На фоне российских массированных ударов по Киеву и Одессе выглядят откровенно неловкими информационно-пропагандистские попытки Запада принудить Москву к капитуляции. Кампания внедрения в сознание мирового сообщества "переломного момента" основана на сомнительных предположениях о состоянии фронта, российского общества (экономики), способности Запада сохранить конфликт безъядерным. Такая "стратегия" лишь обострила боевые действия.Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре 8 июля подтвердил: Возможно, для кого-то американские дроны Hornet создали иллюзию успеха ВСУ. Святая вера в "переломный момент" на Украине успокаивает душевно травмированного иранскими ударами Трампа. В реальности все иначе.Генерал НАТО в отставке Харальд Куят считает, что Россия может ударить по военным заводам в Европе, и это уже не далекая перспектива: Трезвомыслие в НАТО – редкий гость.Журнал The American Conservative констатировал: "Попытки Запада ослабить Россию привели к прямо противоположному результату. Россия становится все более адаптивной, технологически развитой, готовой к современной войне и по-настоящему враждебной Западу. В ответ на удары Россия постепенно приближается к тотальной войне". Агрессия США против Ирана укрепила представление российского общества о злонамеренности Запада. Что дальше?Украину подводят к "финалу" конфликта. Киевский режим и коллективный Запад очень дорого заплатят за развязанную против России войну. Одесские порты сгорят первыми, но дурацкая стратегия "эскалация ради деэскалации" гарантирует расширение конфликта.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX–и в Telegram.

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мнение, колумнисты, авторы, россия, украина, спецоперация, нато