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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 июля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 июля

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные, 25 и 26 июля, останется под влиянием барического поля пониженного давления и теплых воздушных масс. 24.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-24T19:34+0300

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СУХУМ, 24 июл — Sputnik. По данным отдела гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии, в субботу ожидается переменная облачность без осадков. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Сохранится удушливо жаркая погода и высокий индекс ультрафиолетового излучения.Атмосферное давление — пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10–15 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +17°С до +22°С, днем — от +27°С до +32°С.Температура морской воды — +26°С.Волнение моря слабое и умеренное, 1–3 балла.Относительная влажность воздуха — 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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