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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием активного выноса тепла с юга. 23.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-23T18:30+0300
2026-07-23T18:30+0300
2026-07-23T18:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. В пятницу, 24 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха возможны кратковременные осадки локального характера, днем без существенных осадков, будет жаркая погода, сохранится высокий уровень УФИ. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 июля
Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием активного выноса тепла с юга.
СУХУМ, 23 июл – Sputnik. В пятницу, 24 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха возможны кратковременные осадки локального характера, днем без существенных осадков, будет жаркая погода, сохранится высокий уровень УФИ.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +22°С, днем +31°С.
Гагра – ночью +22°С, днем +32°С.
Пицунда – ночью +21°С, днем +32°С.
Гудаута – ночью +21°С, днем +31°С.
Новый Афон – ночью +23°С, днем +32°С.
Очамчыра – ночью +20°С, днем +29°С.
Гал – ночью +20°С, днем +29°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +26°С.