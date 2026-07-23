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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием активного выноса тепла с юга. 23.07.2026, Sputnik Абхазия

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2026-07-23T18:30+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. В пятницу, 24 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха возможны кратковременные осадки локального характера, днем без существенных осадков, будет жаркая погода, сохранится высокий уровень УФИ. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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